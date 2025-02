DAX Gewinner: BASF Aktie - Stabilisiert und erholt

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (21.02.2025) 27 Aktien im Plus, 13 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die BASF an, die sich um 2,25 Prozent verteuerten, Bayer gewann 2,06 Prozent, Volkswagen VZ legte um 1,82 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - BASF

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

Die BASF-Aktie (BAS) hat am Freitag per Xetra Schluss 2,25 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Anteilsschein konnte sich von Jahresbeginn 2024 im ersten Quartal deutlich aufwärtsschieben. Anfang April wurde das Jahreshoch bei 54,92 EUR formatiert. Im Chart ist erkennbar, dass dieses Hoch direkt abverkauft wurde. Seit Anfang April 2024 hat das Wertpapier unter starken Druck gestanden. Wesentliche Erholungen haben sich nicht eingestellt. Die, die abgebildet worden sind, wurden direkt wieder abverkauft. Es ging im Zuge der Abgaben bis Mitte Juni wieder unter die 45 EUR-Marke. Das Papier konsolidierte etwas, gab nachfolgend aber weiter nach. Anfang August wurde das Jahrestief bei 40,18 EUR markiert. Es ging von hier aus wieder zurück an die 45 EUR-Marke, nach einem weiteren Rücksetzer gelang es der Aktie bis Anfang Oktober an die 48,50 EUR zu laufen. Erneute Schwäche hat das Papier im 4. Quartal 2024 wieder unter die 45 EUR-Marke gedrückt. Zwar stellte sich im Dezember eine kleine Erholung ein, aber auch diese hatte keine Substanz. Erst zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie deutlicher erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich im Februar zunächst über die 47 EUR-Marke schieben und nach einem Rücksetzer ging es Mitte des Monats an die 51,52 EUR. Teile der Bewegung wurde im Rahmen von Gewinnmitnahmen wieder abverkauft.

Im Tageschart ist sehr gut zu erkennen, dass die Aktie Ende Januar über die SMA200 (aktuell bei 45,11 EUR) laufen und aufwärtsschieben konnte. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben konnte sich im Bereich der SMA20 (aktuell bei 47,79 EUR) stabilisieren. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelstagen ein belastbarer Support gewesen. Der letzte Rücksetzer, konnte sich ebenfalls im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen, wie im Chart gut herausgelesen werden kann.

Damit bleibt das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich die Aufwärtsimpulse weiter in Richtung der 54,07 EUR fortsetzen.

Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf einstellen, haben die Perspektive sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren und erholen. Hält dieser Support nicht und rutscht die Aktie unter diese Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild eintrüben. Geht der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren, so könnten sich die Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 45,32 EUR) / SMA200 ausdehnen.

* Basis Xetra-Schluss

BASF Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 44,67 EUR) im Rahmen der Rücksetzer zunächst eine Unterstützung war, die aber nachfolgend wieder aufgegeben wurde. Erst Mitte Januar konnte die Aktie diese Linie wieder überwinden. Es ist sehr gut zu erkennen, dass es, nachdem die SMA20 (aktuell bei 49,73 EUR) überwunden werden konnte, sowohl die SMA50 (aktuell bei 47,92 EUR) als auch die SMA200 keine wesentlichen Probleme bereitet haben aufwärtszulaufen. Ende Januar wurden die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten, konnten aber praktisch direkt wieder zurückerobert werden. Nachdem das Jahreshoch formatiert war ging es wieder abwärts. Die SMA20 hat keinen Support geboten, anders die SMA50, wo sich die Aktie, im Rahmen der jüngsten Schwäche, stabilisieren konnte.

Eine substantielle Erholung hat sich bisher noch nicht eingestellt. Entweder die Aktie schafft es sich wieder über die SMA20 zu schieben und festzusetzen. Gelingt dies, so wäre es zwingend, dass sich die Aktie rasch von der SMA20 lösen und nach Norden laufen kann. Dies könnte dann so interpretiert werden, dass es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs bzw. der 54,07 EUR gehen könnte.

Wird die SMA50 aber im Zuge von Schwäche angelaufen, so besteht hier die Chance auf Erholung. Wird diese Linie aber aufgegeben und setzt der Anteilsschein deutlicher zurück, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Schwäche weiter in Richtung der SMA200 ausdehnen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

BASF Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: