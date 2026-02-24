- Airbus größter DAX Verlierer
- Charttechnisch eingetrübtes Bild
- Weitere Abwärtsrisiken möglich
Per Xetra Schluss notierten gestern (23.02.2026) 13 Aktien im Plus, 27 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.
Das Ende der Tabelle belegte Airbus, die mit einem Abschlag von 3,27 Prozent gehandelt wurden, BMW gab um 2,95 Prozent nach, Zalando verbilligte sich um 2,89 Prozent.
► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR
🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner
-
Airbus größter DAX Verlierer:
Mit einem Minus von 3,27 Prozent war die Aktie per Xetra-Schluss der schwächste Wert im DAX und steht kurzfristig deutlich unter Abgabedruck.
-
Charttechnisch eingetrübtes Bild:
Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart ist die Lage bärisch. Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) wurden unterschritten oder fungieren als Widerstand.
-
Weitere Abwärtsrisiken möglich:
Wird die aktuelle Schwäche bestätigt, rücken Unterstützungen bei 182,52 EUR sowie das Gap bei 172,34 EUR in den Fokus. Eine nachhaltige Stabilisierung setzt eine Rückeroberung der SMA200 voraus.
Per Xetra-Schluss vom 23.02.2026 notierten 13 Aktien im Plus, während 27 Werte Abschläge verzeichneten. Zu den deutlichsten DAX Verlierern zählten Airbus mit -3,27 Prozent, BMW mit -2,95 Prozent sowie Zalando mit -2,89 Prozent.
Damit war die Airbus-Aktie (AIR) der größte DAX Verlierer des Tages. Die aktuelle Airbus Prognose fällt nach der jüngsten Kursentwicklung entsprechend vorsichtig aus.
Airbus Prognose im Tageschart: Technisches Bild eingetrübt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einer dynamischen Abwärtsbewegung im April 2025 konnte sich die Aktie zunächst im Bereich von 130 EUR stabilisieren. In den darauffolgenden Wochen gelang eine sukzessive Erholung über die Marke von 160 EUR.
Im Juni folgte ein moderater Rücksetzer, bevor ein neues Hoch bei 186,98 EUR erreicht wurde. Gewinnmitnahmen wurden anschließend wieder aufgefangen, und die Aktie setzte ihren Aufwärtstrend bis Ende Oktober fort. Das Jahreshoch wurde bei 216,80 EUR markiert.
Im weiteren Verlauf kam es jedoch zu einem deutlichen Rückschlag mit einem Gap und einer langen roten Tageskerze. Zwar wurde die Kurslücke im Rahmen einer Gegenbewegung geschlossen, doch neue Höchststände bei 221,30 EUR lösten erneut Gewinnmitnahmen aus. In der Folge fiel die Aktie wieder unter die Marke von 200 EUR zurück.
Relevante gleitende Durchschnitte
-
SMA20: 192,24 EUR
-
SMA50: 199,37 EUR
-
SMA200: 189,36 EUR
Die Aktie setzte zunächst an die SMA20 zurück und fand dort kurzfristig Unterstützung. Später wurde jedoch auch die SMA50 unterschritten. Die SMA200 stabilisierte den Kurs vorübergehend, bevor die jüngste Schwäche erneut unter diese Linie führte.
Airbus Prognose (Daily): bärisch
Das Tageschart hat sich deutlich eingetrübt. Entscheidend ist, dass der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt wird. Gelingt eine Stabilisierung über der SMA200, wäre eine Rückkehr an die SMA20 möglich. Nach einem Gap-Close bei 198,28 EUR könnte die Aktie erneut in Richtung SMA50 tendieren.
Wird die Schwäche jedoch bestätigt, droht weiterer Abwärtsdruck mit möglichen Kurszielen bei:
-
182,52 EUR
-
176,06 EUR
-
172,34 EUR (Gap)
YouTube Trading Videos
Airbus Prognose im 4-Stunden-Chart: Abwärtstrend dominant
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigeren Zeitfenster ist die Abwärtsbewegung nach dem Jahreshoch klar erkennbar. Die Aktie verlor zunächst die SMA20 (192,64 EUR), anschließend auch die SMA50 (191,78 EUR) sowie die SMA200 (200,60 EUR).
Eine zwischenzeitliche Erholung scheiterte an der SMA200, bevor ein weiteres Gap abwärts folgte. Damit bleibt das Chartbild im 4-Stunden-Chart klar bärisch.
Airbus Prognose (4h): bärisch
Für eine technische Erholung müsste die Aktie zunächst das aktuelle Gap schließen. Anschließend wäre ein Anlaufen von SMA50 und SMA20 möglich, die eng beieinanderliegen. Dafür wäre jedoch deutliche Dynamik erforderlich.
Setzt sich die Schwäche fort, bleiben die im Tageschart genannten Unterstützungszonen im Fokus.
Tagesprognose Airbus-Aktie
Kurzfristige Einschätzung: abwärts
Übergeordnete Einschätzung (Daily & 4h): bärisch
Wichtige Widerstände
-
188,03 EUR
-
189,04 EUR
-
189,36 EUR
-
191,78 EUR
-
192,20 EUR
-
192,24 EUR
-
192,64 EUR
-
193,88 EUR
-
198,28 EUR (Gap)
-
199,37 EUR
-
199,89 EUR
-
200,60 EUR
-
206,30 EUR (Gap)
Wichtige Unterstützungen
-
182,52 EUR
-
176,06 EUR
-
172,34 EUR (Gap)
Fazit zur Airbus Prognose:
Als aktueller DAX Verlierer steht die Airbus-Aktie technisch unter Druck. Solange keine nachhaltige Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte gelingt, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben erhöht. Entscheidend wird sein, ob die Aktie kurzfristig Stabilisierungssignale ausbilden kann oder die Unterstützungszonen erneut getestet werden.
