DAX Gewinner am Montag: Fresenius SE mit starkem Ausbruch – SAP Prognose bleibt positiv

- Fresenius SE als klarer DAX Gewinner
- Bullisches Chartbild auf mehreren Zeitebenen
- Positive Marktbreite unterstützt SAP Prognose
- Fresenius SE als klarer DAX Gewinner
- Bullisches Chartbild auf mehreren Zeitebenen
- Positive Marktbreite unterstützt SAP Prognose
Im Fresenius Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie nach dem Tief im April 2025 erholen und wellenförmig aufwärtslaufen konnte. Das Jahreshoch Ende Oktober wurde zwar abverkauft, die Abgaben hatten aber einen überschaubaren Charakter. Das Papier konnte sich im Bereich der 46 EUR stabilisieren und konsolidierte länger. Erst Mitte Dezember stellte sich erneutes Kaufinteresse ein, das die Aktie wieder aufwärtsgeschoben hat. Gestern ging es im Handel mit einer langen grünen Tageskerze aufwärts. Die Bewegung erreichte und bestätigte das Jahreshoch 2025. Das Papier ging im Bereich des Tageshochs aus dem Handel.
► Fresenius WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: FRE
🚀 Key Takeaways
-
Fresenius SE als klarer DAX Gewinner:
Die Fresenius-SE-Aktie war mit +3,19 Prozent der stärkste DAX Gewinner und bestätigte im Tageschart den Ausbruch über das Jahreshoch 2025.
-
Bullisches Chartbild auf mehreren Zeitebenen:
Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart zeigt sich ein stabiler Aufwärtstrend, gestützt durch SMA20, SMA50 und SMA200, mit weiteren Kurszielen bei 52,50 EUR und 55,00 EUR.
-
Positive Marktbreite unterstützt SAP Prognose:
Die hohe Anzahl an DAX Gewinnern signalisiert eine konstruktive Gesamtmarktlage, die die positive SAP Prognose und einen weiter freundlichen Verlauf des DAX untermauert.
Per Xetra-Schluss notierten am Montag (12.01.2026) 26 DAX-Aktien im Plus, während 14 Titel Verluste verzeichneten. Damit zeigte sich der deutsche Leitindex insgesamt freundlich, was auch die positive SAP Prognose für den DAX stützt.
DAX Gewinnerliste – Fresenius, FMC und Beiersdorf führen an
Die DAX Gewinnerliste wurde am Montag von Fresenius SE angeführt. Die Aktie verteuerte sich um 3,19 Prozent und war damit der stärkste Tagesgewinner im DAX 40.
Weitere DAX Gewinner waren:
-
Fresenius Medical Care: +2,81 %
-
Beiersdorf: +2,69 %
Fresenius SE Aktie – größter DAX Gewinner des Tages
Die Fresenius SE Aktie (FRE) konnte per Xetra-Schluss 3,19 Prozent zulegen und markierte damit den höchsten Tagesgewinn unter allen DAX-Werten.
Chartanalyse Fresenius SE – Tageschart bestätigt bullische Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chartcheck Tageschart
Im Tageschart ist klar erkennbar, dass sich die Fresenius-Aktie nach dem Tief im April 2025 nachhaltig erholen konnte. Der Kurs bewegte sich anschließend wellenförmig aufwärts.
Das Jahreshoch Ende Oktober wurde zwar temporär abverkauft, die Korrektur blieb jedoch moderat. Im Bereich um 46 EUR etablierte sich eine stabile Konsolidierung. Ab Mitte Dezember setzte neues Kaufinteresse ein, das den Kurs erneut nach oben schob.
Am Montag zeigte sich eine lange grüne Tageskerze, die das Jahreshoch 2025 bestätigte. Der Handelsschluss erfolgte nahe dem Tageshoch – ein klares bullisches Signal.
Gleitende Durchschnitte bestätigen Aufwärtstrend
Die vorherige Schwächephase konnte sich erfolgreich im Bereich der:
-
SMA50 bei 48,22 EUR
-
SMA20 bei 48,37 EUR
stabilisieren. Beide gleitenden Durchschnitte fungierten bereits zuvor als tragfähige Unterstützung. Von dort aus erfolgte der dynamische Ausbruch nach oben.
Tageschart-Bewertung: bullisch
Mögliche Kursziele (Oberseite):
-
52,50 EUR
-
55,00 EUR
Sollte der gestrige Tagesschluss nicht bestätigt werden, wären Rücksetzer bis zur SMA20 / SMA50 technisch unkritisch und weiter als konstruktiv zu bewerten.
YouTube Trading Videos
Chartanalyse im 4-Stunden-Chart – Trend bleibt intakt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt sich ein stabiles, bullisches Gesamtbild. Die Aktie konnte sich in den vergangenen Handelswochen zuverlässig oberhalb folgender Marken behaupten:
-
SMA20 bei 49,00 EUR
-
SMA50 bei 48,51 EUR
-
SMA200 bei 48,13 EUR
Mit dem Kursimpuls vom Montag hat sich die Aktie klar von der SMA20 nach oben gelöst.
4h-Chart-Prognose: bullisch
Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.
Tagesprognose DAX & Einordnung zur SAP Prognose
Die freundliche Marktbreite mit zahlreichen DAX Gewinnern unterstützt die positive SAP Prognose für den Gesamtmarkt. Als Schwergewicht im Index gilt SAP weiterhin als wichtiger Taktgeber. Solange die Marktstimmung konstruktiv bleibt, sind auch auf Indexebene weiter steigende Kurse wahrscheinlich.
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts
Wichtige Kursmarken Fresenius SE
Widerstände
-
50,78
-
51,52
-
52,83
-
69,90
Unterstützungen
-
49,92
-
49,17
-
49,00
-
48,51
-
48,37
-
48,31
-
48,23
-
48,13
-
47,47
-
46,16
-
45,83
* alle Angaben per Xetra-Schluss
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Wall Street stabil, Rohstoffe und Krypto unter Druck (16.01.2026)
BlackRock Aktie: Rekordzahlen, Wachstum und neue Machtverhältnisse
US Börsenstart: Nasdaq 100 führt Rally – Finanzsektor im Fokus
BÖRSE AKTUELL: Europas Aktienmärkte zwischen Tech-Rally und Zurückhaltung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.