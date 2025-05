US-Börseneröffnung:Starker Arbeitsmarkt stützt Aktienperformance 📈

Die Indizes an der Wall Street eröffnen mit einem Aufschwung und verzeichnen Gewinne von 1,30 bis 1,60 %. Diesmal kam der Aufwärtsimpuls von starken Arbeitsmarktdaten. Im Hintergrund spielen jedoch weiterhin solide Unternehmensgewinne eine wichtige Rolle. S&P 500 / US500 Der Index ist heute um 1,40 % gestiegen und hat 5.694 Punkte erreicht. Die Kurse sind in eine wichtige Konsolidierungszone zurückgekehrt, in der mit erhöhtem Verkaufsdruck zu rechnen ist. Diese Zone hat bereits zweimal im Jahr 2024 einen lokalen Höchststand markiert. Nach den zuvor erfolgten Ausbrüchen diente sie in den folgenden Monaten auch als wichtige Unterstützungsmarke. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 Aktuelle Berichtssaison Ein Anstieg der Gewinne um 12,9 % gegenüber dem Vorjahr bei einem Umsatzwachstum von nur 4,5 % deutet auf eine deutliche Verbesserung der operativen Margen bei US-Unternehmen hin, insbesondere in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen. Es ist eine deutliche sektorale Polarisierung zu beobachten, wobei Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen führend sind und Energie und Immobilien hinterherhinken – ein Spiegelbild der strukturellen Veränderungen in der US-Wirtschaft. Die Übertreffungsrate von 74,5 % deutet darauf hin, dass Analysten die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen angesichts des anhaltenden Handelskriegs weiterhin unterschätzen. Die Ergebnisse von Apple vom gestrigen Tag Prognostizierte Auswirkungen der Zölle in Höhe von 900 Millionen US-Dollar im laufenden Quartal

Verlagerung der Lieferkette – die meisten iPhones für den US-Markt werden nun aus Indien statt aus China kommen

Verlagerung der Produktion von iPad, Mac, Apple Watch und AirPods nach Vietnam, um hohe chinesische Einfuhrzölle zu vermeiden

Anhaltende Unsicherheit in der Handelspolitik – Tim Cook lehnte es ab, Prognosen zu den Auswirkungen der Zölle über das laufende Quartal hinaus abzugeben

Der Umsatz in China sank auf 16 Mrd. USD und lag damit unter der Prognose von 16,8 Mrd. USD Ergebnisse von Amazon Leichte Enttäuschung beim Umsatz von Amazon Web Services (AWS) im ersten Quartal – 29,27 Mrd. USD gegenüber den erwarteten 29,42 Mrd. USD

Das Wachstum von AWS verlangsamte sich auf 17 % nach 18,9 % im vierten Quartal – damit wurden die Umsatzprognosen zum dritten Mal in Folge verfehlt

Prognose für das Betriebsergebnis im zweiten Quartal zwischen 13 und 17,5 Mrd. USD, unter den Erwartungen von 17,8 Mrd. USD

Bedenken hinsichtlich Trumps 145 %-Zöllen auf Importe aus China erhöhen die Unsicherheit für die Prognosen

