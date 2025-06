Chewy (Ticker: CHWY), ein amerikanischer Online-Händler für Tiernahrung und andere tierbezogene Produkte hat am Mittwoch vorbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt die wirklich gut ausschauten, doch die Aktie wurde dennoch satt abverkauft, eventuell auch resultierend aus dem jüngsten Run Up. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Chewy Handelsideen 🔴 Chewy Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Chewy WKN: A2PL6S | ISIN: US16679L1098 | Ticker: CHWY So gab Chewy bekannt, dass es im abgelaufenen Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 35 Cent pro Aktie erzielt hat, entsprechend einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr und über der Erwartung der Wall Street, die mit einem Gewinn von 33 Cent pro Aktie gerechnet hatte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8 % auf 3,12 Milliarden US-Dollar, ebenfalls über der Erwartung der Wall Street, die mit 3,08 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Kundenzahlen konnte Chewy im zweiten Quartal in Folge neue aktive Kunden gewinnen, die Gesamtzahl aktiver Kunden stieg um 3,8 % auf 20,76 Millionen, ebenfalls die Erwartung 20,67 Millionen Kunden übertreffend. Der CEO von Chewy, Sumit Singh, sagte: „Wir haben ein Umsatzwachstum erzielt, das über dem oberen Ende unserer Umsatzprognose liegt, einen Anstieg der aktiven Kunden gegenüber dem Vorjahr sowie eine überzeugende Rentabilität und Free Cashflow-Generierung“ und weiter „Diese Ergebnisse sind ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Haustierbranche und unterstreichen die Stärke des Wertversprechens von Chewy sowie unsere Fähigkeit, weiterhin Marktanteile zu gewinnen.“ Für das laufende Quartal prognostiziert Chewy einen Umsatz von 3,075 Milliarden US-Dollar, ebenfalls über der Erwartung, die bei 3,035 Milliarden US-Dollar lag, hielt an seiner bisherigen Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz zwischen 12,3 und 12,45 Milliarden US-Dollar fest, was leicht unter der Erwartung von 12,42 Milliarden US-Dollar lag. Eventuell erklärt das den etwas heftigen Rücksetzer, sieht man die Aufschläge der Aktie seit Jahresbeginn von fast 50% in der Spitze. Die aktuelle Korrektur sollten mittelfristig orientierte Investoren meiner Einschätzung nach auf jeden Fall genauestens beobachten, dies könnte für die zweite Jahreshälfte durchaus eine interessante Gelegenheit bereithalten, offenbaren die Zahlen doch, dass Chewy in der Lage ist, seine eigenen Umsatz- und Gewinnprognosen zu übertreffen. Chewy Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

