KEY TAKEAWAYS Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange das Papier per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der 32,50 EUR bzw. der 37,00 EUR gehen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK Zum Handelsschluss am 30. Juli 2025 auf Xetra zeigten sich 77 Aktien im Plus, während 23 Titel Verluste verbuchten. Die Commerzbank Aktie war dabei der klare DAX Gewinner und führte die Gewinnerliste mit einem Kursanstieg von +4,91 % an. Auf den Plätzen folgten Siemens Energy mit +4,30 % und Siemens Healthineers mit +2,79 %. Commerzbank Aktie – Tagesgewinner im DAX Die Commerzbank Aktie (CBK) erzielte gestern den größten Tagesgewinn im DAX 40. Mit einem Schlusskurs von +4,91 % setzte das Papier ein deutliches Ausrufezeichen am Markt. Die Aktie erreichte im Tagesverlauf ein neues Jahreshoch von 31,81 EUR, nachdem sie sich bereits seit Dezember 2024 in einem stabilen Aufwärtstrend befindet. Chartanalyse (Daily): Aufwärtstrend intakt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt die Commerzbank Aktie weiterhin ein bullisches Bild: Langfristige Aufwärtsbewegung: Seit Dezember 2024 klettert der Kurs sukzessive nach oben. Nach einem Rücksetzer auf 17,66 EUR folgte eine deutliche Erholung und ein neues Jahreshoch im Juli 2025.

Wichtige Unterstützungen: Die SMA20 bei aktuell 29,13 EUR bietet kurzfristig Support. Weitere Unterstützung liegt bei der SMA50 um 28,09 EUR.

Widerstandsbereiche: Kurzfristige Ziele liegen bei 32,50 EUR und 37,00 EUR, sofern die SMA20 auf Tagesschlussbasis hält. Solange der Kurs oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild positiv und weitere Aufwärtsbewegungen sind wahrscheinlich. Chartanalyse (4-Stunden-Chart): Trend bestätigt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart konnte sich die Commerzbank Aktie nach einem Rückfall unter die SMA200 bei 27,23 EUR schnell stabilisieren und weiter steigen. Rücksetzer fanden wiederholt Unterstützung an der SMA20 und SMA50. Mögliche Ziele: 35,84 EUR, 38,77 EUR und 44,20 EUR.

GAP-Unterstützung: 29,44 EUR könnte bei erneuten Kursrückgängen eine wichtige Auffangzone darstellen. Die technische Gesamteinschätzung bleibt bullisch, sowohl im Tageschart als auch in der 4h-Betrachtung. Fazit: Commerzbank Aktie bleibt Top-DAX-Gewinner Die Commerzbank Aktie hat am 30.07.2025 erneut ihre Stärke unter Beweis gestellt und die DAX Gewinner-Liste angeführt. Anleger sehen derzeit ein intaktes Aufwärtstrend-Szenario mit guten Chancen auf weitere Kursgewinne, solange wichtige Unterstützungszonen halten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.