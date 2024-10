DAX Gewinner: SAP Aktie - Gap up, am Tagestief aus dem Handel

Gestern (22.10.2024) notierten 15 Aktien auf der Gewinnerseite, 25 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte SAP an, die sich um 2,14 Prozent verteuerten, Airbus gewann 1,65 Prozent, Deutsche Bank legte um 1,20 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - SAP ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

Die SAP-Aktie (SAP) hat gestern um 2,14 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Papier ist seit Jahresbeginn kontinuierlich aufwärtsgelaufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich in einem stabilen Aufwärtskanal bewegt. Die Rücksetzer, die sich in den letzten Handelsmonaten eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. Das Chartbild ist übergeordnet bullisch zu interpretieren. Es ging gestern im Handel mit einem GAP up deutlich aufwärts, die Tagesgewinne wurde abverkauft, die Aktie ging am Tagestief aus dem Handel.

Die Aktie konnte sich im Zuge der Rücksetzer immer wieder im Bereich der SMA20 (aktuell bei 206,76 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 201,14 EUR) stabilisieren und erholen. Ging es unter die SMA50, so hat das Papier sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren können, hat aber nie den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren. Das Papier notiert aktuell stabil über der SMA20, das Tageschart ist trotz der roten Tageskerze als bullisch zu interpretieren. Solange das Papier über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die an die 225 EUR bzw. übergeordnet an die 240/45 EUR gehen könnten.

Denkbar ist, dass im Handel heute zunächst das GAP (214,00 EUR) geschossen werden könnte. Sollten die Notierungen sich im Bereich dieser Marke nicht erholen können, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA20 ausdehnen könnten. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollte spätestens hier ein Richtungswechsel eingeleitet werden.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Das Papier ist in den letzten Handelswochen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 212,24 EUR) / SMA50 (aktuell bei 207,26 EUR) aufwärtsgelaufen. Im Juni als auch im Juli ging es im Zuge von Rücksetzern an die SMA200 (aktuell bei 198,38 EUR), die aber als Support übergeordnet gut gehalten hat. Im weiteren Handelsverlauf ging es im Dunstkreis der SMA20 und der SMA50 hin und her. Die Aktie hat es auf der Oberseite nicht geschafft, sich von der SMA20 nach Norden zu lösen, auf der Unterseite konnte der Kontakt zur SMA50 gehalten werden. Gestern ging es von der SMA20 dynamisch in Richtung Norden. Das 4h Chart hat sich zwar bullisch aufgehellt, der bullische Eindruck wird aber durch den Umstand getrübt, dass die Tagesgewinne gestern praktisch zu großen Teilen wieder abverkauft worden sind.

Dennoch gilt: kann sich die Aktie über der SMA20 halten, so besteht die Perspektive auf neue Hochs. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren und erholen. Gelingt dies aber nicht, so könnte die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Hält dieser aber auch nicht und geht es aber im Zuge von Rücksetzern unter die SMA50 und verliert das Wertpapier den Kontakt zu dieser Linie, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 gehen könnten. Sollte diese Linie erreicht werden, so sollten sich die Notierungen spätestens hier stabilisieren und erholen, um den bullischen Ton im Chart aufrechtzuerhalten.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

