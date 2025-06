CHART des Tages 🔴 GBPUSD Forexpaar (12.06.2025)

Der GBPUSD-Wechselkurs fiel um rund 0,25 % auf 1,3550, und die Renditen 2-j√§hriger britischer Staatsanleihen sanken nach der Ver√∂ffentlichung schw√§cherer makro√∂konomischer Daten f√ľr April auf 4,32 %. Die Daten¬† Das BIP schrumpfte um 0,3 % gegen√ľber dem Vormonat und verzeichnete damit den ersten R√ľckgang seit sechs Monaten. Dies lag deutlich unter den Erwartungen der √Ėkonomen, die einen R√ľckgang von 0,1 % prognostiziert hatten. Auf Dreimonatsbasis stieg die Produktion jedoch um 0,7 % , was zeigt, dass die starken Daten aus Februar und M√§rz die Auswirkungen des R√ľckgangs im April abgefedert haben.

und verzeichnete damit den ersten R√ľckgang seit sechs Monaten. Dies lag deutlich unter den Erwartungen der √Ėkonomen, die einen prognostiziert hatten. Auf Dreimonatsbasis stieg die Produktion jedoch um , was zeigt, dass die starken Daten aus Februar und M√§rz die Auswirkungen des R√ľckgangs im April abgefedert haben. Die Industrieproduktion sank um 0,6 % und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 0,9 % . Den gr√∂√üten R√ľckgang verzeichnete der Transportmittelbau mit einem Minus von √ľber 5 % , da mehrere Hersteller (darunter auch aus der Automobilindustrie) ihre Fertigungslinien stilllegten.

und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um . Den gr√∂√üten R√ľckgang verzeichnete der Transportmittelbau mit einem , da mehrere Hersteller (darunter auch aus der Automobilindustrie) ihre Fertigungslinien stilllegten. Auch die Dienstleistungen gingen um 0,4 % zur√ľck, was vor allem auf einen R√ľckgang bei den Rechts- und Immobiliendienstleistungen zur√ľckzuf√ľhren war, die von einem vorangegangenen Anstieg der Immobilientransaktionen aufgrund einer Steuer√§nderung profitiert hatten.

gingen um zur√ľck, was vor allem auf einen R√ľckgang bei den Rechts- und Immobiliendienstleistungen zur√ľckzuf√ľhren war, die von einem vorangegangenen Anstieg der Immobilientransaktionen aufgrund einer Steuer√§nderung profitiert hatten. Der Bau war der einzige Sektor, der sich mit einem Wachstum von 0,9 % positiv abhob, unterst√ľtzt durch gutes Wetter und verz√∂gerte Infrastrukturprojekte. Die¬†gegenseitigen Z√∂lle zwischen den USA und Gro√übritannien, die einen Teil des Aprils in Kraft waren, zwangen Unternehmen wie Jaguar Land Rover zur Einstellung der Produktion und f√ľhrten zu einem R√ľckgang der britischen Exporte in die USA um 1,6 Mrd. GBP ‚Äď dem gr√∂√üten monatlichen R√ľckgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Das im Mai unterzeichnete neue Handelsabkommen zwischen Gro√übritannien und den USA d√ľrfte zur Erholung der Produktion beitragen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dar√ľber hinaus haben K√§ufer im Immobiliensektor im M√§rz Transaktionen vorangetrieben, um h√∂here Geb√ľhren zu vermeiden, was im April zu einer ungew√∂hnlich geringen Aktivit√§t bei Rechts- und Immobiliendienstleistungen f√ľhrte. Erste Daten zu Hypothekengenehmigungen deuten darauf hin, dass sich die Aktivit√§t bereits wieder belebt. Die Daten zur Industrieproduktion zeigten ebenfalls einen R√ľckgang, der vor allem darauf zur√ľckzuf√ľhren war, dass die Hersteller ihre im ersten Quartal in Erwartung der Z√∂lle aufgebauten Lagerbest√§nde abbauten, was zu einem vor√ľbergehenden R√ľckgang der Produktion f√ľhrte. Diese St√∂rungen scheinen vor√ľbergehend zu sein und sollten im Laufe des zweiten Quartals nachlassen. Der Einbruch des BIP im April scheint eher ein ‚ÄěZollloch‚ÄĚ zu sein als der Beginn einer anhaltenden Konjunkturabschw√§chung. Der gr√∂√üte Teil der heutigen Schw√§che d√ľrfte sich als vor√ľbergehend erweisen. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

