DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie - am Freitag nur stabilisiert, aber bisher nicht erholt

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (07.02.2025) 16 Aktien im Plus, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Rheinmetall an, die sich um 2,10 Prozent verteuerten, Fresenius gewann 1,61 Prozent, Heidelberger Materials legte um weitere 1,52 Prozent zu. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Rheinmetall ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat am Freitag per Xetra Schluss 2,10 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat. Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart: Das Wertpapier konnte sich seit Jahresbeginn 2024 zunächst deutlich und auch dynamisch erholen. Es ging bis Anfang April 2024 übergeordnet und mehr oder weniger aufwärts. Das Hoch bei 570,80 EUR Anfang April wurde noch am gleich Tag abverkauft. Es ging die folgenden Handelswochen übergeordnet seitwärts weiter. Die Aktie konnte sich zwar zunächst noch über der 500 EUR-Marke halten, rutschte Mitte Juni 2024 jedoch unter diese Marke ab. Die folgenden Handelswochen waren dadurch geprägt, dass das Wertpapier versucht hat, sich wieder über der 500 EUR-Marke zu etablieren. Dies ist bis Ende Juli letzten Jahres nur bedingt gelungen. Erst im August 2024 ging es, nach einem weiteren Rücksetzer deutlich aufwärts. Die Bewegung ging bis fast an das April Hoch, das aber nicht ganz erreicht wurde. Nachfolgend haben sich erneute Rücksetzer eingestellt, die übergeordnet, aber nur einen moderaten, aber einen kontinuierlichen Charakter hatten und die Aktie zurück unter die 500 EUR-Marke geführt haben. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung im Oktober ging es wieder in Richtung Süden. Im November 2024 war die Rheinmetall Aktie wieder gesucht. Es ging dynamisch und mit Momentum aufwärts an und über die 600 EUR-Marke. Anfang Dezember wurde das Jahreshoch bei 661,00 EUR formatiert, unser übergeordnetes Anlaufziel aus der letzten Analyse wurde praktisch perfekt getroffen (660 EUR). Gewinnmitnahmen die Aktie im weiteren Handelsverlauf wieder unter die 630 EUR-Marke geführt. Das Wertpapier konnte sich übergeordnet im Bereich der 600 EUR stabilisieren. Das Wertpapier konsolidierte länger, um dann wieder mit Schwung aufwärtszulaufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass es von der SMA20 (aktuell bei 715,74 EUR) direkt weiter aufwärts ging. Der Rücksetzer am Donnerstag der letzten Handelswoche ging an die SMA20. Die Aktie konnte sich am Freitag nur stabilisieren, aber bisher nicht erholen. Die Tageskerze am Freitag war erneut rot eingefärbt. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang November 2024 zunächst unter die SMA200 (aktuell bei 549,88 EUR) zurückgesetzt hat, sich aber im Dunstkreis dieser Linie halten konnte. Von hier aus ging es mit Dynamik und mit Momentum aufwärts zurück über alle drei Durchschnittslinien. Die jüngsten Rücksetzer konnten sich im Bereich der SMA20 stabilisieren. Die Aktie notierte im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie und schob sich seitwärts weiter. Von hier aus ging es wieder konsequent aufwärts. Die Rücksetzer hat exakt auf der SMA20 aufgesetzt. Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt wird. Sollte dies eintreten, so würde dies bedeuten, dass es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts in Richtung Norden gehen könnte. Anlaufziel einer derartigen Bewegung könnte das Jahreshoch (774,20 EUR) bzw. die 800 EUR-Marke sein. Wird der Tagesschluss von Freitag heute hingegen bestätigt, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze weiter in Richtung Süden gehen. Support könnte die SMA50 (aktuell bei 660,37 EUR bieten, wobei die Aktie es unbedingt verhindern muss, nachhaltig unter diese Durchschnittslinie zurückzusetzen. * Basis Xetra-Schluss Rheinmetall Aktie im Tageschart übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart Übergeordnet konnte sich die Rheinmetall Aktie ab November deutlich und dynamisch erholen. Es ging an die 660 EUR-Marke und nach einem kleineren Rücksetzer und längerer Konsolidierung gab der Anteilsschein Gas und lief über die 770 EUR-Marke. Hier stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die das Papier unter die SMA20 (aktuell bei 747,36 EUR) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 728,81 EUR) gedrückt haben. Die Aktie ist unter der SMA50 gerutscht und konnte sich bisher noch nicht wieder über diese Linie zurückschieben. Damit hat sich das Chartbild etwas eingetrübt. Das Wertpapier muss heute im Handel unbedingt versuchen einen Richtungswechsel abzubilden. Gelingt dieser, so könnte es wieder über die SMA50 gehen. Wesentlich wird sein, dass sich das Papier über dieser Linie festsetzen kann. Kann dies abgebildet werden, so könnte es im Rahmen weitere Erholungsbewegungen wieder über die SMA20 gehen. Gelingt der Move aber nicht, so könnte sich die Schwäche heute weiter fortsetzen. Es könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 630,86 EUR) gehen könnten. * Basis Xetra-Schluss Rheinmetall Aktie im 4h Chart übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch / neutral DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

