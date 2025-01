DAX Gewinner: Siemens Energy Aktie - Mit einer dynamischen Bewegung über die 39 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten am Dienstag (07.01.2025) 32 Aktien im Plus, 8 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Daimler Truck Holding an, die sich um 5,38 Prozent verteuerten, Sartorius gewann erneut 4,83 Prozent, Beiersdorf legte um 3,90 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte Siemens Energy, die mit einem Abschlag von 1,25 Prozent gehandelt wurden, Zalando gab um 1,23 Prozent nach, E.ON verbilligte sich um weitere 1,04 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Daimler Truck Holding

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) hat gestern per Xetra Schluss 5,38 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier konnte sich bis Mitte / Ende März deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Jahreshoch an die 47,63 EUR. Trotz einiger Versuche an den Folgetagen ist die Aktie nicht weitergekommen. Die Konsequenz war, dass sich Rücksetzer eingestellt haben, die kontinuierlich und langanhaltend waren. Es haben sich bis Mitte September zwar Erholungen eingestellt, diese wurden nachfolgend aber gleich wieder abverkauft. Erst Mitte September konnte sich die Aktie etwas überzeugender erholen. Es ging vom Jahrestief bei 29,61 EUR aufwärts an und über die 33 EUR-Marke, über der sich das Wertpapier festsetzen konnte. Im weiteren Handelsverlauf ging es mit einer dynamischen Bewegung über die 39 EUR-Marke, über die sich die Aktie gestern festsetzen konnte.

Bereits im April ist die Aktie unter die SMA20 (aktuell bei 37,09 EUR) gefallen, die SMA50 (aktuell bei 37,06 EUR) hat auch keinen wesentlichen Support im Rahmen der Schwäche geboten. Erst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 37,48 EUR) konnte sich der Anteilsschein stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Es ging nachfolgend weiter abwärts. Erst in den letzten Handelswochen gelang der Move zurück über die 20-Tage-Linie und über die SMA50, wobei im Chart sehr gut erkennbar ist, dass die Aktie Probleme hat, sich von der SMA50 zu lösen, was aber nach einigen Mühen gelungen ist. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung dann an die SMA200. Die Aktie hatte auch dieser Durchschnittslinie Mühe weiterzukommen. Es gelang zwar die Bewegung über diese Linie, das Papier hat es aber nicht geschafft sich von der SMA200 zu lösen. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder zurück an und unter die SMA50. In den letzten Handelstagen gelang der Move zurück über die SMA20 / SMA50. Mit der Bewegung seit Wochenbeginn hat sich die Aktie deutlich über die SMA200 schieben können. Es sind zwei grüne Tageskerzen hintereinander abgebildet worden, was ein Hinweis sein könnte, dass die Bewegung einen belastbaren Charakter bekommt. Geht es per Tagesschluss über das November Hoch (40,47 EUR), so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Aufwärtsbewegungen in Richtung der 42,10 EUR / 43,00 EUR fortsetzen könnten.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnte sich eine rote Tageskerze ausbilden, die das Potential hat, zurück an die SMA200 zu laufen. Stellt sich dieses Szenario ein, so trübt sich das Chartbild erneut ein. Geht es nachfolgend unter diese Durchschnittslinie als auch unter die SMA50 / SMA20, so würde die laufende Bewegung als Fehlausbruch zu interpretieren sein.

* Basis Xetra-Schluss

Siemens Energy Aktie Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Papier ab Anfang September zunächst sukzessive weiter aufwärtslaufen konnte. Es ging im Zuge dessen bis an das Jahreshoch, das aber nachfolgend direkt wieder abverkauft wurde. Die Abwärtsbewegung konnte sich erst Ende November stabilisieren. Die Aufwärtsimpulse, die sich im Dezember eingestellt haben, hatten einen moderaten Charakter, waren aber kontinuierlich. Zu Jahresbeginn dominierte das Kaufinteresse, das die Aktie wieder in den Dunstkreis der 40 EUR gebracht hat.

Das Wertpapier notierte Ende November noch unter allen drei Durchschnittslinien, konnte sich aber wieder über die SMA200 (aktuell bei 36,56 EUR) als auch über die SMA20 (aktuell bei 37,17 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 37,12 EUR) schieben. Im Chart ist erkennbar, dass das Überwinden der SMA20 als auch der SMA50 etwas Kraft gekostet hat. Es ging in den letzten Handelstagen zwar noch einmal unter die SMA20, das Papier konnte sich aber an der SMA50 stabilisieren und erholen. Mit einem GAP up ging es wieder über die SMA50 / SMA20.

Damit hat sich das 4h Chart aufgehellt. Wesentlich wäre jetzt, dass sich das Papier über der SMA50 / SMA20 halten kann. Gelingt dies, so könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer an die SMA50 / SMA20 wären als unkritisch zu interpretieren, solange sich die Aktie im Bereich dieser beiden Linien wieder erholen kann. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, der Anteilsschein ist im Bereich dieser Linien vergleichsweise gut unterstützt. Entsprechend würde sich das Chartbild eintrüben, wenn das Papier sich erneut unter der SMA50 etabliert. Kritisch wäre es, wenn die Aktie im Zuge von Abgaben wieder unter die SMA200 fällt. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie lässt sich im Chart gut herauslesen. Um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten, wäre es wichtig, dass die Aktie nicht wesentlich unter diese Linie fällt. Wird die SMA200 als Unterstützung aufgegeben, so müsste der Fokus wieder auf die Unterseite gerichtet werden.

* Basis Xetra-Schluss

Siemens Energy Aktie 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

