DAX Gewinner: Siemens Energy Aktie - AUfwärtstrend weiter intakt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (11.07.2025) 7 Aktien im Plus, 33 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Siemens Energy an, die sich um 1,00 Prozent verteuerten, MTU gewann 0,87 Prozent, Porsche Automobilholding legte um 0,77 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Siemens Energy ► Siemens Energy WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENRE6Y0 | Ticker: ENR

Die Siemens Energy Aktie (ENR) hat am Freitag per Xetra Schluss 1,00 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, das sich Mitte September 2024 deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich sukzessive aufwärtsschieben. Rücksetzer im Handelsverlauf haben sich immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 91,24 EUR) stabilisieren und erholen können. Die Aktie konnte sich im November 2024 mit einem GAP up über die 45 EUR-Marke schieben und hat sich auch über dieser Marke festsetzen können. Von hier aus ging es an und über die 50 EUR-Marke. Die Rücksetzer, Ende Januar, unter die SMA20 wurden direkt zurückgekauft, die Aktie hat es vermocht sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Nach einer längeren Seitwärtsphase ging es Mitte April mit einem weiteren GAP up deutlich und sukzessive aufwärts. Das Papier konnte sich nach einem Rücksetzer Mitte Juni an die SMA20, an ein neues Hoch (98,44 EUR) schieben. Die Notierungen bröckelten nachfolgend moderat ab, die Aktie konnte sich im Zuge dessen aber über der 90 EUR-Marke halten, ist aber zum Wochenschluss hin unter die SMA20 gerutscht, konnte einen Wochenschluss knapp über dieser Durchschnittslinie formatieren.

Die Aktie muss gleich zu Wochenbeginn versuchen, sich wieder über die SMA20 zu schieben und auch verbindlich zu etablieren. Am besten wäre dies durch eine Bestätigung des Tageschluss von Freitag zu erreichen. Kann dieses Szenario abgebildet werden, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze verbindlich über die SMA20 gehen. Gelingt es dem Papier sich nachfolgend auch festzusetzen, so könnte es erneut an das Jahreshoch, bzw. an neue weitere Hochs gehen.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt, so würde sich eine rote Tageskerze ausbilden, die Aktie könnte damit unter die SMA20 fallen und sich darunter etablieren. Stellen sich diese Kursmuster ein, so würde sich das Tageschart dann eintrüben, wenn es im Rahmen von weiteren Abgaben auch unter die SMA50 (aktuell bei 85,08 EUR) gehen würde.

Die Siemens Energy Aktie im Tageschart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist erkennbar, dass sich die Rücksetzer im April im Bereich der SMA200 (aktuell bei 78,98 EUR) stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Das Jahrestief wurde direkt wieder zurückgekauft. Die Erholung führte die Aktie wieder über die SMA50 (aktuell bei 91,82 EUR) / SMA20 (aktuell bei 92,21 EUR). Es ging mit einem GAP up Ende April sukzessive aufwärts. Die Aktie konnte sich immer wieder an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hat diese Durchschnittslinie einmal nicht gehalten, so hat die SMA50 ausreichende Unterstützung geboten. Das Papier notiert aktuell unter der SMA20 als auch unter der SMA50.

Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich die Aktie, idealerweise, direkt zu Wochenbeginn über beide Durchschnittslinien, die aktuelle eng zusammenliegen, schieben und darüber etablieren. Gelingt dies und kann sich das Wertpapier auch zügig nach Norden lösen, so könnte es an das Jahreshoch und nachfolgend an immer weitere Hochs gehen.

Gelingt der Move aber nicht, so würde das Chartbild dann kritisch zu interpretieren sein, wenn der Anteilsschein im Rahmen von weiterer Schwäche den Kontakt zur SMA50 verliert. Sollte sich dies einstellen, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche übergeordnet weiter in Richtung der SMA200 ausdehnen könnte.

Die Siemens Energy Aktie im 4h Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Widerstände

91,82

92,21

92,23

98,44

Unterstützungen

91,24

92,21

90,50

88,66 (GAP)

85,08

78,98

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: