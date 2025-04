DAX Gewinner: Infineon Aktie - Mit einer längeren grünen Tageskerze fast bis an die 30 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten am Donnerstag (24.04.2025) 32 Aktien im Plus, 8 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Infineon an, die sich um 7,61 Prozent verteuerten, Continental gewannen 2,62 Prozent, Siemens legte um 2,56 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag- Infineon

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

Die Infineon Aktie (IFX) hat gestern per Xetra Schluss 7,61 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Anteilsschein ist von August bis Dezember übergeordnet seitwärts gelaufen. Auf der Oberseite war im Juni der Bereich der 32,50 / 33,00 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 28 EUR-Marke im Zuge von Rücksetzern gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Januar versuchte nach Norden auszubrechen, aber nicht wirklich weiter kam. Zwar wurden die Rücksetzer im Januar immer wieder zurückgekauft, die nachfolgenden Erholungen hatten aber nicht wirkliche Substanz. Erst Anfang Februar konnte sich die Aktie dynamisch aufwärtsschieben. Es ging bis an und über die 39 EUR-Marke. Schwäche hat sich Ende Februar eingestellt, die sich in den folgenden Handelswochen noch verstärkt hat. Das Papier gab bis Anfang April kontinuierlich nach. Erst im Bereich der 23,60 EUR hat der Anteilsschein einen Boden gefunden und konnte sich wieder in Richtung der 30 EUR aufwärtsschieben. Gestern ging es im Handel mit einer längeren grünen Tageskerze fast bis an die 30 EUR-Marke.

Die Aktie hat sich im Januar an der SMA200 (aktuell bei 31,90 EUR) stabilisieren und erholen können. Die Aktie konnte sich von hier aus an das Jahreshoch (38,81 EUR) schieben. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend abverkauft. Im Rahmen der ausgeprägten Schwäche gab die Aktie unter alle drei Durchschnittslinien nach, wobei die SMA50 (aktuell bei 32,81 EUR) zunächst etwas Support geboten hat, dann aber auch aufgegeben wurde. Gestern ging es von der SMA20 (aktuell bei 28,02 EUR) dynamisch in Richtung Norden.

Damit hat sich das Tageschart etwas entspannt. Wichtig wäre, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Kann dies abgebildet werden, so könnte es weiter in Richtung der SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Das Tageschart würde sich aber erst dann aufhellen, wenn sich der Anteilsschein auch verbindlich über der SMA50 etabliert hat. Ob diese Bewegung allerdings in den kommenden Handelstagen abgebildet werden kann, bleibt abzuwarten.

Wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt, so würde sich das Chartbild dann wieder eintrüben, wenn die Aktie wieder unter die SMA20 zurückfällt. Etabliert sich die Aktie wieder unter dieser Durchschnittslinie, so wäre die aktuelle Bewegung als Fehlausbruch zu interpretieren.

* Basis Xetra-Schluss

Infineon Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch / neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Das Papier konnte sich zu Jahresbeginn über die SMA200 (aktuell bei 33,18 EUR) schieben und sich im Rahmen der Rücksetzer in den folgenden Handelswochen immer wieder an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Ende März wurde die SMA200 aber im Zuge von Schwäche verbindlich aufgegeben. Nachdem die Aktie das Jahrestief formatiert hat, stellte sich eine Erholung ein, die zunächst zurück über die SMA20 (aktuell bei 27,24 EUR) und nachfolgend auch über die SMA50 (aktuell bei 27,23 EUR) ging.

Das Papier hat es in den letzten Handelstagen geschafft, sich über der SMA20 / SMA50 festzusetzen. Damit hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Solange die Aktie sich über diesen beiden Durchschnittslinien halten kann, solange könnte es weiter aufwärts zurück an die SMA200 gehen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Die SMA200 war in den letzten Handelsmonaten übergeordnet eine gute Unterstützung, denkbar ist, dass diese Linie jetzt ein harter Widerstand sein könnte.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 / SMA50 stabilisieren und erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, der Anteilsschein wäre hier gut unterstützt. Werden diese Linien aber im Rahmen von Schwäche wieder aufgegeben, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Dies wäre verbunden mit einer steigenden Wahrscheinlichkeit, dass das Jahrestief erneut angelaufen werden könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Infineon Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts





