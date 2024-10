DAX Gewinner: Münchener Rück - Gestern neues Hoch formatiert

Gestern (10.10.2024) standen per Xetra Schluss 16 Aktien auf der Gewinnerseite, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Münchener Rück an, die sich um 2,94 Prozent verteuerten, Hannover Rück gewann 2,91 Prozent, Deutsche Telekom legte um 1,68 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag - Münchener Rück ► Münchner Rück WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2

Die Aktie der Münchner Rück (MUV2) hat gestern um 2,94 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Nachdem die Aktie zu Jahresanfang kontinuierlich zulegen konnte, ging es ab Anfang April deutlicher abwärts. Das Papier setzte etwa 10 Prozent zurück, um nachfolgend ab Anfang Mai wieder zuzulegen. Die zwischenzeitlichen Verluste wurden ausgeglichen, das Wertpapier konnte sich in den Bereich der 450/465 EUR schieben und lief in dieser Box bis Ende Juni seitwärts weiter. Nachfolgend machte sich moderate Schwäche breit. Nach einem erneuten, vergleichsweise dynamischen Rücksetzer ging es ab Augst wieder deutlich aufwärts bis knapp an die 500 EUR-Marke. Das Hoch Anfang September wurde zwar abverkauft, ging aber nach der Stabilisierung wieder kontinuierlich aufwärts. Das Wertpapier hat Ende September im Bereich der 498,60 EUR zunächst ein Doppeltop formatiert. Auch diese Bewegung wurde abverkauft, die Aktie konnte sich aber in den letzten drei Handelstagen stabilisieren, aufwärtslaufen und gestern ein neues Hoch formatieren. (500,60 EUR)

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 484,51 EUR) / SMA50 (aktuell bei 473,38 EUR) im Juli ein guter Support waren, diese Linien wurden im Rahmen des letzten größeren Rücksetzers aufgegeben. Die folgende Erholung ging zunächst an die 20-Tage-Linie und nachfolgend an die SMA50. Die Aktie hat beide Durchschnittslinien nicht direkt durchlaufen, sondern jeweils Schwung genommen. Der Rücksetzer im September konnte sich im Dunstkreis der SMA20 erholen. Die Lunte der Tageskerze ging bis in den Bereich der SMA50. Die folgende Erholung ging an der SMA20 aufwärts. Beide Durchschnittslinien, die SMA20 als auch die SMA50 wurde im Zuge des letzten Rücksetzers aufgegeben, die Aktie konnte sich aber im Dunstkreis der SMA50 stabilisieren und deutlich erholen. Es ging im Zuge der Erholungsbewegung gestern im Handel wieder an und über die SMA20. Der Tagesschluss wurde über dieser Durchschnittslinie formatiert.

Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte dies der Fall sein, so könnte sich eine weitere grüne Tageskerze anschließen. Sollte sich dies einstellen, so könnte das Wertpapier zu neuen Hochs laufen. Belastbar könnte dies unterstrichen werden, wenn es die Aktie es per Tagesschluss schafft, sich verbindlich über der 500 EUR-Marke zu etablieren.

Wird der Tagesschluss aber nicht bestätigt, so könnte es im Zuge von Schwäche wieder unter die SMA20 gehen. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA50 erholen, um den bullischen Gesamteindruck im Chart nicht in Frage zu stellen.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist erkennbar, das sich der letzte scharfe Rücksetzer im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 468,52 EUR) stabilisieren konnte. Es ging im direkten Gegenzug wieder an und über die SMA50 (aktuell bei 484,96 EUR). Beide Durchschnittslinien, die SMA50 als auch die SMA20 (aktuell bei 478,09 EUR) waren in den letzten Handelstagen und -wochen ein guter Support. Die Aktie konnte sich immer wieder im Dunstkreis dieser Linien erholen. Ende September ging es im Zuge der Schwäche unter die SMA50 zurück. Der Aktie ist es nicht gelungen, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen, was im Chart gut erkennbar ist. Es ging im Rahmen weiterer Schwäche gestern direkt an und unter die SMA200. Im Bereich dieser Linie konnte sich die Aktie stabilisieren und wieder dynamisch und mit Momentum erholen.

Wichtig wird sein, dass es dem Papier gelingt, sich zunächst im Dunstkreis der SMA50 festzusetzen. Sollte dies gelingen, so sollte es im Zuge weitere Aufwärtsimpulse verbindlich über die 500 EUR-Marke gehen. Neue Hochs wären dann im Zuge weiterer Aufwärtsbewegungen jederzeit denkbar.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA50 einstellen, dies hätte nach wie vor einen bullischen Charakter, da es von dieser Linie wieder dynamisch aufwärts an neue Hochs gehen könnte. Wird die SMA50 aber aufgegeben, so könnte die SMA20 darunter noch einen weiteren Support bieten. Eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn es der Anteilsschein es nicht schafft, sich im Bereich der SMA20 zu erholen und unter diese Durchschnittslinie rutscht.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: