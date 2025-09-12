DAX Aktuell: Europäische Märkte unter Druck Die europäischen Finanzmärkte stehen heute im Zeichen von Pessimismus. Besonders DAX Aktuell zeigt Schwäche: Futures auf den deutschen DE40 fallen um mehr als 0,4 %. Auch der EU50 verliert über 0,8 %, während die französischen FRA40- und italienischen ITA40-Futures rund 0,9 % bzw. 0,8 % einbüßen. Die Marktteilnehmer reagieren auf die heutigen Inflationsdaten aus Deutschland sowie auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Deutsche Inflationsdaten als Belastungsfaktor Die neuesten Zahlen zeigen: Der deutsche Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Jahresvergleich um 2,2 %, exakt wie erwartet. Auf Monatsbasis lag das Plus bei 0,1 %. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HICP) kletterte ebenfalls um 2,1 % y/y und 0,1 % m/m. Auch wenn die Inflation stabil bleibt, wächst die Sorge, dass steigende Preise den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank beeinflussen könnten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Prognose: Blick auf die US-Notenbank Im Fokus steht nun die DAX Prognose im Kontext der US-Geldpolitik. Anleger warten gespannt auf die Entscheidung der Federal Reserve zu den Zinsen. Erwartet wird ein weiterer Schritt in Richtung geldpolitischer Lockerung, was globale Märkte – und damit auch den DAX – stark beeinflussen könnte. Quelle: xStation5 Volatilität auf dem gesamten europäischen Markt

Quelle: xStation Technische Analyse: DAX an wichtiger Unterstützung DAX Aktuell notiert 0,4 % im Minus und bewegt sich nahe einer wichtigen Unterstützung, die durch den 100-Tage-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) markiert wird. Dieses Niveau dient als kurzfristiger technischer Halt. Dennoch bleibt die Stimmung vorsichtig, da die Fed-Entscheidung in der kommenden Woche erheblichen Einfluss auf den Marktverlauf haben könnte. Unternehmensnachrichten im Überblick Hannover Re (HNR.DE) : +3 %, nach Hochstufung durch UBS von „Neutral“ auf „Kaufen“. Neues Kursziel: €280, mit ca. 16 % Aufwärtspotenzial.

Stellantis (STLAM.IT) : -1,7 %, nach gesenkten Prognosen von UBS aufgrund schwacher Nachfrage und starker Konkurrenz aus China.

BAE Systems (BSP.DE): +1 %, profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben in Europa und geopolitischen Spannungen. Fazit zur DAX Prognose & DAX Aktuell Die DAX Prognose bleibt vorerst vorsichtig: Stabilität bei den deutschen Inflationsdaten trifft auf Unsicherheit wegen der anstehenden Fed-Entscheidung. Kurzfristig könnte die Unterstützung am 100-Tage-EMA halten, doch die globale Geldpolitik wird entscheidend sein. Anleger sollten DAX Aktuell eng verfolgen, da die kommenden Tage erhöhte Volatilität versprechen.

