DAX Gewinner: Symrise Aktie - Letzte Erholungsversuche erfolglos

Per Xetra Schluss notierten gestern (20.03.2025) 8 Aktien im Plus, 32 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Symrise an, die sich um 0,87 Prozent verteuerten, E.ON gewann 0,71 Prozent, SAP legte um 0,55 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag - Symrise

► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1

Die Symrise Aktie (SY1) hat gestern per Xetra Schluss 0,87 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie konnte sich bis Anfang Oktober sukzessive aufwärtsschieben und hatte bis dahin einen guten Lauf. Nachdem das Jahreshoch (124,95 EUR) formatiert war, bröckelten die Notierungen sukzessive ab. Es ging übergeordnet nur abwärts. Das Papier konnte sich zwar immer wieder einmal erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber direkt wieder ab. Es ging gestern im Handel unter die 92 EUR. Damit hat die Aktie in nur sechs Monaten gut 25 Prozent an Wert verloren. Im Chart ist erkennbar, dass die letzten Erholungsversuche jeweils wieder abverkauft worden sind.

Im Tageschart ist auch erkennbar, dass das Wertpapier im Rahmen der Schwäche unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist. In den letzten Handelswochen ging es immer wieder einmal über die SMA20 (aktuell bei 95,60 EUR), die Bewegungen fanden aber regelmäßig an der SMA50 (aktuell bei 97,30 EUR) ihr Ende. Dies lässt sich aus dem Tageschart sehr gut herauslesen. Durch die Abwärtsbewegung im Handelsverlauf hat sich der Anteilsschein deutlicher von der SMA20 nach Süden entfernt. Die Erholungsversuche in den letzten Handelstagen wurden direkt wieder abverkauft.

Das Tageschart ist damit uneingeschränkt bärisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie unter der SMA20 aufhält, solange könnten sich könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen, insbesondere dann, wenn der Anteilsschein jetzt im Bereich der 91,14 EUR keinen Boden findet. Unter dieser Marke könnte die Aktie zunächst die 87,36 EUR und dann übergeordnet die 71,06 EUR anlaufen.

Erholungen könnten sich bis in den Bereich der SMA20 bzw. der SMA50 einstellen. Wird die SMA50 in den nächsten Handelstagen und -wochen angelaufen, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie die Kraft hat, sich nicht nur über diese Durchschnittslinie zu schieben, sondern auch zu etablieren.

* Basis Xetra-Schluss

Symrise Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Das Wertpapier ist im Zuge der Schwäche unter die SMA20 (aktuell bei 93,55 EUR) / SMA50 (aktuell bei 95,16 EUR) gefallen und hat sich übergeordnet im Dunstkreis dieser beiden Linien weitergeschoben. Im Februar hat es das Wertpapier geschafft, bis an die SMA200 (aktuell bei 93,55 EUR) zu laufen, wurde hier aber abgewiesen und hat wieder an die beiden Durchschnittslinien zurückgesetzt. Die Aktie ist nachfolgend unter die SMA20 gerutscht, konnte sich in den letzten Handelstagen aber wieder an diese Linie schieben, dieser aber bisher noch nicht vollständig überwinden.

Kann das Papier die Bewegung über die SMA20 abbilden, so gilt es direkt weiter aufwärts an die SMA50 zu laufen, um auszuschließen, dass die Bewegung verkümmert. Wird die SMA50 erreicht, so bleibt abzuwarten, ob es die Aktie schafft, sich nicht nur über diese Linie zu schieben, sondern auch verbindlich festzusetzen. Die letzten Ausbrüche über die SMA50 können aus dem Chart gut herausgelesen werden.

Solange die Aktie aber unter der SMA20 notiert und aktuell keinen Boden formatieren kann, solange könnten sich die Abgaben weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

* Basis Xetra-Schluss

Symrise Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bärisch

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: