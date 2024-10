DAX legt vor NFP-Veröffentlichung leicht zu

DAX macht einen Teil der jüngsten Rückgänge wieder wett

Investoren richten ihre Aufmerksamkeit auf NFP-Daten

Redcare Pharmacy mit Umsatzwachstum im 3. Quartal Allgemeine Marktlage Der Handelstag am Freitag an den europäischen Aktienmärkten sorgt für gemischte Anlegerstimmung. Der deutsche DAX legt derzeit um 0,35 % zu. Der britische FTSE 100 verliert gleichzeitig 0,45 %. Gleichzeitig legt der französische CAC40 um 0,50 % zu. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die NFP-Daten aus den USA, die zeigen werden, wo die US-Wirtschaft derzeit steht und ob sie eine plötzliche Wende in der Zinspolitik der Fed rechtfertigen wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Volatilität, die derzeit auf dem breiten europäischen Markt beobachtet wird. Quelle: xStation Der deutsche Referenzindex DAX / DE40 notiert am Freitag um fast 0,30 % höher. Es scheint, dass die wichtigsten Unterstützungspunkte des breiten Aufwärtstrends die Zonen der jüngsten Höchststände (19.000 Punkte) und der 50-Tage-EMA (blaue Kurve auf dem Chart) bleiben. Der wichtigste Widerstand bleibt dagegen der historische Höchststand bei 19.650 Punkten. Quelle: xStation5 von XTB News: Die Aktien der Redcare Pharmacy (RDC.DE) gewinnen heute 1,7 Prozent, da das Unternehmen im dritten Quartal ein beschleunigtes Umsatzwachstum von 81 Prozent verzeichnete, insbesondere im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 20,8 Prozent auf 574 Millionen Euro. Die Analysten von Citi stuften ihre Empfehlung für die Aktien von Covestro (1COV.DE) von der zuvor erteilten Kaufempfehlung auf „neutral" herab. Das Kursziel wurde auf 62 € pro Aktie festgelegt. Watches of Switzerland (WOSG.UK) kauft die Plattform Hodinkee, wie das Unternehmen bekannt gab. Watches of Switzerland gab bekannt, dass die Transaktion mit bestehenden Finanzinstrumenten finanziert wird und die Verschuldungsposition des Unternehmens nicht wesentlich beeinflussen wird, wie aus einer Erklärung hervorgeht. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Die Aktien des Unternehmens legten heute um 1,2 % zu. Weitere Nachrichten von einzelnen Unternehmen im DAX-Index. Quelle: Bloomberg Financial LP

