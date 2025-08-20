KEY TAKEAWAYS Um die Aufwärtsbewegung als belastbar zu interpretieren, muss sich die Aktie jetzt zügig von der SMA20 (aktuell bei 45,82 EUR) nach Norden zu lösen. Diese Bewegung hat sich gestern zwar eingestellt, ist aber übergeordnet mit dem Aufwärtsimpuls Ende Juli vergleichbar. ► Porsche VZ WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker: P911 DAX Gewinner vom 19.08.2025 – Porsche VZ Aktie an der Spitze Am Dienstag, den 19. August 2025, zählte der DAX 40 insgesamt 32 Gewinner-Aktien, während 8 Werte im Minus schlossen. Die Liste der DAX Gewinner wurde dabei klar von Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Porsche VZ Aktie, Kürzel P911) angeführt. Mit einem Tagesplus von 4,09 Prozent war sie die stärkste Aktie im Index. Ebenfalls unter den Gewinnern befanden sich BASF mit +3,24 % und Symrise mit +2,98 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Porsche VZ Aktie entwickelte sich damit zum Top-Performer und belegte den ersten Platz auf der Gewinnerliste im DAX. Chartanalyse Porsche VZ Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Handelsverlauf zeigte die Porsche VZ Aktie in den vergangenen Monaten eine klare Abwärtsbewegung. Wichtige Stationen: Rückgang unter die Marke von 60 EUR im November (Tief bei 55,62 EUR)

Abwärtsbewegung bis auf 53,53 EUR im März 2025

Rückfall unter die psychologisch wichtige 50 EUR-Marke

Neues Tief bei 39,58 EUR Ende Juni Eine kurzzeitige Erholung brachte die Aktie Ende Juli wieder an das Niveau der damaligen Hochs. Aktuell pendelt die Aktie im Bereich der SMA20 (44,87 EUR) und SMA50 (43,17 EUR). Bewertung: Solange sich die Porsche VZ Aktie nicht nachhaltig über der SMA20 halten kann, bleibt das Risiko weiterer Rückschläge bestehen. Ein Rückfall unter die SMA50 würde die Gefahr verstärken, dass die Aktie in Richtung 36 EUR oder sogar 32 EUR abrutscht. 4-Stunden-Chart: Perspektive für die Porsche VZ Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Erholung seit Ende Juni konnte bislang keine klare Trendwende einleiten. Wichtige technische Marken: Widerstände: 49,10 EUR, 51,33 EUR, 56,38 EUR und 61,47 EUR

Unterstützungen: 46,09 EUR, 44,87 EUR, 43,12 EUR sowie 41,69 EUR Ein nachhaltiger Ausbruch nach Norden könnte die Porsche VZ Aktie in Richtung 56,38 EUR und darüber hinaus bis 61,47 EUR führen. Scheitert der Kurs hingegen an den aktuellen Widerständen, bleibt das Chartbild anfällig für erneute Abgaben. Prognose & Fazit Die Porsche VZ Aktie war am 19.08.2025 der klare DAX Gewinner mit einem Plus von 4,09 %. Charttechnisch bleibt die Lage allerdings fragil: Erst ein klarer Ausbruch über die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte (SMA20/SMA50) könnte eine stärkere Erholung einleiten. Anleger sollten daher die kommenden Handelstage aufmerksam verfolgen.

