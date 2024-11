DAX Gewinner: Heidelberger Materials Aktie - Am SMA20 stabilisiert

Per Xetra Schluss notierten gestern (05.11.2024) 27 Aktien im Plus, 13 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Heidelberger Materials an, die sich um 2,74 Prozent verteuerten, Rheinmetall gewann 2,56 Prozent, MTU legte um 2,16 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Heidelberger Materials ► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

Die Heidelberger Materials Aktie (HEI) hat gestern per Xetra Schluss 2,74 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Papier ist von Anfang April bis Ende Juli übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen. Anfang August hat sich ein größerer Rücksetzer eingestellt, der deutlich unter die 90 EUR-Marke ging, aber mehr oder weniger direkt zurückgekauft wurde. Die Erholungsbewegung ist Anfang September ausgelaufen, moderarte Schwäche hat sich nachfolgend eingestellt. Das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der 99 / 96 EUR festzusetzen. Nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase ging es in den letzten Handelstagen weiter aufwärts. Die Tageskerze gestern hatte einen dynamischen Charakter. Die Aktie ist am Tageshoch aus dem Handel gegangen.

Es ging im Zuge der Seitwärtsbewegung von April bis Ende Juli an der SMA20 (aktuell bei 99,36 EUR) / SMA50 (aktuell bei 97,07 EUR) entlang. Der Rücksetzer im August konnte sich im Bereich der SMA200 (aktuell bei 94,88 EUR) stabilisieren und erholen. Auch im September war diese Durchschnittslinie im Zuge der Schwäche ein sehr guter Support. Die Aktie hatte diese Unterstützung genutzt, um sich verbindlich aufwärtszuschieben. Im Zuge der Aufwärtsbewegung konnte die Aktie alle drei Durchschnittslinien überwinden, hat sich aber an der SMA20 mehrmals stabilisieren und in den letzten beiden Handelswochen deutlich aufwärtsschieben können.

Solange der Anteilsschein per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die in Richtung der 110 / 111 EUR gehen könnte. Über dieser Marke könnte das Wertpapier übergeordnet an die 118 / 120 EUR laufen.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen, darunter könnte die SMA50 vor allem aber die SMA200 noch eine wesentliche Unterstützung bieten. Alle drei Durchschnittslinien liegen aktuell vergleichsweise eng zusammen.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Auch auf dieser Zeitebene hat die SMA200 (aktuell bei 95,35 EUR) eine besondere Relevanz, was sich aus dem Chart gut herauslesen lässt. Die Aktie konnte sich bis Ende Juli übergeordnet im Bereich dieser Linie immer stabilisieren und erholen. Nachdem diese Durchschnittslinie im Zuge des Rücksetzers im August aufgegeben wurde, hatte das Wertpapier im Zuge des Rücklaufs zunächst erkennbare Probleme, diese Linie wieder zu nehmen. Erst im zweiten Anlauf gelang der Move über die SMA200. Es ging nachfolgend dynamischer aufwärts. Die Aktie ist dann einige Handelswochen übergeordnet im Bereich der SMA20 (aktuell bei 101,75 EUR / SMA50 (aktuell bei 99,48 EUR) seitwärts gelaufen, was im Chart gut erkennbar ist. In den letzten Handelstagen konnte sich das Papier lösen und dynamisch aufwärtslaufen.

Solange es die Aktie es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts geht. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Sollte diese Linie als Support nicht halten, so könnte die SMA50 bzw. die SMA200 darunter noch eine weitere Unterstützung bieten. Um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen, sollte es in den kommenden Handelstagen nicht mehr wesentlich unter die SMA200 gehen.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

