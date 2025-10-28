DAX Gewinner am Montag: Infineon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Technische Stärke über der SMA200

Einleitung Die Infineon Aktie hat sich am Montag als Top-Gewinner im DAX präsentiert und legte 2,2 % im Xetra-Handel zu. Nach Wochen der Konsolidierung scheint sich die Aktie wieder zu stabilisieren. Technisch betrachtet steht Infineon an einer entscheidenden Schwelle: Gelingt der Ausbruch über die SMA200, könnte sich ein nachhaltiger Aufwärtstrend etablieren. Anleger fragen sich daher: Ist jetzt der richtige Moment, um Infineon Aktien zu kaufen? ► Infineon ISIN: DE0006231004 | WKN: 623100 | Ticker: IFX ✅ Drei Key Takeaways 📈 Technische Stärke über der SMA200 Die Infineon Aktie notiert aktuell knapp über der SMA200 (33,97 EUR) .

Ein stabiler Schlusskurs oberhalb dieser Linie wäre ein starkes bullisches Signal .

Zielzonen liegen bei 36 EUR und später bei 39,42 EUR – dem bisherigen Jahreshoch. 💡 Unterstützungen und Risikozonen im Blick Kurzfristige Unterstützung bietet die SMA20 (33,44 EUR) .

Fällt der Kurs unter diese Linie, könnte es zu einer Korrektur bis 30,80 EUR kommen.

Solange die Aktie über 33,50 EUR bleibt, dominiert die Aufwärtstendenz. 🚀 Mittelfristige Perspektive positiv Der Konzern profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Leistungshalbleitern – insbesondere in den Bereichen E-Mobilität und erneuerbare Energien .

Charttechnisch zeigt sich ein neutral bis bullisches Setup , das bei weiterem Momentum die Tür zu neuen Hochs öffnet.

Rücksetzer könnten sich für langfristig orientierte Anleger als Kaufgelegenheit erweisen. 📊 Technische Übersicht zur Infineon Aktie Kennzahl / Bereich Wert / Bedeutung Aktueller Kurs 33,97 EUR Widerstände 35,23 / 36,22 / 39,42 EUR Unterstützungen 33,44 / 32,72 / 30,80 EUR Trendindikator SMA200 33,97 EUR (entscheidend für Trendbestätigung) Prognose (Daily) neutral / bullisch Prognose (4h-Chart) bullisch Infineon Aktie: Kursanalyse und Chartcheck Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Infineon Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Infineon Aktie befindet sich in einer entscheidenden technischen Phase. Ein nachhaltiger Bruch über die SMA200 könnte den Weg für eine Aufwärtsbewegung bis 36 EUR und darüber hinaus freimachen. Fundamentale Unterstützung erhält das Papier durch starke Trends in der Halbleiterbranche.

