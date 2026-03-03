Das Wichtigste in Kürze Deutsche Börse stärkster DAX Gewinner

Per Xetra-Schluss am 02.03.2026 notierten lediglich 4 Aktien im Plus, während 36 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den klaren DAX Gewinnern zählte die Aktie der Deutschen Börse. Die Deutsche Börse (DB1) verteuerte sich um 1,74 Prozent und war damit stärkster Wert im Leitindex. Ebenfalls unter den Gewinnern: RWE mit +1,42 Prozent

Fresenius Medical Care mit +1,14 Prozent Damit rückte insbesondere die Deutsche Börse Prognose verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer. ► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1

Mit +1,74 % war die Aktie der Deutschen Börse der stärkste Wert im Index und setzte sich in einem insgesamt schwachen Marktumfeld klar durch.

Entscheidung an der SMA200:

Im Tageschart steht die Aktie an der 200-Tage-Linie bei 238,37 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Deutsche Börse Prognose deutlich aufhellen.

Kurzfristig bullische Struktur im 4h-Chart:

Solange die Aktie oberhalb der SMA20 im 4h-Chart notiert, bleiben Kursziele bei 238–245 EUR realistisch. Ein Bruch dieser Marke würde das Momentum abschwächen. DAX Gewinner im Fokus: Chartanalyse Deutsche Börse (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Rückblick und Trendstruktur Die Aktie der Deutschen Börse startete stark ins Jahr 2025 und konnte sich nach einem Rücksetzer deutlich erholen. Nach dem Jahreshoch bei 294,00 EUR kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Mehrere Erholungsversuche bis über 290 EUR scheiterten. Im weiteren Verlauf setzte die Aktie bis an die 200-EUR-Marke zurück und bildete dort einen tragfähigen Boden. Die jüngste Kaufdynamik der vergangenen Handelstage führte die Notierungen wieder über 230 EUR. Relevante gleitende Durchschnitte SMA20: 216,17 EUR

SMA50: 215,62 EUR

SMA200: 238,37 EUR Im Zuge der Erholung gelang der Anstieg über SMA20 und SMA50. Besonders positiv: Mehrfach konnte sich die Aktie an der SMA50 stabilisieren und nach oben absetzen. Nun rückt die SMA200 bei 238,37 EUR als zentraler Widerstand in den Fokus. Diese Durchschnittslinie fungierte im August 2025 noch als Support, bevor sie aufgegeben wurde. Deutsche Börse Prognose (Daily) Sollte die Aktie im heutigen Handel an die SMA200 laufen, ist mit erhöhter Reaktionswahrscheinlichkeit zu rechnen. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich verbessern. Rücksetzer bis in den Bereich von SMA20 und SMA50 wären technisch konstruktiv, solange kein bestätigter Tagesschluss unter der SMA50 erfolgt. Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral YouTube Trading Videos Deutsche Börse Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigte sich zunächst Widerstand an der SMA200 (217,01 EUR). Erst nach mehreren Anläufen gelang der nachhaltige Bruch dieser Marke. Aktuelle relevante Marken: SMA20: 224,41 EUR

SMA50: 217,73 EUR

SMA200: 217,01 EUR Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 hält, bleibt das kurzfristige Momentum positiv. Mögliche Kursziele 238,00 / 238,50 EUR

245,00 EUR Rücksetzer könnten sich an SMA20, SMA50 oder SMA200 stabilisieren. Ein deutlicher Bruch unter die SMA20 würde das kurzfristig bullische Szenario abschwächen. Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch

Tagesprognose: abwärts Wichtige Kursmarken der Deutsche Börse Aktie Widerstände 236,80 EUR

238,37 EUR

250,00 EUR

285,00 EUR Unterstützungen 231,94 EUR

225,07 EUR

224,41 EUR

217,93 EUR

217,01 EUR

216,17 EUR

215,91 EUR

215,62 EUR

213,81 EUR

