JPMorgan Chase Prognose: Quartalszahlen sorgen für Zurückhaltung | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Operativ stark, aber Markt bleibt vorsichtig

Charttechnisch angeschlagenes Bild

Langfristiger Ausblick stabil, kurzfristig begrenztes Potenzial

JPMorgan Chase hat die aktuelle Berichtssaison mit gemischten Signalen eröffnet. Trotz eines Rekordjahres 2025 reagierte die Aktie im vorbörslichen Handel kaum und notiert derzeit bei rund 325 US-Dollar. Der weltgrößte US-Geldgeber erzielte den höchsten Jahresumsatz seiner Geschichte in Höhe von 182 Milliarden US-Dollar, musste jedoch im vierten Quartal einen Gewinnrückgang im Zusammenhang mit der strategischen Übernahme des Apple-Card-Portfolios hinnehmen. ►JPMorgan Chase WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005 | Ticker: JPM (New York Stock Exchange) Aus Sicht der Börse Aktuell bleibt die kurzfristige Reaktion verhalten, da Investoren sowohl politische Risiken als auch charttechnische Schwächen berücksichtigen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Charttechnik: JPMorgan-Aktie unter Druck Im Rahmen der aktuellen JPMorgan Chase Prognose ist der technische Blick entscheidend. Die Aktie ist zuletzt bis auf das 38,2%-Fibonacci-Retracement zurückgefallen. Belastend wirken die Zurückhaltung vor den Zahlen sowie jüngste Aussagen von Präsident Trump zu möglichen Kreditkarten-Zinsobergrenzen. Besonders kritisch: Der Kurs hat die wichtige Unterstützung bei 330 US-Dollar unterschritten – ein Niveau, das mit dem 30-Tage-EMA (EMA30) zusammenfällt. Dieser Bruch spricht gegen eine schnelle Rückkehr zu den jüngsten Hochs und eröffnet das Risiko eines tieferen Rücksetzers in Richtung des 100-Tage-Durchschnitts (EMA100). JPMorgan Chase Prognose: Vorsicht trotz zahlreicher Beats JPMorgan meldete für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 13,0 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 7 % im Jahresvergleich entspricht. Bereinigt um die 2,2 Milliarden US-Dollar Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Apple-Deal lag der Gewinn je Aktie (EPS) jedoch bei 5,23 US-Dollar und damit deutlich über den Markterwartungen von 4,85 US-Dollar (gemeldetes EPS: 4,63 US-Dollar). CEO Jamie Dimon sprach von einer „robusten“ US-Wirtschaft, warnte jedoch zugleich vor anhaltender Inflation und zunehmenden geopolitischen Risiken. Börse Aktuell: Ausblick 2026 sorgt nur begrenzt für Rückenwind Nach anfänglicher Volatilität infolge der politischen Diskussion um Kreditkartenzinsen legte die Aktie kurzzeitig um rund 1 % zu. JPMorgan stellte für 2026 einen starken Ausblick mit 95 Milliarden US-Dollar Nettozinserträgen in Aussicht. Dennoch dämpften der gemeldete EPS-Rückgang sowie die starke Abhängigkeit von Premium-Kunden die Stimmung. In der Folge notiert die Aktie im vorbörslichen Handel lediglich 0,15–0,2 % im Minus – ein Zeichen für anhaltende Zurückhaltung der Anleger. Top-Line-Ergebnisse im Überblick Net Income: 13,03 Mrd. USD (–7 % im Jahresvergleich)

EPS: 4,63 USD (–4 % im Jahresvergleich) Bereinigtes EPS: 5,23 USD

Adjusted Revenue: 46,77 Mrd. USD (Erwartung: 46,35 Mrd. USD) → Beat

Net Interest Income: 25,11 Mrd. USD (+7 % im Jahresvergleich) → Beat Trading- & Banking-Highlights Equities Sales & Trading: 2,86 Mrd. USD (+40 % im Jahresvergleich) → Beat

FICC Sales & Trading: 5,38 Mrd. USD (+7,5 % im Jahresvergleich) → Beat

Investment Banking Revenue: 2,55 Mrd. USD (–1,9 % im Jahresvergleich) → Miss Hinweis: Sowohl Equity- als auch Debt-Underwriting blieben unter den Erwartungen. Equity Underwriting sank um 16 % im Jahresvergleich. Kreditqualität & Bilanz Risikovorsorge für Kreditausfälle: 4,66 Mrd. USD (inkl. Apple-Card-Reserven)

Net Charge-Offs: 2,51 Mrd. USD → besser als befürchtet

Aus Sicht der Börse Aktuell liefert JPMorgan operativ starke Ergebnisse, doch politische Unsicherheiten und ein angeschlagenes Chartbild begrenzen das kurzfristige Aufwärtspotenzial. Die JPMorgan Chase Prognose bleibt daher kurzfristig neutral bis vorsichtig, während mittelfristig vor allem der Zinsausblick und die Konjunkturentwicklung entscheidend bleiben.

