DAX Gewinner: Daimler Truck Holding - Gegenüber dem Vortagsschluss etwas erholt

Gestern (03.10.2024) standen per Xetra Schluss 11 Aktien auf der Gewinnerseite, 29 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Daimler Truck Holding an, die sich um 1,50 Prozent verteuerten, Zalando gewann 1,11 Prozent, Commerzbank legte um 0,90 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag- Daimler Truck Holding ► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) hat gestern um 1,50 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier konnte sich bis Mitte / Ende März deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Jahreshoch an die 47,63 EUR. Trotz einiger Versuche in den Folgetagen ist die Aktie nicht weitergekommen. Die Konsequenz war, dass sich Rücksetzer eingestellt haben, die kontinuierlich und langanhaltend waren. Es haben sich bis Mitte September zwar Erholungen eingestellt, diese wurden nachfolgend aber gleich wieder abverkauft. Erst Mitte September konnte sich die Aktie etwas überzeugender erholen. Es ging vom Jahrestief bei 29,61 EUR aufwärts an und über die 33 EUR-Marke. Im Tageschart ist erkennbar, das sich das Papier gestern gegenüber dem Vortagsschluss etwas erholen konnte, wobei die Tageskerze rot eingefärbt ist.

Bereits im April ist die Aktie unter die SMA20 (aktuell bei 32,23 EUR) gefallen, die SMA50 (aktuell bei 33,23 EUR) hat auch keinen wesentlichen Support geboten. Erst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 37,34 EUR) konnte sich der Anteilsschein stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Es ging nachfolgend weiter abwärts. Erst in den letzten Handelswochen gelang der Move zurück über die SMA20 und über die SMA50, wobei im Chart sehr gut erkennbar ist, dass die Aktie Probleme hat, sich von der SMA50 zu lösen.

Um wieder an die SMA200 zu laufen, muss es das Papier kurzfristig schaffen, sich von der SMA50 aufwärtszuschieben. Ideal wäre es, wenn dies in einigen dynamischen Aufwärtskerzen abgebildet werden kann. Erst wenn es zu einem verbindlich abgebildet werden kann, würde sich das Tageschart aufhellen, die Perspektive auf die SMA200 wäre realistischer.

Geht es auf der anderen Seite wieder unter die SMA50, so könnte die SMA20 per Tagesschluss noch einen weiteren Support bieten. Ob diese Unterstützung verbindlich hält, muss beim Anlaufen dieser Linie aber abgewartet werden. Etabliert sich die Aktie wieder unter der SMA20, so wäre die vorausgegangene Bewegung als Fehlausbruch zu interpretieren.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Papier in den letzten Handelswochen wellenförmig abwärtsgelaufen ist. Nach den Rücksetzern stellten sich Erholungen ein, die die Aktie wieder etwas aufwärts getragen haben, aber übergeordnet nicht die Substanz hatten, das Chartbild überzeugend aufzuhellen.

Die letzte Aufwärtsbewegung ging vom Jahrestief über die SMA20 (aktuell bei 33,58 EUR) und nachfolgend über die SMA50 (aktuell bei 32,53 EUR) bis an die SMA200 (aktuell bei 34,16 EUR). Das Wertpapier hat in dieser Handelswoche die SMA200 angelaufen. Es sind die Versuche erkennbar, über diese Durchschnittslinie zu laufen, die aber bisher wenig erfolgreich gewesen sind.

Das Papier befindet sich aktuell an einer wichtigen Schaltstelle. Entweder die Aktie schafft es sich nicht nur über die SMA200 zu schieben, sondern nachfolgend auch festzusetzen. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so wäre es in unseren Augen zwingend, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung der 37 EUR-Marke geht, um einen Fehlausbruch auszuschließen. Diese Bewegung sollte sich allerdings zeitnah einstellen.

Vorstellbar ist, dass das Wertpapier noch einmal an die SMA20 zurücksetzen könnte, um Luft zu holen. Kann die SMA200 aber nicht bezwungen werden und können die zuvor beschriebenen Kursmuster nicht abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Rücksetzer unter die SMA20 bis in den Bereich der SMA50 einstellen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: