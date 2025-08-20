Wall Street unter Druck – Tech-Sektor sorgt für Verluste Die sommerliche Ruhe an der Wall Street ist abrupt beendet worden: Ein Ausverkauf im Technologiesektor zog die wichtigsten Aktienindizes deutlich nach unten und verdeutlichte erneut, wie abhängig die Märkte von den großen Tech-Konzernen sind. Der Nasdaq 100 fiel gestern zeitweise um 1,4 % – der zweitschwerste Rückgang seit dem Zoll-Überraschungsschock im April –, angeführt von Nvidia, das den Abwärtstrend verstärkte. Die Schwäche bei den Megacaps überlagerte die Kursgewinne von mehr als 350 Unternehmen im S&P 500. Börseneröffnung: Schwache Vorgaben aus den USA und Europa Auch zur heutigen Börseneröffnung zeigen sich die Futures auf die Wall Street schwächer: Nasdaq / US100, S&P 500 / US500 und Dow Jones / US30 gaben jeweils um 0,3 % bis 0,4 % nach. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa herrscht Zurückhaltung. Die Futures auf wichtige Benchmarks wie den DE40 (DAX) und den UK100 (FTSE 100) notieren leicht im Minus. Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung der FOMC-Protokolle (18:00 Uhr GMT), die endgültigen Inflationsdaten der Eurozone (09:00 Uhr GMT) sowie auf die Kommentare der Fed-Mitglieder Waller und Bostic. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Asien: China stabilisiert – leichte Gewinne Die People’s Bank of China (PBoC) ließ den Leitzins unverändert bei 3,5 %, wie von den Märkten erwartet. Futures auf chinesische Leitindizes wie Hang Seng / HK.cash und HSCEI / CHN.cash legten daraufhin um fast 0,5 % zu. Rohstoffe: Ölpreise erholen sich leicht Der Ölpreis steigt heute um 0,5 %, nachdem er gestern noch unter Druck stand. Der jüngste US-API-Report zeigte einen Rückgang der Lagerbestände um 2,4 Millionen Barrel (Erwartung: -1,2 Mio. Barrel; zuvor +1,5 Mio. Barrel). Die Benzinbestände fielen um 1 Mio. Barrel nach einem Rückgang von 1,8 Mio. Barrel in der Vorwoche. Anleihen: Renditen vor Jackson-Hole-Rede gefallen Am Anleihemarkt legten die US-Treasuries zu. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel um drei Basispunkte auf 4,30 %. S&P Global Ratings wies darauf hin, dass Zolleinnahmen die Folgen von Steuersenkungen abfedern und die Kreditwürdigkeit des Landes stützen könnten. Kryptowährungen: Korrektur setzt sich fort Auch der Kryptomarkt blieb von der Risikoaversion nicht verschont und rutschte mit den Aktienmärkten ab. Händler richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die bevorstehende Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole, die Aufschluss darüber geben könnte, ob eine Zinssenkung im September realistisch bleibt – und wie die US-Notenbank ihre Geldpolitik für das kommende Jahr steuern wird. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

