DAX Aktuell: Konsolidierung über 24.780 Punkten – DAX Prognose vor US-Inflationsdaten

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich zu Beginn der zweiten Handelsphase am Dienstag überwiegend schwächer. Der DAX notiert aktuell rund 0,19 % im Minus, während der französische FRA40 um 0,58 % und der britische FTSE 100 um 0,14 % nachgeben. Gleichzeitig handeln US-Futures nahezu unverändert, was die Hoffnung auf eine Stabilisierung mit Eröffnung der US-Kassamärkte nährt. Im Mittelpunkt des heutigen Handelstags stehen die US-Verbraucherpreisdaten (VPI), die in Kürze veröffentlicht werden und kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen könnten. Technische Indikatoren deuten jedoch auf eine mögliche Überhitzung hin: Der 14-Tage-RSI liegt über 80, ein Niveau, das in den vergangenen 20 Jahren nur selten erreicht wurde. Dies spricht für ein erhöhtes Risiko einer Konsolidierung oder eines kurzfristigen Hochs. Analysten von Oddo BHF und Société Générale warnen zudem vor zu schnell steigenden Bewertungen, insbesondere in zyklischen Sektoren, vor dem Hintergrund eines verhaltenen Wirtschaftswachstums (Prognose 2026: 1,2 %) und stagnierender Unternehmensgewinne.

Aus technischer Sicht befindet sich der DAX aktuell in einer Konsolidierungsphase, nachdem er die Gewinne des Vortages verteidigt hat. Besonders wichtig: Der Index hält sich weiterhin oberhalb der Marke von 24.780 Punkten, die im Jahr 2025 als zentrale Widerstandszone galt. Der jüngste Aufwärtsimpuls führte den DAX zudem über den 50-Tage-EMA sowie den 100-Tage-EMA, was aus technischer Perspektive auf einen kurzfristig intakten Aufwärtstrend hindeutet. Solange der Index oberhalb dieser Unterstützungszonen notiert, bleibt die DAX Prognose kurzfristig konstruktiv. Unternehmensnachrichten bewegen den Markt Symrise (SY1.DE) verzeichnete einen Kursanstieg von 4,6 % nach der Ankündigung einer strategischen Neuausrichtung. Der Konzern trennt sich von seiner Terpenes-Sparte und investiert stattdessen in das schwedische Unternehmen Swedencare. Der Fokus verlagert sich damit stärker auf margenstärkere Geschäftsbereiche sowie den wachstumsstarken Markt für Tiergesundheit, was vom Markt positiv aufgenommen wurde. Ørsted (ORSTED.UK) gewann rund 5 %, nachdem ein US-Gericht entschieden hatte, dass ein zuvor gestopptes Offshore-Windprojekt nicht wieder aufgenommen werden darf. Das Urteil gilt als positives Signal für den gesamten Sektor erneuerbarer Energien und stärkt das Vertrauen in langfristige Investitionen trotz politischer Unsicherheiten. Analystenaktivitäten: Auf- und Abstufungen im Überblick Upgrades (Auswahl): Lufthansa: Upgrade auf „Buy" (DBS Bank), Kursziel 10 €

Zalando: Upgrade auf „Overweight“ (Barclays), Kursziel 35 €

Aurubis: Upgrade auf „Buy“ (Bankhaus Metzler), Kursziel 161 € Downgrades (Auswahl): BMW: Downgrade auf „Neutral“ (UBS), Kursziel 93 €

Heineken: Downgrade auf „Hold“ (HSBC), Kursziel 78 €

