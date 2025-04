DAX Gewinner: Heidelberg Materials Aktie - hohe Vola der letzten Handelswochen

Per Xetra Schluss notierten gestern (15.04.2025) 35 Aktien im Plus, 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Heidelberg Materials an, die sich um 4,11 Prozent verteuerten, Vonovia gewann 3,93 Prozent, Rheinmetall legte um weitere 3,70 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Heidelberger Materials

► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) hat gestern per Xetra Schluss 4,11 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Anfang August 2024 hat sich ein größerer Rücksetzer eingestellt, der deutlich unter die 90 EUR-Marke ging, aber mehr oder weniger direkt zurückgekauft wurde. Die Erholungsbewegung ist Anfang September ausgelaufen, moderarte Schwäche hat sich nachfolgend eingestellt. Das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der 90 EUR-Marke festzusetzen. Nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase ging es Anfang November deutlich und dynamisch aufwärts. Das Papier hat sich im Zuge der Aufwärtsbewegung über der 110 EUR-Marke festsetzen könnten. Die Aktie hat den Anstieg nachfolgend vergleichsweise lange konsolidiert und hat die Aufwärtsbewegung dann weniger dynamisch weiter fortgesetzt. Nach einem weiteren, kleinen Rücksetzer hat sich erneutes Kaufinteresse eingestellt. Die Aktie konnte die Aufwärtsbewegung Mitte Januar weiter fortsetzen. Das Papier ist nach dem GAP up Anfang März an immer neue Hochs gelaufen. Ende März konnte die Aktie ein Hoch bei 181,97 EUR formatieren, das aber im weiteren Handelsverlauf direkt abverkauft wurde. Erst Anfang der letzten Handelswoche konnte sich das Papier bei 133,79 EUR stabilisieren und nachfolgend erholen. Im Tageschart ist die hohe Vola der letzten Handelswochen erkennbar. Es ging gestern im Handel mit einer grünen Tageskerze aufwärts.

Im Rahmen der Entlastungsbewegung ist es wieder über die SMA50 (aktuell bei 156,29 EUR) gegangen, gestern konnte im Handel auch die SMA20 (aktuell bei 163,57 EUR) überschritten werden. Wesentlich wird sein, dass es die Aktie es schafft, sich auch über dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Dazu muss der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden. Gelingt dies so könnte das Wertpapier im Rahmen einer weiteren grünen Kerze aufwärtslaufen und das GAP (176,73 EUR) schließen. Kann sich das Papier per Tagesschluss über dieser Marke festsetzen, so könnte es weiter in Richtung des Jahreshochs gehen. Über dieser Marke könnte die Aktie die 198/201 EUR und übergeordnet die 235/238 EUR erreichen.

Sollte der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt werden, so könnte es mit einer erneuten roten Tageskerze wieder an und unter die SMA50 gehen. Wird diese Linie im Rahmen von erneuter Schwäche aufgegeben, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn der Kontakt zur SMA50 verloren geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 119,41 EUR) fortsetzen könnten. Die Relevanz der SMA200 lässt sich sehr gut aus dem Chart herauslesen. Wird diese Linie angelaufen, so sollte die Aktie spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

* Basis Xetra-Schluss

Heideberg Materials Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich im Rahmen der Seitwärtsbewegung im Dezember im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 154,08 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 160,70 EUR) stabilisieren. Beide Linien hatten ihre Anziehungskraft. Es ging nicht wesentlich über diese Linien, aber auch nicht wesentlich darunter. Ab Mitte Januar konnte sich das Papier sukzessive aufwärtsschieben. Es ging zwar einige Male zurück an die SMA20, das Papier hat es aber immer wieder geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Beide Durchschnittslinien, die SMA20 als auch die SMA50, wurden aber nachfolgend im Zuge von Schwäche aufgegeben. Die Aktie konnte sich im weiteren Handelsverlauf aber wieder über diese beiden Durchschnittslinien schieben und etablieren. Es ging, nach dem GAP up, Anfang März sukzessive aufwärts. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie im Rahmen der moderaten Schwäche noch einmal an der SMA20 stabilisieren konnte, dann an das Jahreshoch gelaufen ist. Die nachfolgend einsetzenden Rücksetzer gingen unter alle drei Durchschnittslinien, wobei es das Wertpapier geschafft hat sich zeitnah wieder über die SMA200 (aktuell bei 150,09 EUR) als auch die SMA20 zu schieben. Gestern im Handel ging es wieder über die SMA50. Damit hat sich das 4h Chart wieder aufgehellt.

Schafft es die Aktie sich über dieser Linie zu halten, so könnte es im Rahmen von weiteren Erholungsbewegungen an das GAP gehen. Darüber könnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Schwäche könnte die Aktie wieder unter die SMA50 bzw. unter die SMA20 führen. Sollte das Papier unter die SMA20 laufen, so könnte die SMA200 noch eine weitere Unterstützung bieten. Wird diese Durchschnittslinie erreicht, so sollten sich Rücksetzer spätestens im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen. Das Chartbild wäre erst dann bärisch zu interpretieren, wenn das Wertpapier unter diese Linie rutscht und den Kontakt zu dieser Linie verliert. Beim letzten Rücksetzer gelang die Stabilisierung im Dunstkreis dieser Linie, was gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. Sollte sich ausgeprägte Schwäche einstellen, die sich nicht an der SMA200 stabilisieren kann, so könnten sich die Rücksetzer in Richtung der 117,67 EUR bzw. der 110,68 EUR (GAP) ausweiten.

Heidelberg Materials Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts





