DAX Gewinner heute: RWE Aktie mit stärkstem Tagesgewinn im DAX

Am gestrigen Handelstag (03.06.2026) schlossen lediglich neun Aktien im DAX mit Kursgewinnen, während 31 Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die RWE Aktie, die um 3,66 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten Merck mit einem Plus von 2,10 Prozent und E.ON mit einem Kursgewinn von 1,71 Prozent.

► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE

⚡ Key Takeaways

RWE Aktie ist der stärkste DAX Gewinner des Tages: Mit einem Kursplus von 3,66 Prozent führte die RWE Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigte nach der jüngsten Schwächephase eine deutliche Erholung.

Mit einem Kursplus von 3,66 Prozent führte die RWE Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigte nach der jüngsten Schwächephase eine deutliche Erholung. Wichtige technische Hürde bleibt die SMA50: Zwar gelang der RWE Aktie der Sprung zurück über die SMA20, für eine nachhaltige Trendverbesserung muss sich der Kurs jedoch auch über der SMA50 bei 57,72 EUR etablieren.

Zwar gelang der RWE Aktie der Sprung zurück über die SMA20, für eine nachhaltige Trendverbesserung muss sich der Kurs jedoch auch über der SMA50 bei 57,72 EUR etablieren. Entscheidung über den weiteren Trend steht bevor: Gelingt die Bestätigung des Ausbruchs, könnten Kursziele bei 59,72 EUR und später 61,42 EUR in den Fokus rücken. Ein Rückfall unter die SMA20 würde dagegen das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.

DAX Gewinner: RWE Aktie überzeugt mit starkem Kurssprung

Die RWE Aktie (RWE) war am Mittwoch der stärkste DAX Gewinner und verzeichnete per Xetra-Schlusskurs einen Tagesgewinn von 3,66 Prozent. Damit setzte sich die Aktie deutlich an die Spitze der Gewinnerliste im deutschen Leitindex.

RWE Aktie im Tageschart: Erholung nach Rücksetzer

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt die RWE Aktie seit September 2025 einen übergeordneten Aufwärtstrend. Nach einer Korrektur im November setzte zu Jahresbeginn wieder verstärkt Kaufinteresse ein. Zwar fiel die Aktie Mitte Februar kurzzeitig unter die Marke von 50 EUR zurück, Käufer nutzten das niedrigere Kursniveau jedoch für neue Einstiege.

In der Folge stieg die RWE Aktie bis Mitte März über die Marke von 58 EUR. Nach einer weiteren Aufwärtsbewegung wurde Anfang Mai bei 61,98 EUR das bisherige Jahreshoch markiert. Anschließend kam es zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs schrittweise belasteten. Im gestrigen Handel gelang jedoch eine deutliche Gegenbewegung.

Wichtige Marken bei der RWE Aktie

Während der vergangenen Monate bot die SMA20 (aktuell 56,59 EUR) der RWE Aktie regelmäßig Unterstützung. Wurde diese unterschritten, konnte häufig die SMA50 (aktuell 57,72 EUR) den Kurs stabilisieren.

Im Zuge der Korrektur Mitte Mai fielen beide Unterstützungen. Erst der gestrige Handelstag brachte den Kurs wieder zurück über die SMA20.

Kann die RWE Aktie den gestrigen Ausbruch bestätigen, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung SMA50. Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb dieser Durchschnittslinie würde das mittelfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass SMA20 und SMA50 zuvor wichtige Unterstützungen waren. Nach dem Bruch könnten diese nun als Widerstände fungieren.

Risiken auf der Unterseite

Sollte die RWE Aktie heute eine rote Tageskerze ausbilden und erneut unter die SMA20 zurückfallen, könnte sich die Schwäche fortsetzen. In diesem Fall rücken die Unterstützungsbereiche bei 51,44 EUR und 49,22 EUR wieder in den Fokus.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch bis neutral

YouTube Trading Videos

RWE Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich die Bedeutung der gleitenden Durchschnitte. Die RWE Aktie bewegte sich in den vergangenen Monaten häufig im Bereich der SMA20 (55,53 EUR) und der SMA50 (56,21 EUR).

Der jüngste Rücksetzer wurde zunächst von der SMA200 (57,05 EUR) aufgefangen. Diese Unterstützung wurde allerdings zwischenzeitlich aufgegeben. Nach einem Gap-Down gelang der Aktie gestern jedoch eine deutliche Erholung. Der Kurs stieg wieder über SMA20, SMA50 und SMA200 und schloss knapp oberhalb der 200-Tage-Linie. Gleichzeitig wurde das offene Gap bei 57,02 EUR geschlossen.

Kursziele der RWE Aktie

Kann die RWE Aktie ihre Aufwärtsdynamik fortsetzen und sich nachhaltig über der SMA200 etablieren, könnte zunächst das Kursziel bei 59,72 EUR erreicht werden.

Darüber rückt das noch offene Gap bei 61,42 EUR in den Fokus der Marktteilnehmer.

Auf der Unterseite bleiben SMA20 und SMA50 wichtige Unterstützungen. Ein erneuter Rückfall unter diese Marken würde das Chartbild wieder eintrüben und die Wahrscheinlichkeit für weitere Abgaben erhöhen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral

Prognose für die RWE Aktie

Die kurzfristige Einschätzung für die RWE Aktie bleibt trotz der starken Erholung vorsichtig. Zwar zählt die Aktie aktuell zu den stärksten DAX Gewinnern, entscheidend wird jedoch sein, ob die Rückkehr über die wichtigen Durchschnittslinien nachhaltig bestätigt werden kann.

Tagesprognose: abwärts

Widerstände

57,72 EUR

59,72 EUR

60,60 EUR

61,42 EUR (Gap)

Unterstützungen

57,05 EUR

56,96 EUR

56,59 EUR

56,21 EUR

55,92 EUR

55,53 EUR

55,32 EUR

54,24 EUR

52,90 EUR

51,44 EUR

Stand: Xetra-Handelsschluss vom 03.06.2026

DER DEUTSCHE INDEX