DAX Prognose 24.02.2026: DAX aktuell zwischen 24.750 und 25.260 Punkten

- DAX aktuell in technischer Entscheidungszone
- 25.020 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke
- Sentiment bleibt defensiv – Risiko erhöht
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.120 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX versuchte am Vormittag auszubrechen und aufwärtszulaufen, kam aber nur knapp über die 25.200 Punkte-Marke. Die Bewegung wurde direkt wieder abverkauft. Zwar konnte sich der Index zunächst über der 25.100 Punkte-Marke stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Am Nachmittag stellte sich Abgabedruck ein, der DAX gab im Zuge dessen deutlich bis unter die 24.950 Punkte-Marke nach. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust knapp unter der 25.000 Punkte-Marke ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst noch etwas abwärts, im weiteren Handelsverlauf konnte sich der DAX aber wieder erholen und zurück über die 25.000 Punkte-Marke laufen. Der DAX ging bei 25.990 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
DAX aktuell in technischer Entscheidungszone
Der Index bewegt sich zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern, während ein Bruch der SMA200 neue Abwärtsdynamik auslösen könnte.
-
25.020 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke
Oberhalb dieser Marke bestehen Chancen auf eine Ausdehnung der Erholung in Richtung 25.175/25.190 Punkte und darüber. Unterhalb davon rücken Unterstützungen bei 24.950 und 24.846 Punkten in den Fokus.
-
Sentiment bleibt defensiv – Risiko erhöht
Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 38 Punkten im Bereich „Fear“. Die Anlegerstimmung ist vorsichtig, was kurzfristig sowohl erhöhte Volatilität als auch mögliche Gegenbewegungen begünstigt.
DAX aktuell: Rücksetzer unter 25.000 Punkte, Stabilisierung am Abend
Der DAX ist gestern bei 25.120 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Im frühen Handel versuchte der Index, über die Marke von 25.200 Punkten auszubrechen, scheiterte jedoch knapp oberhalb dieses Niveaus. Der anschließende Abverkauf drückte den DAX im Tagesverlauf zeitweise unter 24.950 Punkte.
Zum Xetra-Schluss notierte der Leitindex knapp unter 25.000 Punkten. Nachbörslich setzte sich zunächst die Schwäche fort, ehe eine Stabilisierung einsetzte. Der DAX ging bei 24.990 Punkten aus dem Tageshandel.
Marktbreite (23.02.2026):
-
13 Aktien im Plus
-
27 Aktien im Minus
Top-Werte:
-
Infineon +1,88 %
-
Deutsche Telekom +1,70 %
-
Beiersdorf +1,41 %
Schwächste Werte:
-
Airbus −3,27 %
-
BMW −2,95 %
-
Zalando −2,89 %
DAX Prognose – Chartcheck im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern zunächst über der SMA20 (aktuell 25.038 Punkte), konnte sich darüber jedoch nicht nachhaltig etablieren. Die SMA50 (25.098 Punkte) fungierte zwischenzeitlich als Unterstützung, bevor der Index im weiteren Verlauf unter die SMA200 (25.018 Punkte) rutschte.
Am Abend gelang die Stabilisierung im Bereich der SMA200. Im Frühhandel schob sich der DAX wieder an und über die SMA20.
Technische Bewertung (1h):
Solange sich der DAX per Stundenschluss über der SMA20 halten kann, besteht Potenzial für eine weitere Erholung in Richtung SMA50. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen.
Scheitert der Index jedoch an der SMA20, könnte die SMA200 erneut als Support fungieren. Ein Bruch dieser Marke würde die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche in Richtung 24.680/24.650 sowie 24.450/24.430 Punkte erhöhen.
Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): bärisch / neutral
DAX Prognose im 4h-Chart: Entscheidungszone zwischen SMA20 und SMA50
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster konnte sich der DAX zunächst über alle relevanten Durchschnittslinien schieben. Die SMA200 (24.951 Punkte) stabilisierte den Index mehrfach. Aktuell verlaufen SMA20 (25.091 Punkte) und SMA50 (25.027 Punkte in unmittelbarer Nähe.
Technische Bewertung (4h):
Ein Anstieg über die SMA50 könnte weiteres Potenzial in Richtung 25.175/25.190 Punkte freisetzen. Darüber wäre das Wochenhoch der Vorwoche erreichbar.
Scheitert der DAX an der SMA20, droht ein erneuter Rücklauf zur SMA200. Unterhalb dieser Marke würde sich das Chartbild wieder klar eintrüben.
Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): neutral
DAX aktuell vorbörslich – Ausblick für den 24.02.2026
Der DAX notiert vorbörslich bei 25.020 Punkten. Damit liegt er rund 30 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss, jedoch unter der ersten vorbörslichen Indikation des Vortages.
Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 25.020 Punkte halten, ergeben sich Aufwärtsziele bei:
25.037/39 → 25.158/60 → 25.197/99 → 25.221/23 → 25.278/80
Oberhalb von 25.280 Punkten wären weitere Ziele bei:
25.300 → 25.340/42 → 25.376/78 → 25.410/12 → 25.455/57 → 25.513/15 → 25.578/80
Short-Szenario
Fällt der DAX aktuell unter 25.020 Punkte zurück, könnten sich Abwärtsziele bei:
24.998/96 → 24.955/53 → 24.931/29 → 24.890/88 → 24.846/44
Unterhalb von 24.846 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:
24.823/21 → 24.774/72 → 24.728/26 → 24.679/77 → 24.656/54
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Überblick
DAX Widerstände:
-
25.027/37/57/90/98
-
25.119/71
-
25.203/44/66
-
25.317/59/72
-
25.455
-
25.537/66
-
25.635
DAX Unterstützungen:
-
25.018
-
24.950/28
-
24.886/52
-
24.744
-
24.666
-
24.590/15
Erwartete Tagesrange laut DAX Prognose
Auf Basis des aktuellen Setups erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:
25.124 / 25.263 bis 24.909 / 24.747 Punkten
Markterwartung: seitwärts bis leicht abwärts gerichtet (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
Sentiment: Fear-and-Greed-Index
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 38 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.
-
Vor einer Woche: 37 (Fear)
-
Vor einem Monat: 54 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 36 (Fear)
Werte unter 30 signalisieren „Extreme Fear“ und können kurzfristige Umkehrbewegungen begünstigen. Der aktuelle Wert deutet auf eine vorsichtige bis defensive Anlegerstimmung hin.
Fazit – DAX Prognose und DAX aktuell im Fokus
Der DAX aktuell bewegt sich technisch in einer entscheidenden Zone zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Die kurzfristige DAX Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch, solange kein dynamischer Ausbruch über die SMA50 gelingt.
Entscheidend wird sein, ob sich der Index nachhaltig über 25.020 Punkten etablieren kann. Ein Bruch der SMA200 würde hingegen das Risiko einer deutlicheren Ausweitung der Korrektur erhöhen.
