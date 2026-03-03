DAX Verlierer: Volkswagen VZ mit stärkstem Minus – Volkswagen VZ Prognose nach Kursrutsch

- Volkswagen VZ klarer DAX Verlierer
Per Xetra-Schluss vom 02.03.2026 notierten lediglich 4 Aktien im Plus, während 36 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze der DAX Verlierer stand Volkswagen VZ mit einem Minus von 4,67 Prozent. BMW verlor 4,45 Prozent, adidas gab um 3,95 Prozent nach.
► Volkswagen VZ WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW3
🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner
-
Volkswagen VZ klarer DAX Verlierer: Mit einem Minus von 4,67 Prozent war die Aktie am 02.03.2026 der schwächste Wert im DAX und rutschte per Xetra-Schluss unter die Marke von 100 EUR.
-
Technisches Bild deutlich eingetrübt: Der Bruch der SMA200 im Tageschart verschlechtert die Ausgangslage spürbar. Die übergeordnete Volkswagen VZ Prognose ist kurzfristig neutral bis bärisch, im 4-Stunden-Chart klar bärisch.
-
Entscheidende Marken im Fokus: Oberhalb von 100,75 EUR (GAP) könnte eine technische Erholung einsetzen. Bleibt die Aktie jedoch unter der SMA200, rücken 94,52 EUR und 90,02 EUR als nächste Unterstützungen in den Vordergrund.
DAX Verlierer Montag: Volkswagen VZ mit -4,67 %
Die Volkswagen VZ Aktie (VOW3) war damit der schwächste Wert im DAX. Der deutliche Rückgang unter die Marke von 100 EUR verschlechtert das kurzfristige Chartbild erheblich und rückt die Volkswagen VZ Prognose verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer.
Volkswagen VZ Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das Jahreshoch im März 2025 bei 113,90 EUR wurde direkt abverkauft. In der Folge setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die erst im Bereich von 82,50 EUR eine Stabilisierung fand. Die anschließende Erholung führte die Aktie wieder über 100 EUR, allerdings gelang keine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser psychologisch wichtigen Marke.
In den vergangenen Handelswochen konnte sich Volkswagen VZ zwar über 100 EUR stabilisieren, schaffte jedoch keinen belastbaren Ausbruch nach oben. Der gestrige Handelstag brachte schließlich ein deutliches GAP unter diese Marke.
Bedeutung der gleitenden Durchschnitte
-
SMA20: 102,06 EUR
-
SMA50: 102,63 EUR
-
SMA200: 102,48 EUR
Seit Mitte November konnte sich die Aktie zunächst oberhalb der SMA20 behaupten. Rücksetzer wurden im Bereich dieser Durchschnittslinie gekauft. Ab Februar wirkte zusätzlich die SMA50 unterstützend.
Mit der gestrigen Tageskerze wurde jedoch die SMA200 deutlich unterschritten. Der Tagesschluss unter dieser langfristigen Durchschnittslinie trübt das Chartbild klar ein.
Volkswagen VZ Prognose im Tageschart
-
Bestätigung des gestrigen Schlusskurses: weiteres Abwärtspotenzial
-
Mögliche Ziele: 88,50 EUR sowie das Jahrestief 2025
-
Negierung des Signals: Rückkehr über die SMA200
Kann die Aktie den Schlusskurs nicht bestätigen und schließt wieder über der SMA200, wäre eine Erholung möglich. Zunächst könnte das offene GAP bei 100,75 EUR geschlossen werden. Darüber liegt ein weiteres GAP bei 105,30 EUR.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral bis bärisch
Volkswagen VZ Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart war Volkswagen VZ bereits zuvor unter die SMA200 gefallen, konnte sich jedoch zunächst im Bereich der SMA50 stabilisieren. Nach einer technischen Erholung scheiterte die Aktie mehrfach an den gleitenden Durchschnitten.
Die jüngste Seitwärtsphase wurde gestern dynamisch nach unten aufgelöst. Damit bleibt die kurzfristige Struktur klar angeschlagen.
Szenario auf der Oberseite
Eine Stabilisierung könnte zunächst eine Bewegung an die SMA20 (100,47 EUR) ermöglichen. Dort zeigte sich zuletzt mehrfach Verkaufsdruck. Selbst bei einem Anstieg wären SMA50 und SMA200 weitere Widerstände.
Das maximale kurzfristige Erholungspotenzial liegt aktuell im Bereich der SMA20.
Szenario auf der Unterseite
Solange Volkswagen VZ unter der SMA20 notiert, bleibt der Druck hoch. Weitere Abschläge bleiben wahrscheinlich.
Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch
Tagesprognose: abwärts
Wichtige Marken für die Volkswagen VZ Prognose
Widerstände
-
96,62 EUR
-
99,92 EUR
-
100,30 EUR
-
100,75 EUR (GAP)
-
101,74 EUR
-
102,04 EUR
-
102,06 EUR
-
102,48 EUR
-
105,30 EUR (GAP)
-
106,20 EUR
-
108,50 EUR
Unterstützungen
-
98,63 EUR
-
94,52 EUR
-
92,36 EUR
-
90,02 EUR
Fazit: DAX Verlierer mit angeschlagenem Chartbild
Volkswagen VZ führt aktuell die Liste der DAX Verlierer an. Der Bruch der SMA200 im Tageschart verschlechtert die technische Lage deutlich. Für die weitere Volkswagen VZ Prognose ist entscheidend, ob eine schnelle Rückeroberung der 100-EUR-Marke gelingt. Bleibt diese aus, dürfte sich die Schwäche in Richtung der nächsten Unterstützungszonen ausdehnen.
