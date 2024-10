DAX Gewinner: Brenntag - am Freitag mit Dynamik und mit Momentum aufwärts

Freitag (27.09.20249 standen per Xetra Schluss 33 Aktien auf der Gewinnerseite, 7 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Brenntag an, die sich um 6,94 Prozent verteuerten, Infineon gewann 6,72 Prozent, BASF legte um 6,59 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Brenntag

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

Die Brenntag Aktie (BNR) hat am Freitag um 6,94 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Papier hat zu Jahresbeginn zunächst etwas nachgegeben, konnte sich nachfolgend bis Anfang März deutlicher erholen und bei 87,12 EUR das Jahreshoch formatieren, das aber in den Folgetagen direkt wieder abverkauft wurde. Der Anteilsschein setzte bis Anfang Mai in den Bereich der 75 EUR-Marke zurück. Nach einer kleineren Erholung folgten dynamische Rücksetzer, die die Aktie bis in den Bereich der 65,00 / 63,00 EUR-Marke drücken. In diesem Bereich läuft das Wertpapier seit einigen Handelsmonaten seitwärts. Nachdem in der letzten Handelswoche das Jahrestief formatiert wurde, konnte sich die Aktie in den letzten beiden Handelstagen deutlich erholen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im März / April zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 64,44 EUR) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 64,81 EUR) gefallen ist und sich zunächst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 72,45 EUR) stabilisieren und leicht erholen konnte. Nachfolgend ging es weiter in Richtung Süden. In den letzten Handelswochen pendelte die Aktie zwischen der SMA20 und SMA50 hin und her. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es mit Dynamik und mit Momentum zurück über die SMA20 / SMA50.

Wesentlich wird sein, ob es das Papier es schafft, sich per Tagesschluss über diesen beiden Durchschnittslinien festzusetzen. Dazu muss der Tagesschluss von Freitag heute zunächst bestätigt werden. Gelingt dies, so besteht die Perspektive, dass es in den kommenden Handelstagen weiter aufwärts gehen könnte. Sollte die SMA200 im Zuge der Erholungen angelaufen werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt, so könnte es im Rahmen einer roten Tageskerze wieder in Richtung der SMA20 / SMA50 gehen. Sollte das Papier diese Linien erreichen, so bestehen hier gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Übergeordnet ist das Papier in den letzten Handelswochen seitwärts gelaufen. Im August ging es zwar über alle drei Durchschnittslinien, das Papier hatte aber erkennbare Schwierigkeiten, sich weiter abzusetzen. Der Rücksetzer, der im September folgte, konnte sich zunächst im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 64,57 EUR) stabilisieren, aber nicht erholen. Die SMA50 (aktuell bei 64,02 EUR) war zunächst ein Deckel und verantwortlich dafür, dass die Aktie deutlicher zurückgesetzt hat. am Freitag ging es mit Momentum zurück über alle drei Durchschnittslinien. Das Wertpapier hat es im Zuge dieser Bewegung geschafft, sich deutlich nach Norden abzusetzen.

Gelingt es der Aktie im Zuge weitere Erholungen auch, sich über dem letzten Hoch bei 68,88 EUR festzusetzen, so besteht die Perspektive, dass sich die Bewegung übergeordnet in Richtung des GAP´s bei 77,68 EUR ausdehnen könnten. Voraussetzung dafür ist aber ein Tagesschluss über der 68,88 EUR, der am Folgetag bestätigt wird.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA200 bzw. der SMA50 / SMA20 (aktuell bei 63,33 EUR) erholen. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild, wenn sich die Aktie wieder unter der SMA20 festsetzen würde.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

