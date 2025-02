DAX Gewinner: Sartorius Aktie - Korrekturmodus nach jüngsten Abschlägen

Per Xetra Schluss notierten gestern (20.02.2025) 15 Aktien im Plus, 25 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Sartorius an, die sich um 4,56 Prozent verteuerten, Bayer gewann 2,27 Prozent, Infineon legte um 2,20 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag - Sartorius

► Sartorius WKN: 716563 | ISIN: DE0007165631 | Ticker: SRT.DE

Die Sartorius Aktie (SRT) hat gestern per Xetra Schluss 4,56 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Anfang April 2024 stellte sich zunächst moderate Schwäche ein, die sich Mitte April dann ausgedehnt hat. Es ging mit einem GAP down in den Bereich der 225 EUR. Die Aktie konsolidierte dann länger, Mitte Mai setzte der Anteilsschein dann weiter zurück. Es ging unter die 200 EUR Marke. Nach einer kleineren Erholung Anfang Juni ging es im Handel nachfolgend dynamisch und mit Momentum abwärts. Die Aktie hat es schafft, sich nach einer kleinen Konsolidierung im Juli wieder moderat aufwärtszuschieben. Es ging im Handelsverlauf Mitte Juli mit einem großen GAP down unter die 160 EUR Marke. Das Papier konnte sich aber stabilisieren und wieder zurück an die 185 / 200 EUR schieben, ist nachfolgend übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen. Es hat sich Mitte Oktober zwar ein Ausbruch eingestellt, dieser kann aber als Fehlausbruch interpretiert werden. Es ging nachfolgend zunächst in die Box zurück. Im Rahmen von weiterer Schwäche setzte das Papier im November erneut unter die 170 EUR-Marke zurück, erreichte das Jahrestief 2024 (159,00 EUR) aber nicht. Seit Mitte November konsolidiert das Wertpapier. Mitte Januar hat sich moderater Kaufdruck eingestellt, der das Papier in Schlagdistanz an die 200 EUR-Marke gebracht hat. Es ging in der letzten Handelswoche mit einem GAP up an und über die 220 EUR-Marke. Die Aktie hat sich nachfolgend einige Handelstage auf diesem Level halten können, gab die Gewinne aber wieder ab und rutschte zurück in die Box.

Die Aktie ist in den ersten drei Monaten des letzten Jahres im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 204,42 EUR) / SMA50 (aktuell bei 191,82 EUR) seitwärts gelaufen ist. Der Rücksetzer unter die 50-Tage-Linie konnte sich zunächst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 191,58 EUR) stabilisieren. Aber auch diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Das Wertpapier konnte sich Mitte Mai 2024 noch einmal über die SMA20 schieben, dort aber nicht festsetzen. Der Versuch im Juni über diese Durchschnittslinie zu kommen, scheiterte zunächst, der Move gelang dann erst im Juli. Die Aktie konnte im Zuge der Erholungsbewegung wieder bis an die SMA50 laufen, kam hier aber nicht weiter. Nach einem weiteren Rücksetzer, der das Jahrestief (159,00 EUR) formatierte, ging es wieder zurück in den Dunstkreis der SMA20 / SMA50. Übergeordnet ist das Papier in den letzten Handelsmonaten im Dunstkreis dieser Linien weitergelaufen. Erst Anfang Januar gelang die Bewegung über die SMA20 bzw. die SMA50. Das Wertpapier konnte sich nachfolgend bis an und über die SMA200 schieben. Der erneute Fehlausbruch Ende Januar ist gut aus dem Chart herauszulesen. Es ging im Zuge der Schwäche wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Die Bewegung gestern im Handel ging über die SMA50 / SMA200.

Die Aktie muss sich heute im Handel unbedingt über der SMA200 etablieren. Das bedeutet, dass wenn sich Rücksetzer einstellen, diese spätestens an dieser Durchschnittslinie beendet sind. Idealerweise würde der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden. Dies würde bedeuten, dass es mit einer weiteren grünen Tageskerze nach Norden geht. Ob die SMA20 in den kommenden Handelstagen erneut angelaufen werden kann bleibt allerdings abzuwarten.

Geht es heute im Handel wieder unter die SMA50 / SMA200, so hat dies das Potential einer bärischen Interpretation, insbesondere dann, wenn die Aktie den Kontakt zu diesen beiden Linien verliert. Das könnte so interpretiert werden, dass sich weitere Schwäche bis an das Dezember Tief anschließen könnte. (170,20 EUR)

* Basis Xetra-Schluss

Sartorius Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Übergeordnet ist das Papier bis Mitte Oktober im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 187,77 EUR) entlanggelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass es die Aktie es zum einen zwar geschafft hat, sich über diese Linie zu schieben es aber nicht vermocht hat sich dort auch festzusetzen. Zum anderen gingen Rücksetzer bis dahin nicht wesentlich unter diese Durchschnittslinie. Das Hoch Mitte Oktober wurde direkt wieder abverkauft. Es ging nachfolgend wieder an und unter alle drei Durchschnittslinien. Diese Bewegung lässt sich im Chart gut nachvollziehen. In den letzten Handelswochen konnte sich die Aktie wieder erholen und ist zunächst über die SMA20 (aktuell bei 194,08 EUR) und dann über die SMA50 (aktuell bei 203,61 EUR) gelaufen. Der Move über die SMA200 gestaltete sich völlig problemlos. Die Aktie konnte sich nach einem erneuten Rücksetzer an die SMA200 über die SMA20 laufen, sich dort zunächst festsetzen. Die letzten Handelstage waren von ausgeprägter Schwäche geprägt. Es ging unter die SMA20 und nachfolgend unter die SMA50. Beide Linien haben keinen nennenswerten Support geboten. Die Aktie setzte wieder exakt an die SMA200 zurück. Von hier aus gelang der Move gestern wieder über die SMA20. Im Zuge dessen konnte auch das offene GAP geschlossen werden.

Kann sich die Aktie heute über der SMA20 halten, so besteht die Perspektive, dass es wieder aufwärts an die SMA50 gehen könnte. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild erst dann, wenn es der Anteilsschein es schafft sich wieder verbindlich über der SMA50 festzusetzen. Ob die Aktie aktuell die Kraft hat das abzubilden bleibt abzuwarten.

Geht es wieder unter die SMA20, so könnte Schwäche erneut im Bereich der SMA200 auslaufen. Wird diese Linie aber aufgegeben und verliert das Papier nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie, so könnte es an das Anlaufziel gehen, das in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden hat.

* Basis Xetra-Schluss

Sartorius Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: