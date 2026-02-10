Datadog Aktie im Fokus: Starke Zahlen treiben Cloud- und KI-Story

Das Wichtigste in Kürze Starke Quartalszahlen: Umsatz +29 % YoY und Gewinn über Erwartungen

📈 Aktien News: Datadog Aktie überzeugt mit starkem Cloud- und KI-Wachstum 🚀 Die Datadog Aktie steht im Fokus der aktuellen Aktien News, nachdem der Cloud-Monitoring-Spezialist mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2025 deutlich über den Markterwartungen lag. Datadog profitiert weiterhin vom strukturellen Wachstum in den Bereichen Cloud, Datenanalyse und Künstliche Intelligenz und unterstreicht mit den neuesten Ergebnissen seine starke Marktposition. ► Datadog WKN: A2PSFR | ISIN: US23804L1035 | Ticker: DDOG.US 🔑 Drei Key Takeaways zur Datadog Aktie Starke Quartalszahlen : Umsatz +29 % YoY und Gewinn über Erwartungen

Solider Ausblick : Umsatzprognosen für Q1 und 2026 über Marktkonsens

Strategische Positionierung: Datadog profitiert nachhaltig von Cloud- und KI-Trends Datadog Q4 2025: Zahlen deutlich über Erwartungen Datadog erzielte im vierten Quartal 2025 einen Umsatz von 953 Mio. USD, was einem Wachstum von +29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenschätzung von 917 Mio. USD klar übertraf. Auch auf der Ergebnisseite lieferte das Unternehmen positiv ab. Zentrale Kennzahlen Q4 2025: Umsatz: 953 Mio. USD (+29 % YoY)

Adjusted EPS: 0,59 USD (Erwartung: 0,55 USD)

Nettogewinn: ca. 46,6 Mio. USD

Billings: 1,2 Mrd. USD

Bruttomarge: 76 % (stabil trotz höherer Kosten) 🔮 Ausblick 2026: Wachstum bleibt intakt Auch der Ausblick bestätigt die konstruktive Einschätzung zur Datadog Aktie: Q1 2026 Umsatz : 951–961 Mio. USD (über Konsens)

Q1 2026 EPS : 0,49–0,51 USD (leicht unter Konsens)

Gesamtjahr 2026 Umsatz : 4,06–4,10 Mrd. USD

EPS FY2026: 2,08–2,16 USD Während die Margen kurzfristig unter Investitionen leiden könnten, bleibt das Umsatzwachstum klar über Branchendurchschnitt. 💡 Marktreaktion & Bedeutung für Anleger 🙂 Die Börse reagierte positiv auf die Zahlen: Die Datadog Aktie legte nach der Veröffentlichung deutlich zu. In einem Umfeld erhöhter Skepsis gegenüber hoch bewerteten Tech-Werten hebt sich Datadog durch skalierbares Wachstum, planbare Erlöse und eine starke Position im Cloud- und KI-Ökosystem ab. Datadog im Wettbewerbsumfeld Datadog profitiert von: steigender Nachfrage nach Observability-, Security- und Analytics-Lösungen ,

einer wachsenden Zahl großer Unternehmenskunden,

