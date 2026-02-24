Nasdaq Prognose 24.02.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.820 Punkten. Am Vormittag gelang dem Nasdaq eine kleine Erholung abzubilden, die aber gegen Mittag wieder abverkauft worden ist. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag dynamisch an das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Ausgeprägte Schwäche brachte den Nasdaq dann am Abend bis an die 24.625 Punkte. Hier gelang zunächst eine Stabilisierung, die Erholung stellt sich erst im Rahmen des Frühhandels nach einem weiteren Rücksetzer ein.

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Technisch angeschlagenes Chartbild

Der Nasdaq scheiterte mehrfach am 38,2 %-Retracement und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange keine nachhaltige Rückeroberung dieser Marken gelingt, bleibt das Chartbild kurzfristig fragil.

Entscheidungszone um 24.795 Punkte

Oberhalb dieser Marke sind Erholungsbewegungen möglich, darunter dominieren Abwärtsrisiken mit weiteren Unterstützungszielen im Bereich unter 24.600 Punkten.

Übergeordnet leicht bärische Tendenz

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung (60 % bärisch) sowie die Struktur im 4h-Chart sprechen aktuell eher für ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario im Tagesverlauf.

Rückblick – Nasdaq Analyse vom 23.02.2026

Der Nasdaq startete gestern bei 24.820 Punkten in den Handel. Am Vormittag konnte der Index eine moderate Erholung abbilden, die jedoch bis zur Mittagszeit wieder vollständig verkauft wurde. Mit Beginn des offiziellen US-Handels folgte ein dynamischer Anstieg an das Tageshoch bei 24.992 Punkten – dieses Niveau wurde jedoch direkt wieder abverkauft.

Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck das Marktgeschehen. Am Abend fiel der Nasdaq bis auf 24.622 Punkte zurück. Erst im Frühhandel setzte nach einem weiteren Rücksetzer eine leichte Stabilisierung ein.

Handelsdaten vom 23.02.2026 (08:00–22:00 Uhr):

Tageshoch: 24.992 Punkte

Tagestief: 24.622 Punkte

Tagesschluss: 24.721 Punkte

Handelsspanne: 370 Punkte

Die Nasdaq Analyse zeigt weiterhin eine erhöhte Intraday-Volatilität bei fehlender nachhaltiger Trendstruktur.

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart wird die technisch fragile Lage deutlich:

Der Nasdaq notiert unter der SMA50 (aktuell 25.837 Punkte).

Zwischenzeitlich gelang ein Anstieg über SMA20 (24.778 Punkte) und SMA200 (24.847 Punkte).

Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Durchschnittslinien blieb jedoch aus.

Der Spike am Nachmittag lief exakt an das 38,2 %-Retracement und wurde dort klar verkauft.

Die anschließende Schwäche führte den Index wieder unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte.

Die Erholung im Frühhandel scheiterte erneut im Bereich der SMA50.

Technische Bewertung (kurzfristig)

Für eine bullische Aufhellung im Rahmen der Nasdaq Prognose müsste:

Ein Stundenschluss über der SMA200 erfolgen Eine nachhaltige Etablierung über dem 38,2 %-Retracement gelingen

Solange dies nicht passiert, bleibt das kurzfristige Chartbild neutral.

Ein Rückfall unter die SMA20 mit nachhaltigem Bruch würde die Lage eintrüben. In diesem Fall wäre ein erneuter Test des 50,0 %-Retracements wahrscheinlich. Darunter rückt das Wochentief der Vorwoche in den Fokus.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich ein angeschlagenes Chartbild:

Der Nasdaq pendelte zuletzt zwischen SMA50 (24.820 Punkte) und SMA20 (24.844 Punkte).

Der Ausbruch vom vergangenen Freitag über SMA50 und 38,2 %-Retracement wurde wieder vollständig aufgegeben.

Der Index notiert aktuell unter der SMA20.

Problematisch ist die enge Lage von SMA20 und SMA50. Diese Konstellation wirkt als kurzfristiger Widerstandscluster.

Übergeordnete Bewertung

Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer erhöht. Erst eine nachhaltige Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte sowie des 38,2 %-Retracements würde das Chartbild konstruktiv verändern.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral bis bärisch

Nasdaq Prognose für Dienstag, 24.02.2026

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.795 Punkten und damit leicht unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 24.795 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

24.822/24 → 24.855/57 → 24.877/79 → 24.893/95 → 24.914/17 → 24.931/33 → 24.952/54 → 24.967/69 → 24.986/88 → 25.004/06 → 25.021/23 → 25.042/44 → 25.061/63 → 25.079/81

Oberhalb von 25.079/81 Punkten wären weitere Ziele im Bereich 25.101/03 bis 25.373/75 Punkte aktivierbar.

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.795 Punkten festsetzen, rücken folgende Marken in den Fokus:

24.783/81 → 24.760/58 → 24.737/35 → 24.722/20 → 24.699/97 → 24.678/76 → 24.655/53 → 24.635/33 → 24.618/16 → 24.599/97 → 24.581/79 → 24.550/49 → 24.528/26 → 24.505/03

Unterhalb von 24.505/03 Punkten wären weitere Abgaben bis in den Bereich 24.731/29 Punkte möglich.

Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse

Widerstände

24.819 / 24.836 / 24.844 / 24.847

24.912 / 24.936

25.097

25.247

25.325

25.400 / 25.407

Unterstützungen

24.777

24.595

24.309

24.201

24.164

Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Handelsspanne für den 24.02.2026:

24.933 / 25.081 bis 24.616 / 24.447 Punkte

Markteinschätzung auf Basis des aktuellen Setups:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag ergibt sich eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.

Fazit der Nasdaq Prognose

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein technisch angeschlagenes Marktbild. Mehrere Ausbruchsversuche wurden im Bereich des 38,2 %-Retracements abverkauft. Solange keine nachhaltige Rückeroberung der relevanten Durchschnittslinien gelingt, überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken.

Für den heutigen Handelstag bleibt die Nasdaq Prognose neutral mit leicht bärischer Tendenz.

FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig neutral mit leicht bärischer Tendenz. Solange der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und dem 38,2 %-Retracement notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Welche Marken sind laut Nasdaq Analyse heute entscheidend?

Die zentrale Entscheidungsmarke liegt bei 24.795 Punkten. Oberhalb davon sind Erholungsziele bis über 25.000 Punkte möglich. Unterhalb dieser Marke rücken Unterstützungen bei 24.777 und 24.595 Punkten in den Fokus.

Wann würde sich das Chartbild im Nasdaq deutlich aufhellen?

Eine nachhaltige Aufhellung im Chartbild würde erst erfolgen, wenn sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA200 sowie stabil über dem 38,2 %-Retracement etablieren kann.

Welche Unterstützungen sind aktuell besonders wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.777 Punkten, 24.595 Punkten sowie darunter im Bereich um 24.309 Punkte. Ein Bruch dieser Marken könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

Welche Widerstände begrenzen aktuell die Aufwärtsbewegung?

Kurzfristige Widerstände befinden sich bei 24.819 bis 24.847 Punkten sowie darüber bei 24.912 und 25.097 Punkten. Diese Bereiche fungieren aktuell als technische Barrieren.

Ist eher mit steigenden oder fallenden Kursen zu rechnen?

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario bei 60 %. Damit überwiegt leicht das Risiko einer seitwärts bis abwärts gerichteten Bewegung im Tagesverlauf.