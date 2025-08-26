KEY TAKEAWAYS

Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze an und über die SMA20 gehen. Kann sich die Aktie nachfolgend über dieser Linie etablieren und einen Tagesschluss darüber formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Erholung weiter bis an die SMA50 fortsetzen könnte.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

Dax Gewinner am 25.08.2025: Rheinmetall vorne, Symrise Aktie im Anlegerfokus

Zum Xetra-Schluss am 25.08.2025 notierten 13 Aktien im DAX im Plus, während 27 Werte Verluste hinnehmen mussten. An der Spitze der Dax Gewinner stand die Rheinmetall Aktie, die sich um 1,96 % verteuerte. Ebenfalls im Aufwind: SAP mit +0,94 % und Fresenius Medical Care mit +0,83 %.

Besonders stark im Blick der Anleger ist aktuell auch die Symrise Aktie, die in den vergangenen Wochen verstärkt analysiert wird. Symrise zählt zu den bedeutenden Vertretern im Bereich Duft- und Geschmacksstoffe, was die Aktie regelmäßig ins Rampenlicht rückt.

Rheinmetall Aktie – stärkster Dax Gewinner des Tages

Die Rheinmetall Aktie (RHM) legte gestern per Xetra-Schluss um 1,96 % zu und war damit der größte Gewinner im DAX 40.

Chartanalyse im Tageschart (Daily):

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



Nach einem Rücksetzer Mitte Februar folgte eine dynamische Aufwärtsbewegung mit mehreren GAP-Ups über die Marke von 1.250 EUR. Zwischenzeitlich erreichte das Papier ein Hoch bei 1.477,70 EUR, das jedoch wieder abverkauft wurde. Im Bereich von 1.270–1.300 EUR setzte die Aktie zurück, konnte sich aber an der SMA20 (aktuell 1.653,34 EUR) stabilisieren.

Weitere Bewegungen führten über neue Hochs bis 1.937,50 EUR, bevor Rücksetzer die Kurse zurück unter die SMA20 und SMA50 brachten. Aktuell versucht die Aktie erneut, die SMA20 zurückzuerobern. Gelingt der Schlusskurs oberhalb dieser Marke und eine Bestätigung am Folgetag, wäre ein Anstieg in Richtung der SMA50 (1.724,28 EUR) wahrscheinlich.

Scheitert die Bewegung, droht ein Rückfall in Richtung 1.565,10 EUR (offenes GAP). Kritisch würde es, falls sich das Papier unterhalb dieser Marke etabliert.

Einschätzung Daily: neutral

4h-Chartanalyse – Symrise Aktie und Marktumfeld

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Während Rheinmetall kurzfristig als Dax Gewinner überzeugt, richtet sich der Blick vieler Marktteilnehmer auf die Symrise Aktie. Im 4h-Chart laufen DAX-Werte wie Symrise, aber auch Rheinmetall, überwiegend seitwärts. Entscheidend ist hier der Bereich um die SMA200 (aktuell 1.746,82 EUR), an dem zuletzt mehrere Ausbruchsversuche scheiterten.

Sollte sich die Aufwärtsdynamik fortsetzen, könnte die Symrise Aktie zusammen mit anderen defensiven Werten profitieren und mittelfristig für Stabilität im DAX sorgen. Bleibt die Bewegung schwach, droht ein Rücklauf unter die SMA20.

Einschätzung 4h-Chart: neutral – kurzfristig aufwärts

Prognose und Ausblick

Rheinmetall bleibt kurzfristig Dax Gewinner Nr. 1 – starke Relative Stärke.

Symrise Aktie im Fokus – mögliche Impulse durch defensive Branchenpositionierung.

Tagesprognose: Aufwärtsbewegung wahrscheinlich, aber Bestätigung oberhalb SMA20 entscheidend.

👉 Fazit: Während Rheinmetall aktuell die Dax Gewinner-Liste anführt, richtet sich der mittelfristige Blick vieler Anleger auf die Symrise Aktie, die durch ihre Branchenstärke und charttechnische Stabilität interessant bleibt.

