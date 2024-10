DAX Gewinner: Siemens Healthineers - Wieder über der 50 EUR-Marke

Gestern (25.09.2024) standen per Xetra Schluss 16 Aktien auf der Gewinnerseite, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Siemens Healthineers an, die sich um 4,37 Prozent verteuerten, Symrise gewann 2,15 Prozent, Siemens Energy legte um 1,78 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Siemens Healthineers

► Siemens Healthineers WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL

Die Aktie der Siemens Healthineers (SHL) hat gestern um 4,37 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie hat Anfang März das Jahreshoch (58,14 EUR) formatiert, hat aber nachfolgend Substanz verloren. Es ging wieder an und unter die 50 EUR-Marke, wobei sich das Wertpapier im Bereich dieser Marke gut erholt hat. Die Aufwärtsimpulse erreichte wieder den Bereich der 55 EUR, allerdings kam die Aktie bis Mitte Juli nicht über diese Marke hinaus. Es ging Ende Juli mit einem deutlichen GAP down unter die 50 EUR-Marke. Nach einer längeren Konsolidierung schaffte es das Papier zwar erneut über die 50 EUR-Marke zu laufen, es ist aber misslungen, sich darüber festzusetzen. Es ging ab Ende Augst wieder abwärts. Das Jahrestief wurde Ende der letzten Handelswoche bei 47,79 EUR formatiert. Der Anteilsschein konnte sich in einer dynamischen Impulsbewegung gestern wieder über die 50 EUR-Marke schieben und auch einen Tagesschluss über dieser Marke abbilden.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie seit Mitte Mai im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 50,31 EUR) / SMA50 (aktuell bei 50,95 EUR) seitwärts gelaufen ist. Die beiden Durchschnittslinien hatten immer ihre Anziehungskraft. Rücksetzer konnten sich bis Ende Juli im Bereich der SMA200 (aktuell bei 53,07 EUR) stabilisieren und wieder erholen. Diese Linie wurde im August im Zuge des GAP down aufgegeben. Bisher ist es dem Papier nicht wieder gelungen an diese Linie zu laufen. Die Aufwärtsbewegung im Handel gestern ging über die SMA20 bis exakt an die SMA50, wo die Aktie zunächst nicht weitergekommen ist.

Es geht jetzt darum, ob es das Wertpapier es schafft, sich über der SMA50 festzusetzen. Gelingt dies per Tagesschluss so besteht die Perspektive, dass die SMA200 erneut angelaufen werden könnte. Je dynamischer die folgende Impulsbewegung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wieder an diese Durchschnittslinie gehen könnte.

Kann sich das Papier aber per Tagesschluss nicht über der SMA50 festsetzen, so könnte die SMA20 noch einen Support im Zuge von Rücksetzern bieten. Hält diese Unterstützung aber nicht und setzt sich die Aktie wieder unter der SMA20 fest, so könnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Juni und im Juli übergeordnet seitwärts gelaufen ist. Im Zuge des GAP down konsolidierte die Aktie zunächst, konnte sich aber von der 48 EUR-Marke lösen und wieder aufwärtslaufen. Die SMA200 (aktuell bei 51,72 EUR) war die Begründung, warum es im Bereich der 52,50 / 52,90 EUR nicht weiterging. Es lässt sich gut herauslesen, dass die Aktie trotz mehrfacher Versuche nicht weitergekommen ist. Der ausgeprägter Rücksetzer war die Konsequenz der gescheiterten Versuche. Erst in den letzten beiden Handelstagen konnte sich das Wertpapier wieder in den Dunstkreis der 50 EUR schieben.

Es ging von der SMA200 unter die SMA20 (aktuell bei 49,38 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 49,97 EUR). Das Papier hat es zwar Mitte September versucht die SMA20 zu nehmen, was nicht erfolgreich gewesen ist. Erst nach dem Rücksetzer und dem Luftholen, ging es zurück über diese beiden Durchschnittslinien.

Wesentlich wird jetzt sein, ob es die Aktie es schafft, sich über der SMA50 zu halten. Sollte dies gelingen, so besteht die Perspektive, dass es wieder aufwärts in Richtung der SMA200 gehen könnte. Wird diese Linie angelaufen, so bleibt aber abzuwarten, ob der Anteilsschein auch die Kraft hat, sich über dieser Linie festzusetzen. Im Chart kann die Relevanz der SMA200 sehr gut interpretiert werden.

Hält die SMA50 im Zuge von Rücksetzern nicht, so könnte die SMA20 darunter noch einen weiteren Support bieten. Wird die SMA20 aufgegeben, so würde sich das Chartbild insbesondere eintrüben, wenn das Wertpapier den Kontakt zu dieser Linie verliert.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

