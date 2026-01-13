DAX Gewinner am Montag: Fresenius SE mit starkem Ausbruch – SAP Prognose bleibt positiv

Im Fresenius Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie nach dem Tief im April 2025 erholen und wellenförmig aufwärtslaufen konnte. Das Jahreshoch Ende Oktober wurde zwar abverkauft, die Abgaben hatten aber einen überschaubaren Charakter. Das Papier konnte sich im Bereich der 46 EUR stabilisieren und konsolidierte länger. Erst Mitte Dezember stellte sich erneutes Kaufinteresse ein, das die Aktie wieder aufwärtsgeschoben hat. Gestern ging es im Handel mit einer langen grünen Tageskerze aufwärts. Die Bewegung erreichte und bestätigte das Jahreshoch 2025. Das Papier ging im Bereich des Tageshochs aus dem Handel.

► Fresenius WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: FRE

🚀 Key Takeaways

Fresenius SE als klarer DAX Gewinner:

Die Fresenius-SE-Aktie war mit +3,19 Prozent der stärkste DAX Gewinner und bestätigte im Tageschart den Ausbruch über das Jahreshoch 2025. Bullisches Chartbild auf mehreren Zeitebenen:

Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart zeigt sich ein stabiler Aufwärtstrend, gestützt durch SMA20, SMA50 und SMA200, mit weiteren Kurszielen bei 52,50 EUR und 55,00 EUR. Positive Marktbreite unterstützt SAP Prognose:

Die hohe Anzahl an DAX Gewinnern signalisiert eine konstruktive Gesamtmarktlage, die die positive SAP Prognose und einen weiter freundlichen Verlauf des DAX untermauert.

Per Xetra-Schluss notierten am Montag (12.01.2026) 26 DAX-Aktien im Plus, während 14 Titel Verluste verzeichneten. Damit zeigte sich der deutsche Leitindex insgesamt freundlich, was auch die positive SAP Prognose für den DAX stützt.

DAX Gewinnerliste – Fresenius, FMC und Beiersdorf führen an

Die DAX Gewinnerliste wurde am Montag von Fresenius SE angeführt. Die Aktie verteuerte sich um 3,19 Prozent und war damit der stärkste Tagesgewinner im DAX 40.

Weitere DAX Gewinner waren:

Fresenius Medical Care: +2,81 %

Beiersdorf: +2,69 %

Fresenius SE Aktie – größter DAX Gewinner des Tages

Die Fresenius SE Aktie (FRE) konnte per Xetra-Schluss 3,19 Prozent zulegen und markierte damit den höchsten Tagesgewinn unter allen DAX-Werten.

Chartanalyse Fresenius SE – Tageschart bestätigt bullische Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartcheck Tageschart

Im Tageschart ist klar erkennbar, dass sich die Fresenius-Aktie nach dem Tief im April 2025 nachhaltig erholen konnte. Der Kurs bewegte sich anschließend wellenförmig aufwärts.

Das Jahreshoch Ende Oktober wurde zwar temporär abverkauft, die Korrektur blieb jedoch moderat. Im Bereich um 46 EUR etablierte sich eine stabile Konsolidierung. Ab Mitte Dezember setzte neues Kaufinteresse ein, das den Kurs erneut nach oben schob.

Am Montag zeigte sich eine lange grüne Tageskerze, die das Jahreshoch 2025 bestätigte. Der Handelsschluss erfolgte nahe dem Tageshoch – ein klares bullisches Signal.

Gleitende Durchschnitte bestätigen Aufwärtstrend

Die vorherige Schwächephase konnte sich erfolgreich im Bereich der:

SMA50 bei 48,22 EUR

SMA20 bei 48,37 EUR

stabilisieren. Beide gleitenden Durchschnitte fungierten bereits zuvor als tragfähige Unterstützung. Von dort aus erfolgte der dynamische Ausbruch nach oben.

Tageschart-Bewertung: bullisch

Mögliche Kursziele (Oberseite):

52,50 EUR

55,00 EUR

Sollte der gestrige Tagesschluss nicht bestätigt werden, wären Rücksetzer bis zur SMA20 / SMA50 technisch unkritisch und weiter als konstruktiv zu bewerten.

Chartanalyse im 4-Stunden-Chart – Trend bleibt intakt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein stabiles, bullisches Gesamtbild. Die Aktie konnte sich in den vergangenen Handelswochen zuverlässig oberhalb folgender Marken behaupten:

SMA20 bei 49,00 EUR

SMA50 bei 48,51 EUR

SMA200 bei 48,13 EUR

Mit dem Kursimpuls vom Montag hat sich die Aktie klar von der SMA20 nach oben gelöst.

4h-Chart-Prognose: bullisch

Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Tagesprognose DAX & Einordnung zur SAP Prognose

Die freundliche Marktbreite mit zahlreichen DAX Gewinnern unterstützt die positive SAP Prognose für den Gesamtmarkt. Als Schwergewicht im Index gilt SAP weiterhin als wichtiger Taktgeber. Solange die Marktstimmung konstruktiv bleibt, sind auch auf Indexebene weiter steigende Kurse wahrscheinlich.

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Wichtige Kursmarken Fresenius SE

Widerstände

50,78

51,52

52,83

69,90

Unterstützungen

49,92

49,17

49,00

48,51

48,37

48,31

48,23

48,13

47,47

46,16

45,83

* alle Angaben per Xetra-Schluss

