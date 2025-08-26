KEY TAKEAWAYS Die Bullen müssen unbedingt versuchen, den Index über der SMA50 zu halten und ihn wieder an und über die SMA20 zu schieben. Gelingt der Move über diese Durchschnittslinie, so würde sich das Stundenchart dann entspannen, wenn sich der Index über der SMA20 etabliert hat. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Überblick zur Nasdaq Entwicklung Der Nasdaq eröffnete am Montag bei 23.565 Punkten. Am Vormittag kam es zu moderaten, aber kontinuierlichen Abgaben. Erst mit Beginn des offiziellen Handels zeigten die Bullen Stärke und schoben den Index über die 23.600 Punkte-Marke. Am Abend setzten leichte Rückgaben ein, dennoch konnte sich der Nasdaq nahe dieser Marke behaupten. Kurz vor Handelsschluss fiel der Index in den Bereich von 23.550 Punkten zurück. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Marktdaten vom 25.08.2025 im Vergleich zum 22.08.2025 Tageshoch: 23.616 Punkte (zuvor 23.649)

Tagestief: 23.444 Punkte (zuvor 23.077)

Tagesschluss: 23.552 Punkte (zuvor 23.567)

Range: 172 Punkte Nasdaq Analyse im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 1h-Chart notierte der Nasdaq am Montagmorgen über der SMA20 (23.501 Punkte). Nach einem Rücklauf unter diese Linie gelang es, im regulären Handel erneut darüber zu steigen. Zum Handelsende rutschte der Index jedoch wieder darunter. Im Frühhandel testete der Nasdaq bereits die SMA50 (23.453 Punkte). Bullisches Szenario: Hält die SMA50, könnte der Index erneut über die SMA20 steigen und mittelfristig die SMA200 (23.607 Punkte) ansteuern.

Bärisches Szenario: Schließt der Index unter der SMA50, droht eine Ausweitung der Abgaben in Richtung 23.200 Punkte bzw. 23.075/60 Punkte. Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral Nasdaq Analyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Nasdaq setzte im Zuge der Schwäche zunächst auf der SMA200 (23.405 Punkte) auf. Nach mehreren Versuchen gelang ein Anstieg über die SMA20 (23.396 Punkte) und die SMA200. Dennoch scheiterte der Index zuletzt mehrfach an der SMA50 (23.574 Punkte). Aufwärtsszenario: Gelingt der Sprung über die SMA50 mit Dynamik, hellt sich das Chartbild auf und ein Test des Allzeithochs wird denkbar.

Abwärtsszenario: Fallen SMA200 und SMA20, wäre dies ein klares bärisches Signal mit Potenzial für dynamische Abgaben. Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral Nasdaq Prognose & Ausblick für den 26.08.2025 Der Nasdaq notiert am Dienstagmorgen bei 23.476 Punkten, rund 89 Punkte unter dem Vortag. Mögliche Szenarien Long-Setup: Stabilisierung oberhalb von 23.476 Punkten eröffnet Potenzial bis 23.676/78 Punkte und darüber hinaus in Richtung 23.932 Punkte .

Short-Setup: Ein Unterschreiten der 23.476 Punkte könnte Abgaben bis 22.996 Punkte nach sich ziehen. Wichtige Marken Widerstände: 23.501/24/74 – 23.607 – 23.723/32 – 23.836 – 23.962 – 24.067 – 24.255

Unterstützungen: 23.453/05 – 23.396/39 – 23.280/07 – 23.132 – 23.077/35 – 22.948 Wahrscheinlichkeiten laut Nasdaq Analyse Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

