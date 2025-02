DAX Gewinner: Heidelberger Materials Aktie - Lange grüne Tageskerze

Per Xetra Schluss notierten gestern (25.02.2025) 24 Aktien im Plus, 16 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Heidelberger Materials an, die sich um 3,86 Prozent verteuerten, Volkswagen Vorzüge gewann 3,83 Prozent, Porsche Automobilholding legte um 3,27 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Heidelberger Materials

► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

Die Heidelberger Materials Aktie (HEI) hat gestern per Xetra Schluss 3,86 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Anfang August hat sich ein größerer Rücksetzer eingestellt, der deutlich unter die 90 EUR-Marke ging, aber mehr oder weniger direkt zurückgekauft wurde. Die Erholungsbewegung ist Anfang September ausgelaufen, moderarte Schwäche hat sich nachfolgend eingestellt. Das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der 90 EUR-Marke festzusetzen. Nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase ging es Anfang November deutlich und dynamisch aufwärts. Das Papier hat sich im Zuge der Aufwärtsbewegung über der 110 EUR-Marke festsetzen könnten. Die Aktie hat den Anstieg nachfolgend vergleichsweise lange konsolidiert und hat die Aufwärtsbewegung dann weniger dynamisch weiter fortgesetzt. Nach einem weiteren, kleinen Rücksetzer hat sich erneutes Kaufinteresse eingestellt. Die Aktie konnte die Aufwärtsbewegung Mitte Januar weiter fortsetzen. Die Aktie hat in der letzten Handelswoche ein Hoch bei 150,50 EUR formatieren können. Dieses Hoch wurde nachfolgend direkt wieder abverkauft, was sich aus dem Chart gut herauslesen lässt. Es ging im Zuge dessen an und unter die SMA20 (aktuell bei 141,06 EUR). Im Handel gestern hat sich eine lange grüne Tageskerze einstellt, die von der SMA50 (aktuell bei 132,01 EUR) wieder an und über die SMA20 ging. Der Tagesschluss wurde über der SMA20 formatiert.

Das Tageschart ist noch bullisch zu interpretieren. Damit sich diese Einschätzung nicht ändert ist es zwingend, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Das würde bedeuten, dass sich das Papier mit einer weiteren grüne Tageskerze wieder über der SMA20 etablieren kann. Wichtig wäre nachfolgend, dass sich die Aktie heute wieder rasch nach Norden schieben kann. Stellt sich dies ein, so besteht die Perspektive, dass es zunächst an das GAP (147,05 EUR) und nachfolgend an das Jahreshoch gehen könnte.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt werden, so würde dies im Umkehrschluss bedeuten, dass es mit einer roten Tageskerze wieder unter die SMA20 geht. Sollte sich dies einstellen, so wäre es wichtig, dass es im Zuge der Rücksetzer nicht wesentlich unter die SMA50 geht, damit die Aktie die Chance hat, die Perspektive auf die SMA20 aufrecht zu erhalten.

* Basis Xetra-Schluss

Heidelberger Materials Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich im Rahmen der Seitwärtsbewegung im Nobember und im Dezember im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 141,56 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 142,02 EUR) stabilisieren. Beide Linien hatten ihre Anziehungskraft. Es ging nicht wesentlich über diese Linien, aber auch nicht wesentlich darunter. Ab Mitte Januar konnte sich das Papier sukzessive aufwärtsschieben. Es ging zwar einige Male zurück an die SMA20, das Papier hat es aber immer wieder geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Beide Durchschnittslinien wurden in der letzten Handelswoche aufgegeben. Die Aktie hat es aber geschafft sich gestern im Handel wieder an diese beiden Linien zu schieben.

Wesentlich und wichtig wird sein, dass sich die Aktie heute wieder über der SMA50 / SMA20 festsetzen kann. Kann dies abgebildet werden, so könnten sich weitere Erholungen in Richtung des GAPs bzw. des Jahreshochs gehen.

Gelingt der Move aber nicht, so könnte es im Zuge von Schwäche wieder unter diese beiden Linien gehen. Wichtig wäre, dass das Wertpapier den Kontakt zur SMA50 / SMA20 nicht verliert. Geht der Kontakt aber verloren, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rücksetzer weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 128,83 EUR) fortsetzen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Heidelberger Materials Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullisch

