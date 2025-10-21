- 🥇 Rheinmetall als DAX Gewinner
- 📊 Rheinmetall Prognose – Chartbild neutral
- 🔍 Technische Hürden im Fokus
Einleitung
Die Aktie konnte im Juni ein Hoch formatieren. Die Notierungen liefen nachfolgend etwas zurück, das Papier hat sich in eine Seitwärtsbox begeben, die Ende Juli nach Süden aufgelöst worden ist. Der Anteilsschein schaffte es erst in der zweiten Augusthälfte die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel abzubilden. Seit Ende August konnte das Wertpapier wieder deutlich zulegen und an ein neues Jahreshoch (2.002 EUR) laufen. Das neue Hoch hat allerdings keine neuen Käufer in den Markt gebracht. Vielmehr hat das Papier im Rahmen der Gewinnmitnahmen an Substanz verloren, ist unter die SMA20 (aktuell bei 1.887,17 EUR) gefallen und hat auch die SMA50 (aktuell bei 1.795,35 EUR) im Rahmen von weiterer Schwäche aufgegeben. Zu Wochenbeginn konnte sich die Aktie wieder in Schlagdistanz zu SMA50 bewegen.
► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM
Per Xetra-Schluss am 20.10.2025 zeigten sich die deutschen Blue Chips überwiegend im Plus: 36 DAX-Aktien legten zu, während 4 Titel Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand Rheinmetall (RHM) mit einem Kursanstieg von +5,58 %, gefolgt von Infineon (+3,92 %) und Commerzbank (+2,32 %).
DAX 40 Gewinner Montag: Rheinmetall Aktie stark gefragt
Die Rheinmetall Aktie war am Montag der Top-Gewinner im DAX. Mit dem deutlichen Anstieg konnte sich das Papier nach einer Phase der Konsolidierung positiv hervorheben. Anleger und Analysten blicken nun gespannt auf die weitere Rheinmetall Prognose für die kommenden Handelstage.
🔍 Rheinmetall Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich ein gemischtes Bild:
Nach einem Hoch im Juni 2025 bewegte sich die Aktie in eine Seitwärtsphase, die Ende Juli nach unten durchbrochen wurde. Erst ab Ende August kam es zu einer deutlichen Erholung, die ein neues Jahreshoch bei 2.002 EUR markierte.
Seitdem konsolidiert das Papier und fiel unter die SMA20 (1.887 EUR) sowie SMA50 (1.795 EUR). Aktuell befindet sich die Aktie wieder in Reichweite der SMA50 – ein wichtiger technischer Widerstand.
Das Chartbild ist derzeit neutral zu bewerten. Sollte der Kurs heute den gestrigen Tagesschluss bestätigen, wäre eine weitere Aufwärtsbewegung bis an die SMA50 denkbar. Ein Schlusskurs über dieser Linie würde das Chartbild leicht aufhellen. Bullisch würde das Szenario erst bei einem nachhaltigen Anstieg über die SMA20.
⏱️ Rheinmetall Prognose im 4h-Chart: Bärischer Trend mit Erholungspotenzial
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein etwas anderes Bild:
Nach Rücksetzern Anfang September stabilisierte sich die Aktie an der SMA200 (1.777 EUR) und konnte zunächst nach oben drehen. Nach dem neuen Allzeithoch setzte jedoch Schwäche ein – die Aktie fiel erneut unter SMA20, SMA50 und schließlich unter SMA200, was das Chartbild bärisch eintrübte.
Aktuell erholt sich die Aktie leicht, notiert aber weiterhin unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien. Eine Fortsetzung der Erholung könnte die Kurse kurzfristig bis an die SMA200 führen. Erst ein Ausbruch über SMA200 und SMA20 würde das Chartbild wieder aufhellen und die Rheinmetall Prognose verbessern.
📊 Technische Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
1.765 – 1.777 – 1.795 – 1.860 – 1.876 – 1.882 – 1.887 – 1.917 – 1.966 – 2.002 – 2.125 EUR
Unterstützungen:
1.790 – 1.719 – 1.700 – 1.558 – 1.537 – 1.494 EUR
📅 Fazit – DAX Gewinner & Rheinmetall Prognose
Rheinmetall bleibt einer der interessantesten DAX Gewinner des Jahres 2025. Trotz kurzfristiger Konsolidierungen zeigt die Aktie Stärke und Potenzial für neue Aufwärtsimpulse. Technisch entscheidet sich die Richtung in den kommenden Tagen an den Marken SMA50 und SMA20.
Anleger sollten die Rheinmetall Prognose im Auge behalten – ein Ausbruch über 1.887 EUR könnte das Tor zum nächsten Aufwärtsschub öffnen.
