Am Mittwoch lagen alle Augen auf den Auslieferungszahlen für das abgelaufene, zweite Quartal 2025 von Tesla (Ticker: TSLA). Wie in unserer gestrigen Analyse geschrieben lag die Erwartung im Bereich um 385.000, welche nahezu erfüllt werden könnte, die Aktie legte mehr als 3% zu. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Tesla Handelsideen 🔴 Tesla Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Tesla | WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Demnach lieferte Tesla im zweiten Quartal 384.122 Fahrzeuge aus und produzierte 410.244 Fahrzeuge, entsprechend einem Rückgang von rund 14% gegenüber dem Vorjahr, wo der Elektrofahrzeughersteller Auslieferungen von 443.956 und eine Produktion von 410.831 Fahrzeugen vermeldete. Die Reaktion in der Aktie mit Kursaufschlägen von über 3% offenbart meiner Einschätzung nach, dass der Wall Street Konsens zwar um 385.000 lag, die Erwartung aber eher deutlich niedriger um rund 350.000 gelegen haben dürfe. Wie bereits in der gestrigen Analyse geschrieben, ist meiner Einschätzung nach besonders die Region um $275 relevant ausgehend vom Umstand, dass es sich hierbei um Tiefs folgend auf das Duell zwischen Trump und Musk und Runde 1 handelte. Nachdem am vergangenen Wochenende mit Blick auf die BBB durch Musk Runde 2 eingeläutet wurde, war nicht auszuschließen, dass es zur Ausbildung eines höheren Tiefs kommt, was für die zweite Hälfte des Jahres 2025 charttechnisch berücksichtigt werden sollte und bullish gewertet werden könnte. Kommt es in den kommenden Tagen zu einem Schluss über 325 US-Dollar, könnte dies als positives Signal gewertet werden und eine erneute Attacke auf die Region um 360 USD denkbar werden lassen, eventuell in die Quartalszahlen Ende des Monats Juli. Tesla Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

