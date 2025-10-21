- Vonovia als größter DAX Verlierer
- Charttechnisch weiter neutral
- Prognose bleibt abwärtsgerichtet
Einleitung
Die Aktie konnte sich nach dem Rücksetzer zu Jahresbeginn zunächst etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber wieder ab. Das Papier setzte Ende März in den Bereich der 25 EUR-Marke zurück, benötigte aber eine Zeit sich wieder verbindlich nach Norden zu lösen. Die Erholungsbewegung ging an die 30 EUR-Marke. Von hier aus schwenkte die Aktie in eine enge Box. Bis Anfang Juli ging es seitwärts weiter. Der Juli war von Gewinnmitnahmen geprägt. Die Aktie verlor kontinuierlich an Substanz. Zwar stellte sich Mitte August eine kleinere Erholung ein, aber auch diese Bewegung wurde nachfolgend wieder abverkauft. Anfang September gab das Wertpapier deutlich nach, konnte sich erst Anfang Oktober wieder etwas erholen. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass es ist in den letzten Handelsmonaten in Wellenform abwärts gegangen ist. Erholungen wurde mehr oder weniger direkt genutzt, um sich von der Aktie zu trennen.
► Vonovia WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker: VNA
✅ Drei Key Takeaways
Per Xetra-Schluss notierten am 20.10.2025 insgesamt 36 DAX-Aktien im Plus, während 4 Werte Verluste verzeichneten. Am Ende der Tagesliste stand Vonovia, die mit einem Abschlag von 0,51 % zu den DAX Verlierern zählte. Auch Symrise (-0,20 %) und Scout24 (-0,05 %) gaben leicht nach.
Vonovia Aktie als größter DAX Verlierer
Die Vonovia Aktie (VNA) verlor per Xetra-Schluss am Montag 0,51 % und war damit die schwächste Aktie im DAX 40. Anleger reagierten mit Gewinnmitnahmen, nachdem sich das Papier zuvor von seinem Jahrestief etwas erholt hatte.
Chartanalyse und Vonovia Prognose – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einem Rücksetzer zu Jahresbeginn erholte sich die Aktie zunächst leicht, bevor sie Ende März wieder bis zur 25 EUR-Marke fiel. Anschließend konnte Vonovia bis in den Bereich von 30 EUR zulegen, bewegte sich aber seitdem in einer engen Seitwärtsrange.
Im Juli setzten Gewinnmitnahmen ein, die zu einem kontinuierlichen Abverkauf führten. Mitte August kam es zu einer kurzen Erholung, die jedoch erneut abverkauft wurde. Anfang September rutschte der Kurs weiter ab und konnte sich erst im Oktober wieder leicht erholen.
Der Tageschart zeigt, dass sich die Aktie in einem wellenförmigen Abwärtstrend befindet. Erholungsphasen wurden regelmäßig zum Ausstieg genutzt. Aktuell hat sich Vonovia bis an die SMA200 (27,96 EUR) herangearbeitet, konnte diese jedoch nicht nachhaltig überwinden.
Sollte der Tagesschluss vom Montag bestätigt werden, droht ein weiterer Rückgang in Richtung SMA50 (27,12 EUR) oder SMA20 (26,88 EUR). Erst bei einem Schlusskurs über 29,50 EUR würde sich das Chartbild bullisch aufhellen.
Einschätzung Daily: neutral
Vonovia Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich die Aktie nach einem Rücksetzer unter SMA50 (26,98 EUR) und SMA20 (27,58 EUR) über die SMA200 (27,31 EUR) schieben. Diese Marke bleibt jedoch ein entscheidender Widerstand.
Um eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zu bestätigen, müsste sich Vonovia über 29,50 EUR etablieren. Gelingt das nicht, droht bei erneuten Gewinnmitnahmen ein Rückfall unter die SMA200 – was das Chartbild wieder eintrüben würde.
Einschätzung 4h-Chart: neutral / leicht bullisch
Tagesprognose: abwärts
Vonovia Widerstände und Unterstützungen
Widerstände: 27,58 / 27,97 / 28,73 / 29,24 / 30,24 EUR
Unterstützungen: 27,35 / 27,31 / 27,21 / 27,12 / 26,89 / 26,88 / 25,74 / 24,08 EUR
Fazit – DAX Verlierer Vonovia im Fokus
Die Vonovia Aktie bleibt nach wie vor unter Druck und zählt aktuell zu den DAX Verlierern. Trotz kurzfristiger Rebounds zeigt sich das Chartbild noch nicht nachhaltig bullisch. Die Vonovia Prognose bleibt damit neutral, mit möglichen Rücksetzern bis zur SMA50 oder gar SMA20. Erst oberhalb von 29,50 EUR wäre eine deutliche Trendwende in Sicht.
