Infineon Prognose: Aktie als DAX Gewinner mit Kurspotenzial bis 55 EUR

Per Xetra Schluss notierten gestern (23.02.2026) 13 Aktien im Plus, 27 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Infineon an, die sich um 1,88 Prozent verteuerten, Deutsche Telekom gewann 1,70 Prozent, Beiersdorf legte um 1,41 Prozent zu.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Infineon als DAX Gewinner mit technischer Stärke

Die Aktie führte zuletzt die Liste der DAX Gewinner an und bestätigt damit die kurzfristige relative Stärke innerhalb des Index.

Bullisches Chartbild im Tages- und 4h-Chart

Solange sich die Aktie über der SMA20 hält, bleibt die Infineon Prognose konstruktiv. Die Trendstruktur ist auf beiden Zeitebenen klar aufwärtsgerichtet.

Kursziele bei 50 EUR und 55 EUR im Fokus

Bei anhaltender Stabilisierung oberhalb der kurzfristigen Unterstützungen bleiben die übergeordneten Anlaufziele im Bereich von 50 EUR und 55 EUR aktiv.

Zum Xetra-Schluss am 23.02.2026 konnten sich 13 Werte im DAX behaupten, während 27 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Angeführt wurde die Gewinnerliste von Infineon mit einem Plus von 1,88 Prozent. Ebenfalls gefragt waren Deutsche Telekom mit 1,70 Prozent sowie Beiersdorf mit 1,41 Prozent.

Damit stand Infineon an der Spitze der DAX Gewinner und lieferte ein starkes technisches Signal für die weitere Kursentwicklung.

Infineon Prognose im Tageschart: Aufwärtstrend intakt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer ausgeprägten Schwächephase ab Ende Februar 2025 setzte sich die Abwärtsbewegung bis Anfang April fort. Im Bereich von 23,62 EUR konnte sich die Aktie jedoch stabilisieren und einen tragfähigen Boden ausbilden. In der Folge kam es zu einer dynamischen Erholung bis in den Bereich von 30 EUR.

Ein zwischenzeitlicher Rücksetzer Ende April wurde zügig gekauft. Ab Mai setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wodurch die Aktie nachhaltig über die Marke von 33 EUR steigen konnte. Nach einer längeren Konsolidierungsphase erreichte das Papier Ende Juni im Zuge eines Aufwärts-Gaps die Zone um 38 EUR. Das Jahreshoch wurde zwar nicht mehr erreicht, dennoch blieb die übergeordnete Struktur konstruktiv.

Ab Mitte September bewegte sich die Aktie seitwärts in einer klar definierten Range. Nach einem Test der unteren Begrenzung folgte ein kontinuierlicher Anstieg. Neue Käufer trieben den Kurs über die Marke von 45 EUR.

Wichtige gleitende Durchschnitte im Fokus

Die jüngste Aufwärtsbewegung stabilisierte sich im Bereich der SMA20 (aktuell 43,05 EUR). Auch der Rücksetzer im Januar 2026 konnte erneut an dieser Durchschnittslinie aufgefangen werden. Von dort setzte sich die Aufwärtsstruktur fort.

Für die weitere Infineon Prognose ist entscheidend:

Ein Tagesschluss über der SMA20 würde das bullische Szenario bestätigen.

In diesem Fall bleiben die übergeordneten Kursziele bei 50 EUR und 55 EUR aktiv.

Rücksetzer könnten weiterhin im Bereich der SMA20 Unterstützung finden.

Sollte die Aktie per Tagesschluss unter die SMA20 fallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall rückt die SMA50 (aktuell 40,75 EUR) als nächste relevante Unterstützung in den Fokus.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch

Infineon Prognose im 4-Stunden-Chart: Kurzfristig ebenfalls konstruktiv

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart gelang im November der nachhaltige Ausbruch über die SMA200 (aktuell 39,20 EUR). Anschließend setzte sich die Aufwärtsbewegung im Bereich der SMA20 (44,71 EUR) und SMA50 (42,95 EUR) fort.

In den vergangenen Handelswochen fungierte vor allem die SMA20 als tragfähige Unterstützung.

Technische Bewertung 4h-Chart

Solange sich die Aktie über der SMA20 hält, bleibt das kurzfristige Szenario bullisch.

Oberseitige Ziele entsprechen den Marken aus der Tagesbetrachtung.

Fällt die Aktie unter die SMA20, könnte die SMA50 einen weiteren Support bieten.

Ein Bruch unter die SMA50 würde die kurzfristig positive Struktur deutlich schwächen.

Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch

Tagesprognose: aufwärts

Wichtige Kursmarken für die Infineon Prognose

Widerstände

47,86 EUR

52,11 EUR

67,68 EUR

79,53 EUR

Unterstützungen

45,24 EUR

44,88 EUR

44,71 EUR

43,04 EUR

42,95 EUR

42,82 EUR

40,75 EUR

39,20 EUR

36,24 EUR

36,10 EUR (Gap)

Fazit: Infineon bleibt DAX Gewinner mit Potenzial

Als aktueller DAX Gewinner zeigt Infineon ein technisch sauberes, bullisches Chartbild auf Tages- und 4-Stunden-Basis. Solange die Aktie oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte notiert, bleiben die Kursziele bei 50 EUR und 55 EUR realistisch.

Die Infineon Prognose bleibt damit klar positiv, kurzfristige Rücksetzer sind aus technischer Sicht weiterhin als Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu interpretieren.

