Die Stimmung an den europäischen Finanzmärkten ist am Dienstag von deutlichem Pessimismus geprägt. Besonders französische Aktien stehen im Fokus, da der CAC 40 mit einem Minus von rund 1,9 % den schwächsten Wert unter den großen europäischen Indizes verzeichnet. Politische Unsicherheit in Frankreich und die Ankündigung von Premierminister François Bayrou, im kommenden Monat ein Vertrauensvotum einzuleiten, belasten die Märkte zusätzlich. ►DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40 Während französische Aktien deutlich unter Druck stehen, zeigt sich die DAX Prognose etwas stabiler: Der deutsche Leitindex verliert im Tagesverlauf nur rund 0,5 %. Dennoch bleibt die Lage angespannt, da geopolitische Risiken, Budgetunsicherheiten und schwächere Wachstumsaussichten auch den DAX aktuell belasten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Aktuelle Volatilität auf dem europäischen Markt.



Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX Aktuell: Technische Analyse Der deutsche DAX bzw. DE40 notiert am Dienstag etwa 0,4 % im Minus und bewegt sich in der Nähe wichtiger technischer Unterstützungsniveaus. Besonders die 25-Tage- und 50-Tage-EMA (exponentielle gleitende Durchschnitte) dienen aktuell als zentrale Stützen des Aufwärtstrends. Bullishes Szenario: Hält der DAX diese Unterstützungen, könnte sich der mittelfristige Aufwärtstrend fortsetzen.

Bärisches Szenario: Ein Bruch unterhalb dieser Marken würde die Tür zu einem Test der 100-Tage-EMA bei rund 23.600 Punkten öffnen. Die DAX Prognose bleibt daher kurzfristig unsicher und hängt stark von der weiteren Entwicklung an den europäischen Märkten ab. Europäische Märkte im Vergleich Der DAX aktuell zeigt moderate Verluste, während der CAC 40 deutlich schwächer performt. Auch der britische FTSE 100 verliert über 0,8 %. Hinzu kommen steigende Renditen französischer Staatsanleihen (10 Jahre: 3,51 %), die den Druck auf die Märkte verstärken. Insgesamt verdeutlicht dies eine europaweite Risikoaversion, die auch die DAX Prognose beeinflusst: Anleger agieren vorsichtiger, solange Unsicherheit über die politische Stabilität in Europa besteht. Unternehmensnachrichten im Überblick Puma SE (PUM.DE): Minus 1,2 %. Spekulationen über einen möglichen Anteilsverkauf der Pinault-Familie. Trotz eines Jahresverlusts von rund 50 % hat die Aktie durch Übernahmefantasie zuletzt 20 % zugelegt.

BNP Paribas (BNP.FR): Minus 5 %. Belastet durch Unsicherheit im französischen Finanzmarkt.

Ørsted (ORSTED.DK): Plus 4,2 %. Positive Reaktion auf neue Investorengespräche nach US-Behördenstopp zweier Windprojekte.

Commerzbank (CBK.DE): Minus 5,2 %. Herabstufung durch Bank of America aufgrund steigender Risiken im Anleiheportfolio.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.