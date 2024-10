DAX Gewinner: Bayer - Dynamische Erholungsbewegung über die 29 EUR Marke

Gestern (05.09.2024) standen per Xetra Schluss 23 Aktien auf der Gewinnerseite, 17 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Bayer an, die sich um 4,72 Prozent verteuerten, Deutsche Bank gewann 3,71 Prozent, RWE legte um 2,77 Prozent zu.

►Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Bayer

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

Die Bayer Aktie (BAYN) hat gestern um 4,72 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten nicht wesentlich erholen können, hat auf der anderen Seite aber auch nicht mehr wesentlich weiter nachgegeben. Es ging übergeordnet in einer Box, zwischen 29 EUR und 25 EUR seitwärts weiter. Übergeordnet konnte die 25 EUR-Marke auf der Unterseite bisher gehalten werden. Es haben sich in den letzten Handelsmonaten zwar Erholungen eingestellt, dies waren zum einen moderat, zum anderen wurden diese immer wieder zeitnah abverkauft. In den letzten Handelstagen hat sich das Papier zwar etwas erholen können, das Chart zeigt aber, dass diese Bewegung zunächst keine Substanz hatte. Die Gewinne wurden in den folgenden Handelstagen wieder abgegeben. Im Handel gestern stellte sich ein dynamische Erholungsbewegung über die 29 EUR Marke ein.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 27,01 EUR) / SMA20 (aktuell bei 27,57 EUR) seitwärts bewegt hat. Ging es unter die SMA20, so hat diese Durchschnittslinie immer eine Anziehungskraft gehabt, das Wertpapier konnte immer den Kontakt halten. Nachdem es die Aktie geschafft hatte, sich wieder über die SMA20 / SMA50 zu schieben, ging die Erholungsbewegung ziemlich exakt an die SMA200 (aktuell bei 28,63 EUR), von der die Aktie zurückgewiesen wurde. Das Papier hat sich im Rahmen des Rücksetzers an der SMA20 stabilisieren und erholen können. Die Erholung ging an und diesmal über die SMA200.

Gelingt es der Aktie jetzt, sich über der SMA200 festzusetzen und vor allem die Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen, so würde sich das Tageschart aufhellen. Je schneller das Papier es schafft, sich von der SMA200 zu entfernen, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze wieder unter die SMA200 gehen. Stellt sich dies ein, so wäre es wichtig, dass die Rücksetzer sich spätestens an der SMA50 erholen. Damit hätte das Wertpapier zumindest die Möglichkeit sich erneut in Richtung der SMA200 zu schieben. Wird die SMA50 aber auf Tagesschlussbasis aufgegeben, so könnte sich weitere Schwäche in Richtung des Jahrestiefs (24,98 EUR) einstellen.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily Bayer - Prognose: bärisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist gut zu erkennen, dass die Aktie direkt von der SMA200 (aktuell bei 26,96 EUR) aufwärtslaufen konnte, die Gewinne aber sukzessive wieder abgegeben wurden. Das Wertpapier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 28,03 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 27,91 EUR) zu stabilisieren und zu erholen. Das Papier hat auf der SMA50 aufgesetzt und ist von hier aus im Handel gestern dynamisch aufwärtsgelaufen.

Damit hat sich das 4h Chart aufgehellt. Solange sich der Anteilsschein über der SMA20 halten kann, könnte es weiter aufwärts gehen. Wesentlich wäre, dass es die Aktie schafft, sich über der 29 EUR-Marke festzusetzen und sich von hier aus rasch aufwärtsschieben kann. Stellt sich dies ein, so könnte es nachfolgend wieder in den Bereich der 30,41 EUR bzw. der 36,06 EUR gehen.

Sollte es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA20 / SMA50 gehen, so könnte die SMA200 eine weitere, im Zweifel auch belastbare Unterstützung bieten.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart Bayer - Prognose: bullisch

