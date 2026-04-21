DAX Gewinner: RWE Aktie an der Spitze - aktuelle Analyse und Prognose

Das Wichtigste in Kürze RWE Aktie als stärkster DAX Gewinner

Entscheidende Chartmarken im Fokus

Kurzfristige Unsicherheit bleibt

Per Xetra-Schluss vom 20.04.2026 notierten 13 Aktien im Plus, während 27 Werte im Minus schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der RWE Aktie, die um 2,61 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten Commerzbank mit +1,69 Prozent und Deutsche Börse ebenfalls mit +1,69 Prozent. ► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE ⚡ Key Takeaways RWE Aktie als stärkster DAX Gewinner: Mit +2,61 Prozent führte die RWE Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigte kurzfristige Stärke nach vorherigem Rücksetzer.

Mit +2,61 Prozent führte die RWE Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigte kurzfristige Stärke nach vorherigem Rücksetzer. Entscheidende Chartmarken im Fokus: Ein Anstieg über die SMA20 könnte weiteres Potenzial bis 59,50 - 60,00 EUR freisetzen, während ein Bruch der SMA50 das Chartbild deutlich verschlechtern würde.

Ein Anstieg über die SMA20 könnte weiteres Potenzial bis 59,50 - 60,00 EUR freisetzen, während ein Bruch der SMA50 das Chartbild deutlich verschlechtern würde. Kurzfristige Unsicherheit bleibt: Trotz Zugehörigkeit zu den DAX Gewinnern ist die kurzfristige Prognose noch abwärts gerichtet, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden. RWE Aktie unter den DAX Gewinnern im Fokus Die RWE Aktie war damit der stärkste Wert im DAX und konnte einen Teil der Verluste aus der Vorwoche kompensieren. Besonders auffällig ist die kurzfristige Stabilisierung nach dem Rücksetzer zum Ende der letzten Handelswoche. Chartanalyse der RWE Aktie (Tageschart) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die RWE Aktie bis September 2025 in einer Seitwärtsbewegung verharrte. Im weiteren Verlauf des Jahres konnte sich das Papier jedoch sukzessive nach oben entwickeln. Rücksetzer im November wurden nicht sofort gekauft

Neue Kaufdynamik setzte erst zu Jahresbeginn ein

Zwischenzeitlicher Rückgang unter 50 EUR wurde direkt aufgefangen

Anstieg bis über 58 EUR im März

Jahreshoch bei 59,39 EUR mehrfach getestet, aber nicht überwunden Zum Ende der letzten Handelswoche kam es zu einem deutlichen Rücksetzer mit einem GAP down unter die SMA20 und bis zur SMA50. Die RWE Aktie konnte sich jedoch zum Wochenstart wieder stabilisieren. Wichtige Marken im Tageschart SMA20: 57,36 EUR

57,36 EUR SMA50: 57,19 EUR Ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen: Schließen des offenen Gaps

Bewegung in Richtung Jahreshoch

Zielbereich: 59,50 EUR bis 60,00 EUR Fällt die Bestätigung aus, droht ein erneuter Test der SMA50. Ein Bruch dieser Unterstützung würde das Chartbild deutlich eintrüben und könnte eine Ausweitung der Schwäche in Richtung SMA200 (44,69 EUR) einleiten. Einschätzung (Daily): bullisch / neutral YouTube Trading Videos Chartanalyse der RWE Aktie im 4h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigeren Bild bewegte sich die RWE Aktie lange Zeit seitwärts im Bereich der SMA20 und SMA50. Erst zu Jahresbeginn gelang der Ausbruch nach oben. Mehrfache Stabilisierung an SMA20 und SMA50

Seitwärtsphase im Februar

Ausbruch nach oben Mitte März

Zuletzt erneute Schwäche unterhalb der gleitenden Durchschnitte Der Rückfall unter die SMA50 im Zuge eines GAP down hat das kurzfristige Chartbild verschlechtert. Relevante Marken im 4h-Chart SMA20: 58,11 EUR

58,11 EUR SMA50: 57,69 EUR

57,69 EUR SMA200: 54,43 EUR Solange die RWE Aktie unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Ein Test der SMA200 ist in diesem Szenario möglich. Eine nachhaltige Aufhellung ergibt sich erst, wenn: das GAP geschlossen wird

die Aktie sich über der SMA20 etablieren kann Einschätzung (4h): neutral

Tagesprognose: abwärts Unterstützungen und Widerstände der RWE Aktie Widerstände:

57,36 EUR

57,46 EUR

57,69 EUR

57,96 EUR (GAP)

58,00 EUR

58,11 EUR Unterstützungen:

56,86 EUR

55,19 EUR

54,43 EUR

51,44 EUR

49,22 EUR Fazit: RWE Aktie bleibt Top-Thema unter den DAX Gewinnern Die RWE Aktie steht aktuell im Fokus der DAX Gewinner, zeigt jedoch ein gemischtes technisches Bild. Kurzfristig bleibt entscheidend, ob wichtige Widerstände zurückerobert werden können. Andernfalls droht eine Fortsetzung der Korrekturbewegung. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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