Broadcom übertrifft die Erwartungen, doch die Aktien fallen um fast 13 % ⚔️

Die Broadcom Aktie gerät trotz beeindruckender Quartalszahlen unter Verkaufsdruck. Während das Unternehmen von der enormen Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert und Rekordergebnisse präsentiert, reagieren Anleger mit Gewinnmitnahmen auf die hohe Bewertung des Halbleiterkonzerns.

Broadcom überzeugt mit starken Geschäftszahlen dank KI-Nachfrage

Die Broadcom Aktie stand nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Fokus der Anleger. Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 48 % im Jahresvergleich auf 22,19 Milliarden US-Dollar und übertraf damit leicht die Markterwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,44 US-Dollar und damit ebenfalls über dem Konsens von 2,40 US-Dollar.

Besonders stark entwickelte sich der freie Cashflow, der um 60 % im Jahresvergleich auf 10,26 Milliarden US-Dollar stieg. Dies entspricht einer beeindruckenden Marge von 46 % des Umsatzes.

KI-Chips bleiben wichtigster Wachstumstreiber

Das Halbleitergeschäft entwickelte sich weiterhin dynamisch. Die Umsätze in diesem Segment stiegen um 79 % im Jahresvergleich auf 15 Milliarden US-Dollar. Besonders hervorzuheben sind die Erlöse mit KI-Chips, die um 143% auf den Rekordwert von 10,8 Milliarden US-Dollar zulegten.

Weniger überzeugend fiel die Entwicklung im Bereich Infrastruktur-Software aus. Hier erhöhte sich der Umsatz zwar um 9% auf 7,18 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch leicht hinter den hohen Erwartungen des Marktes zurück.

Broadcom Aktie im Vergleich zur Konkurrenz

Im Vergleich zu anderen großen Halbleiterunternehmen präsentiert sich die Broadcom Aktie weiterhin stark. Seit Jahresbeginn legte die Aktie um rund 38% zu. Dabei sind die Kursverluste von knapp 13% im nachbörslichen Handel nach Veröffentlichung der Quartalszahlen noch nicht berücksichtigt.

Zum Vergleich: Der Nasdaq konnte im gleichen Zeitraum rund 20 % zulegen. Damit zählt Broadcom weiterhin zu den Gewinnern des KI-Booms an der Börse.

Broadcom’s valuation remains demanding

Hohe Bewertung der Broadcom Aktie bleibt Herausforderung

Trotz der starken operativen Entwicklung bleibt die Bewertung der Broadcom Aktie anspruchsvoll. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt bei rund 91 und damit deutlich über dem Niveau vieler Wettbewerber wie Nvidia oder Qualcomm. Lediglich AMD weist eine ähnlich hohe Bewertung auf.

Diese hohe Erwartungshaltung erklärt auch die negative Kursreaktion nach den Zahlen. Selbst starke Ergebnisse reichen oft nicht aus, wenn Anleger bereits ein äußerst optimistisches Szenario eingepreist haben.

Management sieht Rekordnachfrage nach KI-Chips

Broadcom-CEO Hock Tan äußerte sich ausgesprochen optimistisch zur weiteren Entwicklung des KI-Marktes. Die Bestellungen für kundenspezifische KI-Chips überstiegen im Berichtsquartal die Marke von 30 Milliarden US-Dollar und lagen damit deutlich über den tatsächlich ausgelieferten Umsätzen.

Das Management verwies zudem auf langfristig gesicherte Produktionskapazitäten bis 2028. Zu den wichtigsten Kunden zählen weiterhin Technologiekonzerne wie Google, Anthropic, OpenAI und Meta.

Zusätzlich betonte Broadcom seine Rolle innerhalb der AI-XPV-Plattform, die den Ausbau großer Rechenkapazitäten für KI-Anwendungen finanzieren und beschleunigen soll.

Fokus auf margenstarke KI-Infrastruktur

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleibt die Konzentration auf hochspezialisierte KI-Komponenten. Broadcom verzichtet bewusst auf den Wettbewerb im Markt für standardisierte Server-Racks und fokussiert sich stattdessen auf margenstarke Bereiche wie ASICs, XPUs und Netzwerklösungen.

Diese Positionierung ermöglicht es dem Unternehmen, von der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung besonders stark zu profitieren.

Ausblick bleibt stark - Markt reagiert dennoch negativ

Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet Broadcom einen Umsatz von rund 29,4 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die bisherigen Analystenschätzungen.

Zu den wichtigsten Prognosen gehören:

Rund 20,5 Milliarden US-Dollar Umsatz im Halbleitergeschäft

Rund 16 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, was einem Wachstum von mehr als 200 % im Jahresvergleich entspricht

Rund 8,9 Milliarden US-Dollar Umsatz im Softwaresegment

Bestätigung des KI-Umsatzziels von 56 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026

Ziel von mehr als 100 Milliarden US-Dollar KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2027

Trotz dieser starken Perspektiven verlor die Broadcom Aktie im nachbörslichen Handel fast 13 %. Anleger reagierten insbesondere auf die leichte Enttäuschung im Softwaregeschäft, die unveränderte Langfristprognose für 2027 sowie die deutlich niedrigeren Aktienrückkäufe im Vergleich zum Vorquartal.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Börse Aktuell: Fazit zur Broadcom Aktie

Die Fundamentaldaten von Broadcom bleiben hervorragend. Das Unternehmen profitiert weiterhin massiv vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur und meldet Rekordumsätze im Halbleitergeschäft. Dennoch zeigt die aktuelle Reaktion der Börse, dass die Erwartungen an die Broadcom Aktie inzwischen außergewöhnlich hoch sind. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Broadcom die ambitionierten Wachstumsziele im KI-Segment auch in den kommenden Quartalen erfüllen kann.

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