Der XTB Morgenticker (04.07.2025)

Die Wall Street beendete den gestrigen verkürzten Handelstag mit starken Gewinnen nach der Veröffentlichung unerwartet optimistischer Arbeitsmarktdaten ( S&P 500 : +0,83 %; Nasdaq : +1,02 %; Dow Jones : +0,77 %; Russell 2000 : +1,02 %). Heute bleibt die Wall Street aufgrund des Unabhängigkeitstags geschlossen.

: +0,83 %; : +1,02 %; : +0,77 %; : +1,02 %). Heute bleibt die Wall Street aufgrund des Unabhängigkeitstags geschlossen. Das US-Repräsentantenhaus hat Donald Trumps „Big Beautiful”-Steuergesetz mit einer knappen Mehrheit von vier Stimmen (218 zu 214) verabschiedet. Der Abstimmung ging eine neunstündige Rede des demokratischen Fraktionschefs Hakeem Jeffries voraus, der vor allem die Auswirkungen des Gesetzes auf einkommensschwache Bevölkerungsgruppen kritisierte. Das Gesetz soll um 22:00 Uhr britischer Zeit auf dem Schreibtisch des Präsidenten landen.

Nur wenige Tage vor dem offiziellen Ende der Handelsverhandlungen hat Donald Trump seine Handelsrhetorik erneut verschärft und angekündigt, dass er Briefe an Länder schicken werde, die „für Geschäfte in den USA bezahlen müssen”. Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass nach dem 9. Juli eine „Flut von Handelsabkommen” bekannt gegeben werde und dass rund 100 Länder mit Zöllen von mindestens 10 % rechnen müssten.

Laut Bessent „werden die Europäer aufheulen, wenn der Euro 1,20 Dollar erreicht”.

In der Region Asien-Pazifik bleibt die Stimmung aufgrund anhaltender Handelsbedenken gemischt. Gewinne verzeichnen der japanische Nikkei 225 (+0,1 %), der Shanghai SE Composite (+0,9 %), der chinesische HSCEI (+0,1 %) und der indische Nifty 50 (+0,05 %). Der australische S&P/ASX 200 notiert unverändert, während der südkoreanische Kospi um 1,6 % nachgibt.

(+0,1 %), der (+0,9 %), der chinesische (+0,1 %) und der indische (+0,05 %). Der australische notiert unverändert, während der südkoreanische Kospi um 1,6 % nachgibt. Chinesische Solarenergie- und Hirntechnologie-Diagnostikunternehmen entwickeln sich dank der kürzlich angekündigten staatlichen Unterstützung für diese Sektoren überdurchschnittlich gut.

Die Haushaltsausgaben in Japan stiegen im Mai über den Erwartungen und erreichten +4,2 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,2 %, zuvor: -0,1 %).

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar die Hälfte seiner gestrigen Gewinne wieder ab, da die Handelsspannungen wieder aufflammten (USD-Index: -0,3 %). Sichere Währungen erholen sich (USDCHF: -0,3 %, USDJPY: -0,4 %, EURUSD: +0,2 %). Das britische Pfund baut seine Gewinne aus (GBPUSD: +0,15 %), und die Währungen der Antipoden sowie der kanadische Dollar notieren leicht über dem Vortagesniveau.

Angesichts der Dollarschwäche legt auch Gold zu (+0,41 % auf 3.339 USD), während Silber unverändert bleibt.

Brent - und WTI -Rohöl sind um 0,2 % bzw. 0,05 % gefallen ( Brent bei 68,65 USD pro Barrel), während die NATGAS -Futures weiter nachgeben (-0,2 %).

- und -Rohöl sind um 0,2 % bzw. 0,05 % gefallen ( bei 68,65 USD pro Barrel), während die -Futures weiter nachgeben (-0,2 %). Bitcoin ist um 0,75 % auf 109.160 USD gefallen, und Ethereum verliert 0,9 % auf 2.577 USD. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.