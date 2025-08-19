KEY TAKEAWAYS Das Chartbild hat sich etwas aufgehellt. Wesentlich ist, dass sich das Wertpapier heute im Handel weiter aufwärtslaufen kann. Entspannen würde sich das Chartbild dann, wenn sich das Papier über der SMA50 etabliert hat. Es könnte dann von hier aufwärts an die SMA200 gehen. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM DAX Gewinner vom 18.08.2025 – Rheinmetall Aktie an der Spitze Zum Xetra-Schluss am 18. August 2025 standen 19 DAX-Aktien im Plus, während 21 Werte Verluste verzeichneten. Klarer Gewinner des Tages war die Rheinmetall Aktie (WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009 / Kürzel: RHM), die mit einem Plus von 3,16 Prozent die Spitze der DAX Gewinner-Liste einnahm. Dahinter folgten Bayer mit +2,41 % sowie Siemens Energy mit +1,48 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Damit setzte sich die Rheinmetall Aktie klar von den übrigen DAX-Werten ab und bestätigte erneut ihre starke Performance im Index. Chartanalyse Rheinmetall Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Rheinmetall Aktie zeigte zuletzt eine dynamische Entwicklung: Nach einem Rücksetzer Mitte Februar konnte sich der Kurs oberhalb der Marke von 1.250 EUR etablieren.

Ein neues Hoch bei 1.477,70 EUR wurde zwar direkt abverkauft, dennoch stabilisierte sich der Wert im Bereich der SMA20 (aktuell bei 1.686,51 EUR).

Später erreichte die Aktie ein weiteres Hoch bei 1.937,50 EUR, bevor sie an die SMA50 (1.738,43 EUR) zurückfiel. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Rheinmetall Aktie derzeit zwischen SMA20 und SMA50 bewegt. Sollte der Schlusskurs von gestern bestätigt werden, könnte sich die Erholungsbewegung fortsetzen – mit Zielmarken an SMA20 und SMA50. Prognose im Tageschart: neutral bis leicht aufwärtsgerichtet, abhängig von der Bestätigung über SMA50. Chartanalyse Rheinmetall Aktie – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart lief die Rheinmetall Aktie in den letzten Wochen überwiegend seitwärts: Zwischen SMA20 (1.604,86 EUR) und SMA50 (1.676,08 EUR) wechselte der Kurs mehrfach.

Der Anlauf über die SMA200 (1.759,16 EUR) scheiterte zuletzt.

Aktuell versucht das Papier erneut, sich oberhalb der SMA20 zu stabilisieren. Prognose im 4h-Chart: neutral. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 könnte die Aktie Richtung SMA200 treiben. Unterstützungen und Widerstände Widerstände: 1.676,08 | 1.686,51 | 1.738,43 | 1.759,16 | 1.859,70 | 1.882,10

Unterstützungen: 1.630,50 | 1.604,86 | 1.603,01 | 1.440,80 (GAP) | 1.334,90 | 1.306,50 (GAP) Fazit – Rheinmetall Aktie als klarer DAX Gewinner Die Rheinmetall Aktie setzte sich am 18.08.2025 mit +3,16 % klar an die Spitze der DAX Gewinner. Die charttechnische Lage bleibt spannend: Gelingt der Ausbruch über SMA50, könnte die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial entfalten. Solange sich der Kurs jedoch unterhalb der SMA20/SMA50 bewegt, ist Vorsicht geboten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.