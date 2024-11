DAX Gewinner: Siemens Healthineers Aktie - Endlich eine Entlastungsbewegung

Per Xetra Schluss notierten gestern (06.11.2024) 11 Aktien im Plus, 29 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Siemens Healthineers an, die sich um 6,08 Prozent verteuerten, Heidelberger Materials gewann weitere 3,29 Prozent, Rheinmetall legte um 3,02 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Siemens Healthineers ► Siemens Healthineers WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL

Die Aktie der Siemens Healthineers (SHL) hat gestern per Xetra Schluss 6,08 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie hat Anfang März das Jahreshoch (58,14 EUR) formatiert, hat aber nachfolgend Substanz verloren. Es ging wieder an und unter die 50 EUR-Marke, wobei sich das Wertpapier im Bereich dieser Marke gut erholt hat. Die Aufwärtsimpulse erreichte wieder den Bereich der 55 EUR, allerdings kam die Aktie bis Mitte Juli nicht über diese Marke hinaus. Es ging Ende Juli mit einem deutlichen GAP down unter die 50 EUR-Marke. Nach einer längeren Konsolidierung schaffte es das Papier zwar erneut über die 50 EUR-Marke zu laufen, es ist aber misslungen, sich darüber festzusetzen. Es ging ab Ende Augst mit einem GAP down abwärts. Das Wertpapier schaffte es sich im August wieder zu erholen und das offene GAP zu schießen. Nachfolgend stellte sich wieder breite Schwäche ein. Im Zuge dessen ging es deutlich unter die 50 EUR-Marke, die der Anteilsschein im Zuge einer dynamischen Gegenbewegung wieder überwinden konnte. Diese Bewegung hatte aber keine Substanz; es ging zunächst moderat und in den letzten Handelstagen deutlich abwärts. Im Handel gestern konnte das Wertpapier eine Entlastungsbewegung abbilden.

Das Jahrestief wurde Ende der letzten Handelswoche bei 47,31 EUR formatiert. Der Anteilsschein konnte sich im Handel gestern im Rahmen eines GAP up wieder in den Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 50,67 EUR) / SMA50 (aktuell bei 50,87 EUR) schieben. Dieser Move hat das Tageschart zwar aufhellen lassen, es ist jedoch wesentlich, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Stellt sich die ein, so hätte das Papier die Chance sich zum einen über den beiden Durchschnittslinien festzusetzen und weiter in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 52,88 EUR) zu laufen. Wird diese Linie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Die Relevanz der SMA200 lässt sich aus dem Tageschart sehr gut herauslesen.

Wird der Tagesschluss heute aber nicht bestätigt, so könnte es im Rahmen von Schwäche wieder unter die SMA20 gehen. Vorstellbar ist, dass das offene GAP bei 48,42 EUR zunächst geschlossen werden könnte, bevor sich eine erneute Aufwärtsbewegung einstellt. Hält diese 48,42 EUR-Marke aber nicht, so könnte es weiter abwärts an das Jahrestief bzw. an die 44,38 EUR gehen.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie im September über die SMA200 (aktuell bei 50,87 EUR) schieben konnte. Es ist dem Papier aber nicht gelungen, sich verbindlich von dieser Linie zu lösen und aufwärtszulaufen. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden abverkauft; es ging immer wieder an die SMA200 zurück, die übergeordnet über mehrere Handelswochen hinweg ein guter Support gewesen ist. Nachdem es im Rahmen von Schwäche deutlich abwärts ging, konnte sich das Wertpapier gestern mit einem GAP up wieder an die SMA200 schieben.

Teile der Gewinne wurden gestern im Handel direkt wieder abgegeben, die Aktie hat sich aber über der SMA200 halten können. Sollte das Papier heute wieder aufwärtslaufen, so ist wichtig, dass es zügig an und über die 54,10 EUR geht. Erst wenn sich das Wertpapier über dieser Marke festgesetzt hat, könnte von einer belastbaren Bewegung ausgegangen werden, die wieder in Richtung des Jahreshochs laufen könnte.

Geht es im Rahmen weiterer Schwäche wieder unter die SMA50 (aktuell bei 50,36 EUR) und setzt sich der Anteilsschein darunter fest, so wäre die Bewegung im Handel gestern als Fehlausbruch zu interpretieren. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA20 (aktuell bei 48,76 EUR) stabilisieren und erholen.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch / neutral

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: