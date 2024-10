DAX Gewinner: Deutsche Börse - Uneingeschränkt bullisches Tageschart

Freitag (20.09.2024) standen per Xetra Schluss 10 Aktien auf der Gewinnerseite, 30 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Deutsche Börse an, die sich um 1,51 Prozent verteuerten, MTU gewann 0,80 Prozent, Siemens Energy legte um 0,78 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Montag - Deutsche Börse

► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1

Die Aktie der Deutsche Börse (DB1) hat Freitag um 1,51 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier ist seit Jahresbeginn bis Anfang Juli in einer Box seitwärtsgelaufen. Die Bewegungen waren unspektakulär. Die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden abverkauft, Rücksetzer vergleichsweise rasch wieder zurückgekauft. Anfang August ging es im Zuge eines Rücksetzers bis fast an das Jahrestief, das aber nicht ganz erreicht wurde. Die Notierungen drehten bereits vorher wieder nach Norden. Im Tageschart ist zu erkennen, dass sich die Aktie seit der Schwäche Anfang August kontinuierlich aufwärtsschieben konnte. Anfang September hat es die ersten beiden Tage mit kleineren Verlusten gegeben, die moderat waren und gleich anschließend wieder kompensiert wurden. Die Aufwärtsbewegung hat weiter fortgesetzt, wenn auch nur mit angezogener Handbremse. Die Aktie hat, nachdem das Jahreshoch formatiert war, zurückgesetzt und konsolidiert. In den letzten beiden Handelstagen ging es wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie sich im Zuge der Seitwärtsbewegung im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 194,85 EUR) / SMA20 (aktuell bei 204,27 EUR) bewegt hat. Ging es unter die SMA20, so hat diese Durchschnittslinie immer eine Anziehungskraft gehabt, das Wertpapier konnte immer den Kontakt halten. Die Aktie gab im August deutlicher nach und konnte sich im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 188,28 EUR) stabilisieren und wieder deutlich erholen. Die Erholung ging problemlos über die SMA20 / SMA50, über dies sich der Anteilsschein dann auch festsetzen konnte. Der Rücksetzer in der letzten Handelswoche konnte sich im Bereich der SMA20 stabilisieren und nachfolgend erholen.

Das Tageschart ist damit uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange es das Wertpapier es schafft sich über der SMA20 zu halten, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung übergeordnet weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten die 215/17 EUR und übergeordnet der Bereich bei 229/31 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Diese Unterstützung hat beim letzten Rücksetzer gehalten. Hält dieser Support per Tagesschluss aber nicht, so würde sich das Chartbild eintrüben. Weitere Abgaben wären denkbar, die bis in den Bereich der SMA50 gehen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist die Aufwärtsbewegung der letzten Handelswochen noch besser zu erkennen. Nachdem es über die SMA20 (aktuell bei 206,24 EUR) gegangen ist, hatte die Aktie im August im Bereich der SMA50 (aktuell bei 205,11 EUR / SMA200 (aktuell bei 193,47 EUR) zunächst kleinere Probleme weiterzukommen, hat den Move aber dann abbilden können. Von hier aus ging es kontinuierlich weiter aufwärts. Die Aktie hat im Handelsverlauf im Zuge der Rücksetzer immer wieder an der SMA20 stabilisieren und erholen können, diese Linie aber in der letzten Woche kurzfristig aufgegeben. Es ging im Rahmen der Rücksetzer zwar noch einmal unter die SMA50, das Papier hat sich aber hier stabilisieren und erholen können. Es ging im Zuge dessen wieder über die SMA20 zurück.

Wichtig ist jetzt, dass sich das Papier rasch von der SMA20 nach Norden lösen kann. Sollte diese Forderung umgesetzt werden, so könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden hat.

Rücksetzer können sich an der SMA20 stabilisieren. Hält diese Unterstützung aber nicht, so wäre es wichtig, dass sich das Wertpapier im Zuge der Abgaben im Dunstkreis der SMA20 festsetzen kann, um damit die Chance zu haben, diese Linie erneut zu nehmen. Gelingt dies aber nicht, so könnte SMA50 darunter erneut einen weiteren Support bieten.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

