DAX mit neuen Allzeithochs – relative Stärke, aber Skepsis bleibt… Aktuelle Nachrichten zum Aktienindex Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ► DAX WKN (Future): 846959 | ISIN (Future): DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der DAX hat folgend auf die starken Quartalszahlen von Micron am Donnerstag neue Allzeithochs markiert. In der Tat mutet diese Aussage auf den ersten Blick seltsam an, denn es darf legitim gefragt werden, warum der deutsche Leitindex, für welchen der Tech-Sektor eher eine untergeordnete Rolle spielt, von den Aufschlägen besonders im Nasdaq 100 zunächst profitiert, dann aber auf den Rücksetzer in Halbleitern, besonders getragen durch die jüngsten Entwicklungen in SMCI (Details im „Guten Abend Börse“) und dem „Einkehren“ des Nasdaq 100 auf sein Ausgangsniveau gar nicht reagiert. Wobei auf letztere Feststellung meinerseits vorgebracht würde, dass die Konsolidierung im Bereich der Allzeithochs im DAX als ein Zeichen von relativer Stärke interpretiert werden darf und ich mir trotz des auf der Oberseite etwas überdehnt anmutenden Modus gut überlegen würde, im Falle eines in den Wochen- und Quartalsschluss aufkommenden Abwärtsdrucks der DAX der geeignetste Short-Kandidat wäre. Rein technisch ließe sich für den DAX nach dem Vorstoß auf neue Allzeithochs ausgehend von der bearishen Divergenz im RSI(14) (orange) zwar argumentieren, warum der jüngste Vorstoß mit Vorsicht genossen werden sollte. Aber, den Kreis schließend und zurückkommend auf die Einleitung dieser Betrachtung: mir scheint es offen gesprochen schwer zu fallen, einen soliden Katalysator für die neuen Allzeithochs im DAX zu identifizieren oder anders formuliert: die derzeitige Performance im DAX ist erstaunlich und nächste Kursziele, sollten die Bullen weitere Kursgewinne auf den Weg bringen, liegen um 19.300, 19.400 und 19.500 Punkte, während mit einem Fall und Halten zurück unter 19.150 Punkten ein Re-Test der 19.000er Marke in den Quartalsschluss sehr wahrscheinlich würde. DAX Chartanalyse – H1: Quelle: XTB xStation5 DE40.cash H1 Chart (03. September 2024 bis 26. September 2024). Screenshot erstellt am 26. September 2024, 19:35 Uhr (deutsche Zeit) DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

