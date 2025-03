DAX Gewinner: Bayer Aktie - Verluste gestern zum Teil ausgeglichen

Per Xetra Schluss notierten gestern (25.03.2025) 30 Aktien im Plus, 10 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Bayer an, die sich um 5,65 Prozent verteuerten, Airbus gewann 2,58 Prozent, Fresenius legte um 2,05 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Bayer

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

Die Bayer Aktie (BAYN) hat gestern per Xetra Schluss 5,65 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie ist 2024 übergeordnet bis Ende September seitwärts gelaufen. Nach einer kleineren Erholung im Oktober gab das Wertpapier dann deutlicher nach. Es ging im November an das Jahrestief (18,37 EUR). Das Papier konsolidierte bis Anfang des Jahres, konnte sich in den letzten Handelswochen aber deutlicher erholen und wieder an und über die 24 EUR-Marke laufen. Diese Bewegungen lassen sich im Chart sehr gut nachvollziehen. Die Bewegung ist Anfang März ausgelaufen. Das Papier schwankte nachfolgend in einer engen Box seitwärts, gab vorgestern im Handel dann deutlich nach, konnte diese Verluste im Handel gestern aber zu Teil wieder ausgleichen.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie sich im Dezember über die SMA20 (aktuell bei 23,57 EUR) und im Januar über die SMA50 (aktuell bei 22,22 EUR) schieben konnte. Rücksetzer, die sich im weiteren Handelsverlauf eingestellt haben, konnte sich an der SMA20 stabilisieren und erholen. Im März wurde die SMA200 (aktuell bei 24,31 EUR) angelaufen an der es nicht weiter ging - trotz mehrfacher Versuche diese Durchschnittslinie zu nehmen. Das Wertpapier setzte im Zuge des GAP down unter die SMA20 und ist bis an die SMA50 zurück. Im Tageschart ist erkennbar, dass es gestern wieder zurück an die SMA20 gegangen ist.

Die Aktie muss unbedingt versuchen sich über der SMA50 zu halten und über die SMA20 zu laufen. Es ging gestern im Handel bis an diese Linie. Heute gilt es die SMA20 zu überwinden. Knapp über der SMA20 verläuft die SMA200 an der das Papier zuletzt gescheitert ist. Im Chart ist erkennbar, dass es in den letzten Handelsmonaten bei Erholungen nicht wesentlich über diese Linie ging. Somit ist denkbar, dass Erholungen in diesem Bereich auslaufen könnten.

Rücksetzer könnten erneut bis an die SMA50 gehen. Setzt sich die Aktie unter der SMA50 fest und verliert sie nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Tief von November 2024 erneut angelaufen werden könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Bayer Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist die Aufwärtsbewegung bis Ende Februar noch besser nachzuvollziehen. Die Aktie konnte sich in den letzten Handelswochen, nach dem Überqueren der SMA200 (aktuell bei 21,51 EUR), immer im Bereich der SMA20 (aktuell bei 23,80 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 23,74 EUR) stabilisieren. Es ist gut erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien bei Schwäche immer ein guter Support gewesen sind. Im Rahmen des GAP down ist die Aktie unter diese beiden Linien gerutscht.

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt und ist nur noch als neutral zu interpretieren. Das Wertpapier könnte im Zuge von weiterer Schwäche noch bis an die SMA200 zurücksetzen. Wird diese Linie angelaufen, so sollte die Aktie unbedingt versuchen sich über der SMA200 zu halten. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie im Februar ein guter Support war. Entsprechend bärisch würde sich das Chartbild eintrüben, wenn die Aktie unter die SMA200 fällt und sich darunter festsetzen würde. Dann könnte es im weiteren Handelsverlauf an das Anlaufziele gehen, das in der Stundenbetrachtung gewürdigt worden ist.

Erholungen, die sich einstellen könnten, haben das Potential bis in den Bereich der SMA50 / SMA20 zu laufen. Da beide Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen ist ein Überwinden nur mit Dynamik und Momentum oder mit einem GAP up denkbar. Aufhellen würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich der Anteilsschein verbindlich über der SMA20 etabliert hat. Ob sich diese Bewegung heute im Handel einstellt, bleibt abzuwarten.

* Basis Xetra-Schluss

Bayer Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: